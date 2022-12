Vượt qua khó khăn, thách thức bằng những thích ứng linh hoạt

Ngày 30.12, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai thực hiện kế hoạch năm 2023. Đây là đơn vị trọng điểm của Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1), được giao quản lý vận hành 3 nhà máy do EVN, EVNGENCO1 đầu tư tại Trung tâm điện lực Duyên Hải (Trà Vinh), với tổng công suất thiết kế lên tới 3.178 MW cùng cảng biển Trung tâm điện lực Duyên Hải.

Thích ứng với khó khăn

Báo cáo tại hội nghị, ông Âu Nguyễn Đình Thảo, Phó Giám đốc Công ty Nhiệt điện Duyên Hải cho biết: năm 2022, công ty hoạt động trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn tiềm ẩn nguy cơ, giá than nhập khẩu tăng cao do ảnh hưởng của tình hình chính trị thế giới. Điều này đã gây ảnh hưởng khiến kế hoạch huy động các tổ máy đều thay đổi so với kế hoạch của EVNGENCO1, đặc biệt là Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 và Duyên Hải 3 mở rộng ngừng dự phòng dài ngày.

Trước tình hình trên, công ty đã nỗ lực không ngừng khắc phục khó khăn “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả” để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong đó, công tác quản lý kỹ thuật đã được cải thiện rõ rệt. Chẳng hạn như số lần sự cố thiết bị giảm dần, hệ số khả dụng các tổ máy tăng lên, suất hao than và suất hao nhiệt các nhà máy có xu hướng giảm, độ tin cậy và hệ số vận hành các tổ máy đã đạt độ khả dụng cao hơn... Công ty cũng đã chủ động lập và ban hành kế hoạch bảo dưỡng thường xuyên cho từng thiết bị trong nhà máy; đảm bảo công tác tiểu tu của các tổ máy đạt chất lượng và đạt theo tiến độ đề ra. Bên cạnh đó, là tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong tất cả các hoạt động và hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyển đổi số trong năm. Việc nghiên cứu khoa học, ứng dụng vào thực tiễn các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật cũng được thúc đẩy mạnh mẽ. Riêng năm 2022, công ty có 47/55 sáng kiến đã được EVNGENCO1 phê duyệt.

Chú trọng môi trường và cộng đồng

Cùng với sản xuất kinh doanh, Nhiệt điện Duyên Hải cũng đặc biệt chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường. Theo kết quả báo cáo quan trắc môi trường định kỳ về không khí khu vực sản xuất, khu vực xung quanh nhà máy, nước thải, nước mặt và nước ngầm tại các vị trí lấy mẫu đều nằm trong quy chuẩn cho phép. Đặc biệt, tỷ lệ tiêu thụ tro, xỉ của các nhà máy ngày càng nâng lên. Đã có 16 đơn vị ký hợp đồng thu mua tro xỉ từ các nhà máy của công ty với tổng sản lượng tro xỉ tiêu thụ đạt 98,38%. Năm 2022, công ty cũng tiếp tục cùng chính quyền địa phương chăm lo đời sống người dân địa bàn khi đóng góp cho công tác an sinh xã hội gần 3,1 tỉ đồng.





Hướng tới doanh nghiệp số

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Tiến Khoa, Chủ tịch Hội đồng Thành viên (HĐTV) Tổng công ty Phát điện 1 chia sẻ: Năm 2022 là một năm khó khăn chung của cả EVNGENCO1. Song, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã có nhiều cố gắng, nỗ lực khắc phục khó khăn qua đó đã góp phần đảm bảo cung ứng điện đầy đủ, an toàn, ổn định cho phát triển kinh tế đất nước và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân.

Chủ tịch HĐTV EVNGENCO1 đề nghị năm 2023, Nhiệt điện Duyên Hải cần nỗ lực hơn nữa, thi đua sản xuất kinh doanh, tăng cường độ tin cậy, độ khả dụng của các tổ máy, đảm bảo vận hành các nhà máy điện hoạt động theo kế hoạch, đáp ứng yêu cầu điều độ hệ thống điện quốc gia, góp phần cùng EVN/EVNGENCO1 thực hiện nhiệm vụ cung ứng điện. Ông Nguyễn Tiến Khoa lưu ý, công ty cần dựa trên chủ đề năm 2023 của EVN là “thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” để xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp, đưa ra được các giải pháp tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng… Cùng với đó là tiếp tục triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số theo đề án đã được phê duyệt, hướng tới mục tiêu trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025.

Quyền Giám đốc Công ty Nhiệt điện Duyên Hải - Nguyễn Văn Long khẳng định sẽ tập trung khắc phục hạn chế, khuyết điểm, hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra cho năm 2023 và những năm tiếp theo. Ông Long nêu một số công việc trọng tâm gồm: Đảm bảo vận hành sản xuất điện an toàn, ổn định và đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống; Đảm bảo cung ứng đủ nhiên liệu cho sản xuất điện; Tham gia thị trường bán buôn điện cạnh tranh có hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh; hoàn thành chuyển đổi số năm 2023; hoàn thành cổ phần hóa theo kế hoạch được duyệt; đồng thời hướng tới mục tiêu doanh nghiệp số. Đặc biệt là “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, gắn liền với nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.