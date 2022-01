Webdrama học đường Việt Nam mà cứ ngỡ Hàn Quốc, toàn trai xinh gái đẹp

Trong phần 1, đúng như cái tên gọi “Who Are You/Cậu Là Ai”, Ánh Dương (nữ chính) cùng cô bạn thân Gia Nghi đã bắt đầu hành trình tìm người bí ẩn tỏ tình qua bức thư và một chai nước Kirin Imuse mà Ánh Dương đã nhận được trong phòng Ban Tổ Chức Prom.

Và câu chuyện đã mở ra một góc nhìn khác khi hai cô nàng biết được cả 4 chàng trai trong câu lạc bộ đều đang có người mình thích, và liệu chủ nhân của lời tỏ tình đó là ai? Là chàng trai nổi tiếng hot boy Hoàng Phong cùng mối tình đầu của cậu ấy? Là người bí ẩn mà học trưởng Tuấn Anh thầm thương? Là người bạn trên game mà Thiên Minh đã gửi lời tỏ tình qua radio trường, hay là nhân vật chính trong các ca khúc của Hải Dương? Liệu người đó là ai? Một trong 4 chàng trai, ai là người đã gửi bức thư và món quà ấy? Đó chính là câu hỏi mà Ánh Dương phải tìm ra trước khi hoàn thành năm cuối cấp 3 này. Bên cạnh đó, mối tình gà bông của Gia Nghi và Mẫn, hứa hẹn cũng sẽ là một đòn bẩy để cho các chàng trai của chúng ta mạnh dạn hơn với tình cảm của chính bản thân.

Trong phần 2 vừa lên sóng vào đầu năm 2022, chúng ta sẽ gặp lại những gương mặt quen thuộc và bên cạnh đó là sự xuất hiện của một số nhân tố mới, gây nên những xung đột và hiểu lầm ảnh hưởng trực tiếp đến các mối quan hệ trong phim. Trong 2 tập đầu tiên, Ánh Dương và Gia Nghi tiếp tục hành trình đi tìm chàng trai bí ẩn, ngỡ đã tìm ra nhưng lại nhận được một câu trả lời không như mong đợi. Sự hoang mang càng tăng cao khi Hoàng Phong và Tuấn Anh lại bắt đầu thể hiện sự ganh đua ngày càng rõ ràng trên con đường chiếm lấy trái tim Ánh Dương.





Một Hoàng Phong trẻ con đã bắt đầu có phần nghiêm túc hơn, tập trung vào việc học vì “một ai đó”, một Tuấn Anh dám bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân để nghe theo tiếng gọi con tim, dũng cảm từ chối lời tỏ tình của người thích mình để bước tới bên người mình thích. Và trong 2 tập còn lại, một chàng trai bí ẩn đã xuất hiện khiến cả Hoàng Phong lẫn Tuấn Anh bất ngờ khi chàng trai ấy vô cùng thân thiết với Ánh Dương. Người ấy là ai, câu trả lời sẽ có ngay trong những tập tiếp theo của “Who Are You/Cậu Là Ai?”, lên sóng vào mỗi thứ 7 và chủ nhật hằng tuần trên kênh YouTube Kirin Việt Nam.

SEASON 1: https://bit.ly/WAY-SS1

SEASON 2: https://bit.ly/WAY-SS2

Với sự tham gia của các diễn viên:

Hoàng Yến – vai Ánh Dương

Trúc Trúc – vai Gia Nghi

Đặng Tuấn Kiệt – vai Thiên Minh

Võ Huy – vai Hoàng Phong

Nguyễn Phúc Quý Quang – vai Tuấn Anh

Cao Trí Kiên – vai Hải Duơng

Như Thảo – vai Thanh Hoa

AC Xuân Tài – vai Mẫn ...

và một số khách mời khác.

Cùng với sự tài trợ của KIRIN VIETNAM và được thực hiện bởi AB STUDIO, “Who Are You/Cậu Là Ai?” hứa hẹn là dự án mang đầy màu sắc thanh xuân, tươi mới và trong sáng. Hãy cùng theo dõi dự án Who Are You/Cậu Là Ai?” phát sóng vào mỗi sáng thứ 7 và chủ nhật hằng tuần lúc 8g trên YouTube của KIRIN VIETNAM.