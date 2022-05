Xạ Điêu Tam Khúc Mobile - game miễn phí được yêu thích nhất châu Á sắp về Việt Nam

Xạ Điêu Tam Khúc Mobile (tên tiếng Anh là New Legend of the Condor Heroes) là game di động lấy đề tài võ hiệp Kim Dung do CMGE phát triển. Trò chơi ra mắt lần đầu tiên vào tháng 1.2021 tại Hồng Kông, Macao và Đài Loan đã nhanh chóng trở thành tựa game đứng đầu trong danh sách trò chơi miễn phí hay nhất, nhiều lượt tải nhất trên ứng dụng App Store.

Chưa dừng ở đó, Xạ Điêu Tam Khúc còn vinh dự nhận được hai giải thưởng thường niên của Google Play với hạng mục "Trò chơi chiến đấu hay nhất của năm" và "Trò chơi dành cho máy tính bảng hay nhất năm 2021" ở Hồng Kông và Đài Loan. Sức nóng này khiến rất nhiều game thủ Việt mong đợi Xạ Điêu Tam Khúc Mobile sẽ sớm được đưa về Việt Nam và tin vui đã đến khi thông tin một nhà phát hành lâu năm và uy tín ở khu vực miền Nam đã thành công trong việc mua bản quyền và sẽ ra mắt game ngay trong mùa hè này.

Dù dựa theo 3 tác phẩm có chiều dài hơn trăm năm với rất nhiều biến động lịch sử của nhà văn Kim Dung nhưng cốt truyện của Xạ Điêu Tam Khúc lại được kết nối với nhau rất liền mạch và tự nhiên. Đơn giản bởi Anh Hùng Xạ Điêu, Thần Điêu Đại Hiệp và Ỷ Thiên Đồ Long Ký là các tác phẩm tiếp nối nhau, có tính kế thừa và liên kết chặt chẽ nhất trong hệ thống các tác phẩm của ông. Vào vai một nhân vật xuất chúng, người chơi sẽ bắt đầu hành trình của mình cùng Quách Tĩnh khi từ đại mạc đặt chân vào trung nguyên lần đầu tiên, gặp gỡ Hoàng Dung rồi bị cuốn vào các âm mưu liên quan đến Võ Mục Di Thư hay Cửu Âm Chân Kinh...





Xạ Điêu Tam Khúc Mobile là một game 2D như nhiều tựa game nhập vai hành động đánh theo lượt hiện nay nhưng lại có những điểm nhấn riêng khiến game trở nên đặc biệt. Bằng những nét vẽ theo phong cách thủy mặc, game làm cho người chơi cảm nhận được chất võ hiệp chân thật như tưởng tượng của mình khi đọc truyện. Đặc biệt nhất là tạo hình nhân vật lấy cảm hứng từ những bộ phim chuyển thể được yêu thích bậc nhất của đài TVB, vì vậy mới có Quách Tĩnh, Dương Quá, Trương Vô Kỵ... được thể hiện một cách có hồn như bước ra từ nguyên tác chứ không mặt hoa da phấn, lòe loẹt như các bộ phim thời gian gần đây.

Về gameplay, Xạ Điêu Tam Khúc thuộc thể loại thẻ tướng chiến thuật với lối chơi đánh theo lượt. Người chơi sẽ có hơn 100 nhân vật từ 3 tiểu thuyết để thu thập và xây dựng đội hình. Dựa vào đặc điểm, thuộc tính hay sự kết hợp, hỗ trợ lẫn nhau giữa các nhân vật mà mỗi lúc lâm trận, đòi hỏi người chơi phải đầu tư trí não để lựa chọn và sắp xếp đội hình tốt nhất. Yếu tố này càng khẳng định bởi Xạ Điêu Tam Khúc được đánh giá là tựa game chiến thuật cốt truyện Kim Dung thành công nhất tại trường Trung Quốc.