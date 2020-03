Giá 999 triệu đồng, Ford Everest bản Ambiente số sàn trang bị gì?

Sau thời gian dài “lận đận” vì thuế quan, gần đây mẫu SUV 7 chỗ Ford Everest trở lại mạnh mẽ với doanh số áp sát đối thủ Toyota Fortuner. Bên cạnh việc giảm giá bán, thành công của Everest còn đến từ việc Ford Việt Nam bổ sung thêm 2 phiên bản Ambiente giá thấp nhằm mở rộng danh mục sản phẩm, đồng thời tiếp cận nhiều đối tượng khách hàng mục tiêu hơn. Trong đó, phiên bản Everest Ambiente MT 4x2 (số sàn) có giá bán khá cạnh tranh 999 triệu đồng.

[VIDEO] Ford Everest bản thấp nhất Ambiente MT giá dưới 1 tỉ đồng có gì?

Đáng chú ý, dù giá bán dưới 1 tỉ đồng nhưng phiên bản thấp nhất của Everest vẫn đáng cân nhắc khi không khác biệt nhiều về thiết kế, đồng thời vẫn sở hữu nhiều trang bị tính năng đáng giá.

Không khác nhiều về thiết kế tổng thể nhưng so với phiên bản cao cấp hơn, Everest Ambiente lại thiếu hụt một số trang bị

Cụ thể về ngoại thất, Everest bản Ambiente số sàn MT không khác biệt nhiều so với phiên bản cao cấp. Xe vẫn sở hữu thiết kế mạnh mẽ, hầm hố với lưới tản nhiệt lớn, nắp ca-pô dập nổi. Khác biệt dễ nhận thấy nằm ở cụm đèn pha trước khi bản Ambiente số sàn không được trang bị hệ thống đèn LED tự động như trên bản Titanium. Thay vào đó, đèn trước trên phiên bản này là dạng đèn Halogen Projecter.

[VIDEO] CEO Ford Việt Nam tự hào 7 năm Ford dẫn đầu phân khúc

Phần thân xe, bản Ambiente số sàn chỉ được trang bị mâm hợp kim nhôm 17 inch (thay vì 18 hay 20 inch như các bản cao hơn. Bên cạnh đó, gương chiếu hậu trên phiên bản Ambiente số sàn hậu dù vẫn tích hợp gập điện, tuy nhiên lại không có tính năng sấy gương. Ngoài ra, cốp xe ở phiên bản này cũng không tích hợp chỉnh điện hoặc cảm biến mở cốp tự động như bản Titanium mà chỉ là cốp chỉnh tay.

Cốp xe Everest bản Ambiente số sàn MT không tích hợp chỉnh điện

Bên trong ca-bin, với mức giá dưới 1 tỉ đồng cho một chiếc SUV 7 chỗ, không ngạc nhiên khi trang bị nội thất của Everest bản Ambiente số sàn MT lược bỏ khá nhiều trang bị. Tuy nhiên, có một điểm cộng dễ nhận thấy là hãng xe Mỹ vẫn chú trọng giữ lại những tính năng tiện ích cần thiết cho người dùng.

Dù bị cắt bỏ khá nhiều tiện ích nhưng Everest bản Ambiente số sàn MT vẫn có những tính năng cần thiết với người dùng

Bằng chứng là dù là bản thấp nhất nhưng Everest bản Ambiente số sàn MT vẫn được trang bị chìa khóa thông minh và khởi động nút bấm. Điều hòa tự động 2 vùng cũng được Ford giữ nguyên giống trên bản cao cấp Everest bản Titanium. Đặc biệt khu vực thông tin giải trí. Phiên bản Ambiente số sàn vẫn sở hữu gần như đầy đủ công nghệ giống với bản cao cấp nhất. Từ hệ thống âm thanh kết nối AM/FM, MP3, Ipod, USB, Bluetooth đến công nghệ SYNC thế hệ thứ 3, với 10 loa và tích hợp màn hình TFT 8 inch.

Công nghệ SYNC thế hệ 3 vẫn được trang bị giúp Everest bản Ambiente số sàn MT đáng giá hơn

Ngoài ra, vô lăng trên Everest bản Ambiente số sàn MT cũng được tích hợp các nút bấm điều chỉnh âm thanh và thậm chí tay lái vẫn có trợ lực điện, màn hình hiển thị TFT 4.2 inch. Cửa kính trên xe vẫn tích hợp chỉnh điện, kính lái một chạm lên xuống đồng thời chống kẹt với vị trí người lái. Bên cạnh đó, phiên bản này cũng có hệ thống chống ồn chủ động như trên bản cao cấp.

Dĩ nhiên, với mức giá rẻ hơn gần 400 triệu đồng so với bản Titanium cao cấp nhất, Everest Ambiente số sàn thiếu hụt khá nhiều trang bị. Đầu tiên dễ nhận thấy là ghế ngồi trên phiên bản này chỉ là ghế bọc nỉ, không tích hợp chỉnh điện mà chỉ chỉnh tay 6 hướng. Vô lăng cũng không được bọc da. Ngoài ra, phiên bản này cũng không được trang bị dẫn đường bằng hệ thống định vị GPS và không có cửa sổ trời.

Với giá bán thấp nhất, không ngạc nhiên khi ghế ngồi trên Everest bản Ambiente số sàn MT chỉ bọc nỉ và chỉnh tay

Về vận hành, ngoại trừ phiên bản Titanium 2 cầu cao cấp nhất sử dụng động cơ dầu Bi-Turbo 2.0 lít, 4 phiên bản còn lại của Ford Everest, trong đó có bản Ambiente số sàn MT đều sử dụng động cơ dầu Single Turbo, cũng có dung tích 2.0 lít, nhưng công suất chỉ ở mức 180 mã lực và mô men xoắn cực đại vào khoảng 420 Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số sàn 6 cấp.

Xe sử dụng động cơ dầu Single Turbo 2.0 lít kết hợp cùng hộp số sàn 6 cấp

Trong khi đó về an toàn, Everest bản Ambiente số sàn MT vẫn được trang bị các tính năng an toàn cơ bản bao gồm: cảm biến lùi, camera lùi, hệ thống cân bằng điện tử VSC, chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử, chống trộm, khởi hành ngang dốc và 6 túi khí. Đáng tiếc, bản Ambiente số sàn MT không được trang bị tính năng hỗ trợ đỗ xe tự động. Và tất nhiên nếu so với bản Titanium cao cấp nhất, Everest bản Ambiente số sàn MT cũng thiếu đi nhiều tính năng.

Với giá 999 triệu đồng, Everest bản Ambiente số sàn MT vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc

Mặc dù vậy, nhìn chung với mức giá 999 triệu đồng cho một chiếc SUV gầm cao máy thoáng, đậm chất Mỹ và vẫn sở hữu nhiều công nghệ tiện ích, Ford Everest bản Ambiente số sàn MT vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai muốn tìm một chiếc SUV mạnh mẽ nhưng ngân sách không quá dư dả. Đặc biệt chiếc xe này cũng sẽ rất lí tưởng với nhóm khách hàng mua xe kinh doanh dịch vụ.