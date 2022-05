WHO làm thế nào để cho rằng số người tử vong vì Covid-19 gấp 3 lần số chính thức?

Số người tử vong chính thức được công bố trong hai năm đầu tiên của đại dịch Covid-19 là khoảng 5,4 triệu người. Tuy nhiên, theo một báo cáo mới của Tổ chức Y tế Thế giới, con số thực tế cao hơn gấp 3 lần.

Cơ quan này hôm 5.5 cho biết đã có 14,9 triệu ca tử vong phụ trội liên quan Covid-19 vào cuối năm 2021. Số tử vong phụ trội là số người chết vượt quá mức dự báo thông thường trong những năm không có đại dịch.

Một nguyên nhân khiến số liệu thực tế tăng vọt là do nhiều nước đếm sót số ca tử vong do công tác báo cáo chưa đầy đủ. WHO cho biết kể cả trước đại dịch, khoảng 6/10 trường hợp tử vong trên khắp thế giới không được ghi nhận.

William Msemburi Phòng Dữ liệu và Phân tích của WHO: “Chúng tôi cần dữ liệu chính xác hơn, vì vậy một trong những nguyên nhân khiến chúng tôi tập trung vào số tử vong phụ trội là vì chúng tôi biết dữ liệu không nhất quán giữa các nước và có nhiều người chết trước khi được xét nghiệm. Vì vậy chúng tôi cần dữ liệu giấy chứng tử để xác định nguyên nhân tử vong và biết thêm chi tiết".

Báo cáo cho biết gần một nửa số người chết chưa được thống kê cho đến nay là ở Ấn Độ, với hàm ý số người chết vì Covid ở nước này lên đến 4,7 triệu người, vượt xa con số công bố chưa đầy 500.000.





Nhóm các chuyên gia quốc tế của WHO đã làm việc với dữ liệu trong nhiều tháng. Họ đã sử dụng thông tin quốc gia và địa phương, cũng như các mô hình thống kê, để ước tính tổng số. Ấn Độ đã chỉ trích phương pháp nghiên cứu này.

Con số mới cũng bao gồm những trường hợp tử vong gián tiếp liên quan đến Covid-19, chẳng hạn như những người không được điều trị bệnh vì hệ thống y tế quá tải trong những đợt bùng phát dịch lớn.

WHO cũng tính các trường hợp tử vong đã tránh được nhờ đại dịch, chẳng hạn như nguy cơ tai nạn giao thông thấp hơn khi phong tỏa.

Trong một tuyên bố hôm 5.5. WHO cho biết báo cáo trên là dữ liệu "nghiêm túc" và nhấn mạnh "sự cần thiết của việc đầu tư vào các hệ thống y tế linh hoạt hơn để có thể duy trì các dịch vụ y tế thiết yếu trong tình huống khủng hoảng".