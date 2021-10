Xe tải ‘ôm họa’ vì né ô tô phanh gấp tránh chó qua đường: Lỗi do ai?

Mạng xã hội mới đây xuất hiện một đoạn video, ghi lại tình huống tai nạn hi hữu khi ô tô con phanh gấp tránh con chó băng qua đường, khiến xe tải phía sau mất lái, đâm thẳng vào dải phân cách.

Vụ việc xảy ra trên Quốc lộ 51 và đang thu hút sự quan tâm từ đông đảo cư dân mạng.

Theo hình ảnh trích xuất từ camera an ninh khu vực, thời điểm xảy ra tai nạn, một ô tô con đang di chuyển trên đường với tốc độ vừa phải thì bất ngờ phanh gấp để tránh một con chó nhỏ đang băng qua đường. Đúng lúc này, xuất hiện xe tải lưu thông phía sau ô tô con với tốc độ khá cao.

Tình huống phanh gấp của xe con khiến tài xế xe tải bị bất ngờ, người này cũng đạp phanh gấp và liên tục bóp còi nhưng không tránh khỏi…tai họa. Xe tải trượt bánh một đoạn dài trên đường trước khi đâm đổ dải phân cách và lật ngang trên đường.





Mặc dù may mắn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên đoạn video ghi lại toàn cảnh vụ việc sau khi được chia sẻ trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Đáng nói, nhiều người bày tỏ ý kiến trái chiều và tranh luận khá gay gắt về nguyên nhân và lỗi của các tài xế trong tình huống nói trên.

Một số cư dân mạng cho rằng vụ tai nạn bắt nguồn từ con chó băng qua đường khiến hai tài xế bất ngờ, bị động dẫn đến tai nạn. Facebook Toàn Khánh khẳng định: “Lỗi do con chó sang đường”. Đồng quan điểm, tài khoản Diep Thanh Cong lý giải: “Lỗi này do con chó chạy qua đường, ông xe con phanh gấp khiến ông xe tải chạy tốc độ cao cũng phanh theo. Nhưng do quán tính và mặt đường trơn không xử lý kịp”. Nick name Phạm Dũng viết: “Nhà nào mặt đường nuôi chó mèo thì xem video này mà rút kinh nghiệm, nhốt chó mèo lại không khổ những người lái xe”.

Trong khi đó, không ít cư dân mạng lại quả quyết trong tình huống này, lỗi lớn nhất thuộc về tài xế xe tải vì lái xe với tốc độ cao trong điều kiện đường trơn, dẫn đến không làm chủ tay lái. Facebook Hoàng Nhật Hưng bức xúc: “Bản thân xe tải đi ẩu đừng nên đổ lỗi cho ai cả”. Tương tự, tài khoản Nguyen The Anh bình luận: “Xe tải chủ quan quá nên vậy, chứ đi quốc lộ phải giữ khoảng cách và tập trung”. Nick name Phạm Quang Anh nhận định: “Lỗi tại xe tải rồi còn gì nữa. Quả đấy xe con mà có trục trặc gì dừng lại thì xe tải cũng đâm vào đuôi thôi, không giữ khoảng cách và tốc độ thì chả thế”.