Xác định thể thức và thời điểm thi đấu vòng loại và VCK

Trong thời gian chờ các đội bóng hoàn tất hồ sơ đăng ký danh sách HLV, VĐV (30 người) tham dự giải (hạn chót là ngày 18.1 và chỉ được hoàn thiện hồ sơ về tư cách cầu thủ và HLV với thời hạn cuối cùng là ngày 31.1) để xác định lại chính xác con số chính thức tranh tài vòng loại, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và BTC giải cũng đã cơ bản chốt xong 5 khu vực thi đấu vòng loại, lên lịch thi đấu với mã số cụ thể và thời gian chính thức tranh tài vòng loại và VCK của giải đấu.

Theo đó, 4/5 khu vực tranh vòng loại sẽ diễn ra trong khuôn viên các trường đại học, bao gồm: Bảng A là khu vực phía bắc, các đội sẽ tranh tại Trường ĐH Thủy lợi Hà Nội. Bảng B gồm các đội thuộc khu vực Đà Nẵng - Huế, sẽ tranh tại Trường ĐH TDTT Đà Nẵng. Bảng C gồm các đội thuộc khu vực nam Trung bộ và Tây nguyên, sẽ tranh tại Trường ĐH Tây Nguyên (Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk). Bảng E gồm các trường thuộc TP.HCM và Đồng Nai, sẽ tranh tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Duy chỉ có bảng D dành cho khu vực tây Nam bộ, do các trường đại học trong vùng này không có sân 11 người nên sẽ diễn ra tại sân vận động Cần Thơ.

Vòng loại sẽ chính thức bắt đầu từ 17.2 - 2.3, khởi đầu ở bảng E tại khu vực TP.HCM - Đồng Nai do có số lượng tham dự đông đảo nhất, hiện tại là 24 đội, sau đó sẽ lần lượt khởi tranh từ 18.2 tại Hà Nội, 19.2 ở Đà Nẵng, 20.2 tại Buôn Ma Thuột và 21.2 tại Cần Thơ. Nếu không có gì thay đổi, vòng loại sẽ có 59 trường tham gia tranh tài để chọn ra 11 đội xuất sắc nhất cùng với chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng thi đấu VCK từ ngày 11 - 26.3, đúng vào dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn (26.3) và 77 năm ngày Thể thao Việt Nam (27.3). Do số lượng các bảng vòng loại không đồng đều nhau và để đảm bảo cho các khu vực đều có đại diện dự VCK cũng như chỉ lấy đúng 11 đội về TP.HCM tranh tài, VFF và BTC đã thống nhất bảng A sẽ chọn 3 đội đứng đầu, bảng B lấy 2 đội đứng đầu, bảng E 4 đội đứng đầu và 2 bảng C, D mỗi bảng 1 đội đứng đầu dự VCK.





Tại vòng loại, VFF cũng đã dự kiến sơ đồ thi đấu bảng A hiện dự kiến có 12 đội chia làm 3 nhóm (mỗi nhóm 4 đội) thi đấu vòng tròn một lượt chọn 3 đội đầu nhóm dự VCK. Bảng B cũng có 12 đội chia làm 3 nhóm (mỗi nhóm 4 đội) thi đấu vòng tròn một lượt, chọn 3 đội dẫn đầu và 1 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vào đấu loại trực tiếp chọn 2 đội thắng dự VCK. Bảng C hiện có 6 đội sẽ chia làm 2 bảng thi đấu vòng tròn một lượt chọn 2 đội xếp nhất tranh lấy đội thắng dự VCK. Bảng D có 5 đội, sẽ thi đấu vòng tròn một lượt, chọn đội dẫn đầu dự VCK (thể thức này cũng dành cho bảng C nếu còn 5 đội). Bảng E có 24 đội chia làm 6 nhóm (mỗi nhóm 4 đội) thi đấu vòng tròn một lượt chọn 6 đội nhất và 2 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vào đấu loại trực tiếp xác định 4 đội dự VCK. Buổi lễ bốc thăm vòng loại dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 7.2, được Truyền hình Báo Thanh Niên trực tiếp.