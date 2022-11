Xbox tiết lộ số lượng tài khoản cực ‘khủng’ bị khóa trong vòng 6 tháng

Theo The Verge, Microsoft vừa công bố báo cáo minh bạch kỹ thuật số (Digital Transparency Report) cho nền tảng chơi game Xbox, tiết lộ rằng công ty đã chủ động tạm ngưng hoạt động 4,78 triệu tài khoản vì vi phạm nguyên tắc cộng đồng trong khoảng thời gian 6 tháng.

Theo đó, báo cáo mới cung cấp thông tin liên quan đến việc kiểm duyệt nội dung và sự an toàn của người chơi, tính từ ngày 1.1 đến 30.6 năm nay. Nội dung báo cáo gồm nhiều thông tin như số lượng báo cáo do người chơi gửi và phân tích về các biện pháp thực thi do nhóm Xbox chủ động thực hiện.

Microsoft cho biết báo cáo này là một phần trong cam kết của hãng đối với vấn đề an toàn trực tuyến của người dùng.

Dữ liệu từ báo cáo cho thấy các biện pháp chủ động đến từ Microsoft đã tăng gần gấp 10 lần kể từ kỳ báo cáo trước và tăng 4,33 triệu trong tổng số 4,78 triệu tài khoản liên quan đến việc mạo danh, hành động đáng ngờ liên quan đến các nguyên tắc của nền tảng Xbox.





Ngoài ra, dữ liệu cũng cho thấy 199.000 trường hợp thực thi chủ động của Xbox liên quan đến nội dung khiêu dâm, 87.000 đối với hành vi gian lận và 54.000 đối với hành vi quấy rối hoặc bắt nạt.

Báo cáo cũng tuyên bố rằng 100% tất cả các hành động trong khoảng thời gian 6 tháng qua liên quan đến giả mạo tài khoản, vi phạm bản quyền và lừa đảo đều do Xbox chủ động thực hiện, cho thấy cơ sở người dùng không hề thực hiện các báo cáo trước những hành vi vi phạm.

Microsoft cho biết sẽ phát hành báo cáo minh bạch kỹ thuật số mới sau mỗi 6 tháng để chia sẻ các cập nhật về tiến độ, cùng với việc tiếp tục đánh giá tiêu chuẩn cộng đồng của Xbox.