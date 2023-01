Xe khách chạy tốc độ bao nhiêu trước khi lao xuống vực khiến 8 người thương vong?

Chiều 28.1, Công an tỉnh Sơn La vẫn đang có mặt tại hiện trường vụ xe khách lao xuống vực khiến 8 người thương vong để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh Sơn La, khoảng 8 giờ 30 ngày 28.1, ông Kiều Văn Tới (55 tuổi, trú TT.Thuận Châu, H.Thuận Châu, tỉnh Sơn La) lái xe khách mang biển số 29B-510.70 chở theo 17 người, di chuyển trên tỉnh lộ 108, hướng đi H.Sông Mã.

Khi đến Km05+800 tỉnh lộ 108, đoạn thuộc địa phận xã Co Mạ (H.Thuận Châu), chiếc xe mất lái, tự lao xuống vực.

Vụ tai nạn khiến ông Tới, chị Tòng Thị Phương Mai (31 tuổi, trú P.Chiền An, TP.Sơn La, tỉnh Sơn La) và anh Lò Văn Khay (30 tuổi, trú xã Chiềng Ngàm, H.Thuận Châu) tử vong tại chỗ, 5 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Các hành khách còn lại bị xây xát. Vụ tai nạn cũng khiến chiếc xe khách hư hỏng nặng.





Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Sơn La, xe khách gặp nạn là xe hợp đồng, thuộc HTX vận tải xe Hồng Hà, do Sở GTVT Hà Nội cấp phù hiệu. Chủ phương tiện là ông Nguyễn Đại Võ (trú H.Đông Anh, Hà Nội).

Xe khách này được sản xuất năm 2014, có hạn kiểm định đến ngày 22.3 tới. Qua giám sát hành trình, thời điểm xảy ra tai nạn, xe đang có tốc độ 35 km/giờ.

Lãnh đạo UBND xã Co Mạ (H.Thuận Châu) cho hay, xe khách chở theo tổng cộng 18 người, di chuyển từ TP.Sơn La đến H.Sông Mã để dự đám cưới. Khi đổ cua tại dốc Co Mạ (xã Co Mạ) thì mất phanh, tự lao xuống vực sâu khoảng 50 m.