Xe máy va chạm xe trưởng công an TT.Mường Lát: Các nạn nhân đã uống rượu trước đó

Chiều 19.11, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thông tin chính thức về vụ tai nạn giao thông làm 2 người chết liên quan đến đại úy Nguyễn Văn Mạnh, Trưởng Công an TT.Mường Lát.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, gần 14 giờ ngày 18.11, đại úy Nguyễn Văn Mạnh điều khiển xe ô tô bán tải BS 36C - 352.66, hướng từ trụ sở Công an TT.Mường Lát đến trụ sở Công an H.Mường Lát để tham gia cuộc họp trực tuyến do Bộ Công an tổ chức.

Khi đến khu vực trước cổng Trung tâm bồi dưỡng chính trị H.Mường Lát (thuộc khu 4, TT.Mường Lát) thì xe máy BS 36K5 - 195.03, do Đ.C.H (18 tuổi, ngụ bản Lìn, xã Trung Lý, H.Mường Lát) điều khiển, chở theo L.V.N (19 tuổi, ngụ cùng xã Trung Lý) đã lấn làn đường, đâm thẳng vào phía trước xe ô tô do đại úy Nguyễn Văn Mạnh điều khiển. Hậu quả làm anh Đ.C.H tử vong tại chỗ, anh L.V.N tử vong tại bệnh viện.





Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Viện KSND tỉnh Thanh Hóa tiến hành điều tra vụ việc.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định các nạn nhân H. và N. điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, và trước khi xảy ra tai nạn các nạn nhân đã uống rượu.