Giải mã ‘tân binh’ Mercedes GLB qua hành trình dọc xứ Andalusia

Chuyến bay kéo dài hơn 12 giờ từ Hà Nội dần hạ cánh xuống sân bay Malaga, Tây Ban Nha. Sau thông báo của nữ tiếp viên chiếc Airbus A330, các lưng ghế bắt đầu được dựng thẳng, bàn ăn xếp lại, ánh nắng lọt vào từ tấm che cửa sổ lần lượt được kéo lên khiến tôi phải mất vài giây mới định hình được khung thành phố đang dần hiện ra dưới màn mây trắng.

Chẳng mấy chốc, máy bay đáp đường băng. Malaga - thành phố ở phía Nam xứ Andalusia, Tây Ban Nha hiện ra trước mắt.

Mercedes-Benz AMG GLB 35 4Matic và GLB 220d 4Matic

Nằm bên bờ Địa Trung Hải, Malaga không chỉ được biết đến là quê hương của danh họa Pablo Picasso mà còn hút khách du lịch với những công trình kiến trúc cỗ điển, với cảnh vật núi non trùng điệp trải dài ra tận biển. Đây cũng là điểm tập trung được Mercedes-Benz chọn để các phóng viên, nhà báo trên khắp thế giới có dịp thử sức “tân binh” Mercedes-Benz GLB - mẫu SUV hoàn toàn mới góp phần hoàn thiện danh mục SUV hạng sang của hãng xe Đức.

Giáp mặt ‘tân binh’ Mercedes-Benz GLB

Bình minh ngày mới dần ló dạng. Sau bữa điểm tâm sáng tại khách sạn, chúng tôi có mặt tại căn phòng nằm trong khuôn viên sân bay Malaga. Cô nhân viên hướng dẫn khoác chiếc áo in hình ngôi sao 3 cánh - biểu tượng của Mercedes-Benz niềm nở hướng dẫn làm thủ tục đăng ký và chọn xe. Chương trình lần này, Mercedes-Benz mang tới 24 chiếc GLB gồm 5 phiên bản: GLB 200 , GLB 200d 4Matic, GLB 220d 4Matic, GLB 250 4Matic và GLB 35 4Matic.

Dàn xe Mercedes-Benz GLB tại sân bay Malaga

Cùng anh bạn đồng nghiệp người Việt Nam, chúng tôi chọn chiếc GLB 250 4Matic cho chặng đường trải nghiệm đầu tiên. Trong khi tất cả thông tin về chuyến hành trình đã có sẵn trong vài trang hướng dẫn được Mercedes-Benz soạn sẵn. Vì vậy, đại diện của hãng chỉ mất chưa đầy 10 phút cho màn chào hỏi và nói ngắn gọn về GLB.

“Tân binh” này được thiết kế 7 chỗ ngồi (3 hàng ghế) đồng thời có thêm tùy chọn 5 chỗ ngồi (2 hàng ghế). So với “người anh em” GLA và GLC, Mercedes GLB sở hữu đường nét thiết kế mạnh mẽ, cứng cáp và nam tính hơn. Với chiều dài thân xe ở mức 4.634 mm, rộng 1.834 và cao 1.659 mm (đối với bản 5 chỗ), 1.663 mm (đối với 7 chỗ), chiều dài cơ sở 2.829 mm… GLB được định vị nằm giữa phân khúc của GLA và GLC, đồng thời hướng đến những gia đình đang tìm kiếm chiếc SUV hạng sang, nhỏ gọn cho việc di chuyển trong thành phố hay những chuyến du lịch.

Mercedes-Benz GLB được định vị nằm giữa phân khúc của GLA và GLC

Nhận chìa khóa GLB 250 4Matic từ ban tổ chức, anh bạn đồng nghiệp hướng ánh mắt về phía tôi kèm theo lời đề nghị: “Chúng ta có 2 lựa chọn về cung đường để lái GLB đến điểm dừng đầu tiên. Chọn cung dài nhất nhé?”

“Được thôi, như vậy càng có nhiều điều kiện thử sức GLB. Sẵn sàng rồi chứ? Chúng ta lên đường.” – Tôi nhanh chóng trả lời anh bạn rồi sắp xếp mọi thứ vào ba lô, tiến về chiếc GLB 250 4Matic đang chờ sẵn.

Từ nội đô Malaga đến… Casarabonela

Sắm vai “tài xế” trong chặng đường đầu tiên, anh bạn đặt mình vào ghế lái, chọn chức năng bản đồ định vị dẫn đường (Navigation) trên màn hình trung tâm. Theo chỉ dẫn, cung đường từ sân bay Malaga đến Casarabonela có chiều dài 75 km, bao gồm đường cao tốc, đèo dốc và nội đô.

Hệ thống định vị dẫn đường trên GLB 250 4Matic

Mọi thứ sẵn sàng! Anh bạn trong đội hướng dẫn của Mercedes-Benz ra hiệu lệnh để cả đoàn xuất phát. Không có thành viên của hãng bản địa đi cùng mà chỉ có 2 người Việt trên chiếc GLB 250 4Matic lăn bánh ra khỏi cổng sân bay Malaga theo bản chỉ dẫn hướng về phía đường cao tốc.

Với kích thước gần như tương đương đàn anh GLC, Mercedes-Benz GLB 250 4Matic sở hữu khoang cabin khá rộng, thoáng… Hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ ban đầu của nhiều người về một chiếc SUV được Mercedes-Benz định vị dưới phân khúc GLC. Thực tế, nếu đem ra so sánh, thân xe Mercedes-Benz GLB chỉ ngắn hơn GLC 22 mm, hẹp hơn 56 mm, nhưng cao hơn 20 mm. Chiều dài cơ sở ngắn hơn 44 mm. Tuy nhiên, với cách thiết kế bảng táp-lô đứng, bệ trung tâm gọn gàng, trần xe vuốt cao… mang đến không gian khá rộng cho người lái và hành khách phía trước.

Không gian hàng ghế 2 trên GLB 250 4Matic

Theo thông số Mercedes-Benz công bố, khoảng để chân cho hành khách ngồi hàng ghế trước lên đến 1.045 mm, hàng thứ hai 937 mm (bản 7 chỗ) và 740 mm ở hàng thứ ba. Không gian khoang hành lý lên tới 570 lít (bản 5 chỗ) hoặc 130 lít (7 chỗ) và có thể tăng lên 1.805 lít (5 chỗ) hoặc 1.680 lít (7 chỗ) khi gập hàng ghế thứ 3. Hàng ghế thứ 2 có thể gập theo tỉ lệ 40:20:40 và trượt về trước/sau khoảng 140 mm. Đặc biệt, thiết kế hàng ghế thứ 3 cũng phù hợp với những người có chiều cao lên tới 1,68 m.

Theo nhịp chân ga của anh bạn đồng nghiệp, chẳng mấy chốc chiếc GLB 250 4Matic hòa vào đường cao tốc rồi lao vun vút về phía trước. Kim đồng hồ tốc độ chỉ 60 - 80… rồi 120 km/giờ, thân xe vẫn khá ổn định, bám đường… Khả năng cách âm gầm, khoang động cơ của GLB 250 4Matic được Mercedes-Benz xử lý khá tốt. Tiếng động cơ, tiếng lốp vọng vào cabin được triệt tiêu đáng kể. Tuy nhiên, ở tốc độ từ 75 km/giờ trở lên, thi thoảng người lái cũng như hành khách phía trước cảm nhận khá rõ tiếng gió xào xạc hai bên thân xe.

GLB 250 4Matic trên cung đường nằm vắt vẻo, uốn lượn xứ Andalusia

Rời cao tốc, chúng tôi men theo những con đường tỉnh lộ ngoại ô Malaga. Đường khá vắng, thi thoảng mới gặp 1 - 2 xe ngược chiều. Đổi lái cho anh bạn đồng nghiệp sau gần 1 giờ hành trình, tôi vần vô văng GLB 250 4Matic theo con đường trải nhựa nằm vắt vẻo, uốn lượn dẫn lên vùng Casarabonela thuộc xứ Andalusia. Phía xa xa, thấp thoáng bóng dáng những mái nhà xây theo lối kiến trúc cỗ nằm đan xen trong những khu phố bên đồi.

Với động cơ xăng M260 tăng áp 4 xi lanh, dung tích 2.0 lít sản sinh công suất 224 mã lực tại dải vòng tua 5.500 - 6.100 vòng/phút, mô men xoắn cực đại 350 Nm tại 1.800 - 4.000 vòng/phút, Mercedes-Benz GLB 250 4Matic vận hành khá mượt mà, linh hoạt. Động cơ phản ứng khá nhanh nhạy sau mỗi nhịp ga. Vì vậy, chỉ mất khoảng 7 – 8 giây sau cú nạp chân ga sát sàn, kim đồng hồ trên GLB 250 4Matic đã chỉ tốc độ 100 km/giờ. Đồng hồ tua máy như đang “nhảy múa”, rồi nhanh chóng giảm về mức 1.800 - 2.000 vòng/phút khi người lái giữ đều ga. Vô lăng trợ lực điện cảm biến theo tốc độ mang lại cảm giác đánh lại nhẹ nhàng, chính xác.

GLB 250 4Matic vận hành mạnh mẽ, linh hoạt

Theo hướng dẫn trên hệ thống bản đồ định vị dẫn đường, chúng tôi len lỏi qua thị trấn nhỏ nằm giữa lưng chừng đồi. Hệ thống camera và radar trên GLB 250 4Matic có tầm hoạt động lên tới 500 m kết hợp màn hình hiển thị thông tin (HUD) trên kính lái giúp người lái dễ dàng kiểm soát tốc độ và xác định hướng đi. Đặc biệt, camera hiển thị hướng di chuyển, tình trạng giao thông trước khi xe lăn bánh qua vòng xoay hay những khúc cua.

Cứ thế tôi vần vần vô lăng chiếc GLB 250 4Matic men theo con đường trải nhựa đến điểm tập kết ở khu vực Enduro Park Andalusia thuộc khu vực Casarabonela. Bụng nghĩ thầm “công nghệ hỗ trợ “tận răng” như thế này thì người lái GLB quá nhàn”. Tuy nhiên, tất cả những gì chúng tôi vừa trải qua sau 75 km đầu tiên mới chỉ là món khai vị...

GLB 250 4Matic cũng như dòng GLB mới được Mercedes-Benz tích hợp nhiều công nghệ

Vượt địa hình…

Đến điểm tập kết nằm trên một ngọn đồi ở Enduro Park Andalusia. Ít phút dừng chân, nạp thêm chút nước cùng ít trái cây… Đến lúc này tôi mới mường tượng ra thử thách phía trước khi huấn luyện viên Mercedes-Benz thông báo phần trải nghiệm địa hình off-road cùng GLB.

Rồi cũng đến lượt, tôi lên xe Mercedes-Benz AMG GLB 35 4Matic cùng huấn luyện viên người Đức lần lượt trải qua những thách thức địa hình. “Sẵn sàng rồi chứ! Chú ý quan sát và nghe theo hướng dẫn của tôi nhé!”. Huấn luyện viên vừa dứt lời, tôi nhấn nút điều khiển chuyển sang chế độ “Off-road” rồi cho xe tiến về phía trước.

Mercedes-Benz GLB vượt địa hình

So với GLB 250 4Matic, động cơ AMG dung tích 2.0 lít trên GLB 35 4Matic cho công suất lên tới 306 mã lực và mô men xoắn cực đại 400 Nm, kết hợp với hộp số 8 cấp Speedshift DCT và hệ dẫn động 4 bánh 4Matic. Ngoài các chế độ lái Eco, Comfort, Sport, Sport+ và Individual, GLB 35 4Matic còn có chế độ lái Off-road. Theo huấn luyện viên Mercedes-Benz, ở chế độ “Eco/Comfort” mô men xoắn phân bổ lên trục trước/trục sau theo tỉ lệ 80:20. Khi chuyển sang Sport, Sport+ tỉ lệ này thay đổi thành 70:30 và phân bổ theo tỉ lệ 50:50 khi người lái chuyển sang chế độ lái “Off-road”.

Theo con dốc nhỏ còn in vệt bánh xe phía trước, tôi hãm phanh đưa GLB 35 4Matic đỗ dốc, rồi theo con đường quanh co do các chuyên gia Mercedes-Benz thiết kế lần lượt vượt những địa hình ghồ ghề, trơn trượt… Với sức mạnh từ động cơ AMG dung tích 2.0 lít, chỉ cần miết nhẹ chân ga GLB 35 4Matic dễ dàng tiến lên phía trước, vượt con dốc gần như dựng đứng.

Khung gầm cứng vững, kết hợp hệ thống treo giúp GLB thích ứng tốt với nhiều điều kiện địa hình

Lên đến đỉnh dốc rồi vượt qua đoạn đường ghập ghềnh, trơn trượt có lúc chỉ còn 3 bánh xe tiếp đất… Huấn luyện viên chỉ tay về phía sườn đồi rồi bảo tôi: “Chúng ta sẽ theo con dốc phía trước xuống sườn đồi. Hãy kích hoạt hệ thống khởi hành ngang dốc rồi buông phanh. Tận hưởng đi, đừng quá căng thẳng.”

Với khung gầm cứng vững, kết hợp hệ thống treo thích ứng tốt với nhiều điều kiện địa hình khoảng sáng gầm lớn… những dạng địa hình như đường ghập ghềnh, dốc cao, gốc nghiêng 45 độ… lần lượt được GLB 35 4Matic nuốt trọn một cách khá dễ dàng. Bên cạnh đó, sự góp mặt của hệ thống camera giúp người lái dễ dàng quan sát, bao quát xung quanh khi qua các địa hình có thể khiến tầm nhìn bị hạn chế.

GLB 35 4Matic dùng động cơ AMG dung tích 2.0 lít

Hoàn thành xong bài “Off-road” cũng là lúc nắng chiều dần tắt. Càng về cuối chiều trời càng chuyển lạnh. Theo hệ thống bản đồ định vị, chúng tôi cùng GLB 35 4Matic di chuyển đến điểm dừng chân cuối cùng của chuyến hành trình. Len lỏi theo các tuyến đường nội đô rời thành phố, tốc độ bắt đầu được các tay lái đẩy lên cao. 60 – 80 rồi 100 km/giờ, những giới hạn này không khó để đạt được cùng GLB 35 4Matic chỉ sau một nhịp chân ga, bởi tốc độ tối đa của xe lên đến 250 km/giờ.

Ngay cả khi vào cua, GLB 35 4Matic cho thấy độ ổn định cân bằng đáng nể. Hộp số 8 cấp Speedshift DCT chuyển số khá nhanh và mượt mà trong khi vô lăng phản ứng chính xác qua từng thao tác đánh lái. Tương tự như GLB 250 4Matic, GLB 35 4Matic cũng được trang bị hai màn hình cảm ứng cỡ lớn tích hợp hệ thống thông tin giải trí MBUX. Với hệ thống này, người lái có thể dễ dàng tương tác, điều khiển các chức năng trên xe bằng giọng nói, bắt đầu bằng khẩu lệnh “Hey Mercedes”, hoặc chạm trực tiếp vào màn hình hay thông qua hệ thống điều khiển cảm ứng bố trí trên bệ trung tâm.

GLB - mảnh ghép hoàn hảo của Mercedes-Benz trong dòng xe SUV đa dụng

Sau gần 2 ngày trải nghiệm, chúng tôi trở lại khu vực sân bay Malaga kết thúc chuyến hành trình hơn 300 km cùng Mercedes-Benz GLB dọc vùng đất Andalusia, Tây Ban Nha. Với những gì thể hiện, GLB đang từng bước định hình nên một khái niệm mới đồng thời là mảnh ghép hoàn hảo của Mercedes-Benz trong dòng xe SUV đa dụng.