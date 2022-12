Xây dựng thương hiệu du lịch Ninh Hòa

Độc đáo vùng đất “anh hùng”

Thị xã Ninh Hòa nằm về phía bắc của tỉnh Khánh Hòa, cách TP.Nha Trang khoảng 30km. Toàn thị xã hiện có trên 40 địa điểm thu hút du khách đến tham quan, vui chơi giải trí. Trong đó, nhiều điểm đến đã khẳng định được tên tuổi, thương hiệu trong nước và quốc tế như Six Senses Ninh Vân Bay, bãi biển Dốc Lết, Khu du lịch Ba Hồ, suối khoáng nóng Trường Xuân…

Ninh Hòa còn là vùng đất lưu giữ những giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể giàu tiềm năng. Theo thống kê, thị xã hiện có 281 di tích, trong đó có 67 di tích lịch sử văn hóa - di tích lịch sử cách mạng đã được xếp hạng, 3 di tích cấp quốc gia là Phủ đường Ninh Hòa, Lăng Bà Vú, địa điểm lưu niệm Tàu không số C235… Những di sản văn hóa phi vật thể như lễ hội cầu ngư, lễ hội Cúng bến nước, lễ hội mừng mùa, lễ hội đình làng, nghệ thuật trình diễn Bài chòi cũng góp phần tạo nên nét đặc trưng riêng cho thương hiệu du lịch Ninh Hòa.

Không chỉ vậy, Ninh Hòa còn là điểm đến lý tưởng cho những du khách đam mê ẩm thực, thích thưởng thức món ngon dân dã với hương vị đặc trưng của miền Trung Nam bộ như bún cá Ninh Hòa, nem Ninh Hòa, bánh xèo Ninh Hòa…

Những năm qua, cùng với việc huy động nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, Đảng bộ và chính quyền TX.Ninh Hòa cũng đã tập trung mọi nguồn lực đầu tư hạ tầng du lịch và phát triển du lịch. Hệ thống giao thông kết nối các điểm di tích được hoàn thiện. Các di tích lịch sử văn hóa, các công trình tưởng niệm được trùng tu, nâng cấp thường xuyên.

Đánh thức tiềm năng, khơi dậy nguồn lực

Theo ông Nguyễn Thanh Hưng, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin TX.Ninh Hòa, nếu như trước năm 2010, du lịch Ninh Hòa vẫn chỉ ở dạng tiềm năng đang chờ khai phá. Vài năm trở lại đây, du lịch Ninh Hòa đã có những bước tiến dài. Điều đó thể hiện khi địa phương đã có những resort xứng tầm quốc tế như Six Senses Ninh Vân Bay, An Lam Retreats Ninh Van Bay, L'Alya Ninh Vân Bay, Pax Ana Doc Let Resort & Spa,… Các cơ sở lưu trú, vui chơi giải trí, các điểm tham quan, hệ thống đường giao thông, dịch vụ vận chuyển du lịch, chất lượng dịch vụ, phục vụ tại Ninh Hòa hiện nay đã được nâng cấp và cải thiện đáng kể. Các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, tìm hiểu các di tích lịch sử, tham quan làng nghề, tắm biển,… ngày càng hoàn thiện để phục vụ du khách tốt hơn.





Bên cạnh lợi thế về tự nhiên, TX.Ninh Hòa còn có vị trí giao thông thuận lợi với đường sắt Bắc - Nam, quốc lộ 1A đi qua và có cảng biển trọng yếu thuộc phía nam vịnh Vân Phong, có ý nghĩa trong phát triển dịch vụ trung chuyển dầu, cảng tổng hợp vận chuyển hàng hóa, khách du lịch. Ngoài ra, dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột dự kiến khởi công vào năm 2023, được coi là tuyến đường nối rừng với biển, kết nối Tây nguyên với đồng bằng duyên hải miền Trung. Khi hoàn thành thời gian di chuyển đường bộ giữa 2 địa phương chỉ còn khoảng 2 giờ đồng hồ. Buổi sáng du khách có thể thưởng thức cà phê ở Ban Mê Thuột, buổi trưa thì tắm biển, ăn hải sản tươi sống tại bãi biển Ninh Hòa. Cùng với dự án cao tốc Bắc Nam Vân Phong - Nha Trang, 2 cao tốc này sẽ giúp đánh thức tiềm năng không chỉ về du lịch mà còn là về kinh tế biển cho vùng đất giàu truyền thống TX.Ninh Hòa. Tại cuộc họp với các cơ quan ban ngành, ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đánh giá việc đầu tư tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Vân Phong - Nha Trang sẽ giúp phát triển dịch vụ logistics, kéo theo dịch vụ cảng biển hiện đại ở vịnh Vân Phong, đánh thức tiềm năng phát triển kinh tế biển, du lịch biển, du lịch sinh thái. Địa phương sẽ phát triển rất mạnh khi có 2 con đường cao tốc đi qua.

Nhận định về tiềm năng phát triển du lịch Ninh Hòa, ông Trương Tuấn Anh, Tổng quản lý KDL Ba Hồ, cho biết du khách khi đến Khánh Hòa thì mặc nhiên là phải tắm biển, kế đến là trải nghiệm các loại hình du lịch. Đây là lợi thế không nhỏ cho sự phát triển của du lịch Ninh Hòa. Nếu được đầu tư bài bản, tổ chức có hiệu quả thì các điểm đến như Lăng Bà Vú, Phủ Đường Ninh Hòa, địa điểm lưu niệm Tàu C235, căn cứ cách mạng Hòn Hèo, căn cứ cách mạng Đá Bàn, Nhà truyền thống, Trường Pháp - Việt Ninh Hòa hay các địa danh mới nổi Mũi Dù - Núi Cấm, Hồ Suối Trầu sẽ là điểm đến hấp dẫn. Cùng với các resort chạy dọc ven biển sẽ tạo nên thương hiệu du lịch rất riêng cho Ninh Hòa.

Hiện nay, Ninh Hòa đang trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh quy chung của TX.Ninh Hòa đến năm 2040 và cùng với sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền thị xã đưa du lịch trở thành ngành kinh tế trọng điểm. Đây là tiền đề để địa phương thu hút các dự án du lịch tầm cỡ, trọng điểm góp phần kết nối các loại hình du lịch văn hoá lịch sử, sinh thái, nghỉ dưỡng, đưa du lịch Ninh Hòa trở thành cụm du lịch, dịch vụ gắn với các tour du lịch quốc gia, quốc tế.