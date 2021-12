Winter Sale của GOG được cập nhật với các ưu đãi mới

GOG (www.gog.com) là một dịch vụ phân phối và phát hành trò chơi dưới sự điều hành của GOG Ltd, một công ty con thuộc sở hữu của CD Projekt có trụ sở tại Warszawa, Ba Lan. Dịch vụ cung cấp những trò chơi qua nền tảng kỹ thuật số miễn phí DRM dành cho Windows, OS X và Linux.

GOG vừa triển khai cập nhật sự kiện khuyến mãi cuối năm Winter Sale với nhiều ưu đãi và bổ sung trò chơi miễn phí đến với cộng đồng game thủ. Sự kiện bắt đầu từ ngày 13.12 và kéo dài đến ngày 5.1 với hơn 3.500 ưu đãi và chiết khấu lên đến 90%, theo CD Projekt.





Các tựa game mới được thêm vào đợt giảm giá gồm có Horizon Zero Dawn với giá 26.7 USD (giảm giá 50%), Dishonored Complete Collection với giá 14.8 USD (giảm giá 80%), Prey Digital Deluxe Edition với Mooncrash DLC, với giá 12 USD (giảm giá 70%), Fallout: New Vegas Ultimate Edition với giá 6 USD (giảm giá 70%) và A Plague Tale: Innocence với giá 11.8 USD (giảm giá 75%).

Ngoài ra có 4 trò chơi hoàn toàn miễn phí trong thời gian giảm giá. Trước đây, GOG cung cấp Shadow Tactics: Blades of the Shogun miễn phí, giờ đây I Have No Mouth and I Must Scream sẽ được tặng miễn phí cho đến cuối ngày 25.12.