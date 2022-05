Xe hiếm Luxgen S3 sử dụng 5 năm, giá 300 triệu đồng tại Việt Nam

Một chiếc Luxgen S3 được rao bán lại với giá hơn 300 triệu đồng trên thị trường xe cũ tại Việt Nam. Như vậy, chiếc sedan hạng C này đã khấu hao khoảng 50% giá trị (giá xe mới khoảng 598 triệu đồng) chỉ sau 5 năm sử dụng. Đây cũng là điều dễ hiểu khi thương hiệu xe Đài Loan vẫn chưa chiếm được tình cảm của khách hàng trong nước.

Với số lượng bán ra không nhiều, đây là một trong những mẫu xe hiếm thấy tại Việt Nam. Nguồn gốc xuất xứ từ thương hiệu Đài Loan cùng mức giá công bố khá cao khiến Luxgen S3 khó có chỗ đứng tại thị trường Việt Nam, vốn rất khó tính với những thương hiệu mới.

Luxgen S3 Eco Hyper có kiểu dáng khá bắt mắt với thiết kế mang ngôn ngữ hiện tại của Luxgen, đi kèm là bộ mâm đúc kích thước 16 inch, lưới tản nhiệt mạ crôm cho cảm giác cao cấp.

Mẫu sedan đến từ Đài Loan có chiều dài 4.551 mm, rộng 1.783 mm và cao 1.527 mm. Trọng lượng không tải 1.250 kg. Kích thước này tương đương với các mẫu xe như Mazda3, Kia Cerato, Hyundai Elantra hay Toyota Corolla Altis.

Bên trong có thiết kế khá bắt mắt với nhiều chất liệu da trang bị ở nhiều vị trí, đồng hồ tốc độ điện tử. Ngoài ra xe còn sở hữu camera trên gương, gương kính điện, tích hợp vô lăng, kiểm soát hành trình, điều khiển bằng giọng nói, màn hình cảm ứng 9 inch, truy cập internet, email, xem video…, camera 360 độ hình ảnh 4 chiều, cảm biến tiến, cảm biến lùi, điều hòa tự động.





Trang bị sức mạnh cho xe là động cơ dung tích 1.6L, động cơ Dual VVT có công suất cực đại 116 mã lực, số tự động CVT vô cấp được trang bị bởi nhà sản xuất nổi tiếng thế giới JATCO Nissan Nhật Bản cung cấp, có thể mô phỏng 7 tốc độ tự động

Các tính năng an toàn khá đầy đủ với hệ thống cân bằng điện tử ESC, hệ thống phanh chống bó cứng ABS, hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD, hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BAS, hệ thống ga điện tử ETC, hệ thống an toàn 6 túi khí.

Ở thời điểm bán ra tại Việt Nam vào năm 2017, Luxgen S3 Eco Hyper có giá công bố 598 triệu đồng, ngang ngửa với các mẫu xe đối thủ như Mazda3 hay Kia Cerato. Tuy nhiên, giá xe cũ tại thời điểm hiện tại chỉ hơn 300 triệu đồng, rẻ hơn rất nhiều so với các đối thủ cùng đời.