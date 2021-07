Honda CR-V có cùng phân khúc với Hyundai SantaFe tại Việt Nam?

Nhiều người dùng Việt Nam hiện nay vẫn nhầm lẫn Honda CR-V xếp cùng phân khúc với Hyundai SantaFe hay KIA Sorento nhưng thực tế không phải vậy, khi Honda CR-V có kích thước nhỏ hơn đáng kể so với 2 mẫu xe đến từ Hàn Quốc và tại nhiều thị trường nước ngoài Honda CR-V chỉ ngang hàng với Tucson, một mẫu xe 5 chỗ của Hyundai.

Cụ thể, Honda CR-V có kích thước tổng thể dài, rộng, cao lần lượt 4.584 x 1.855 x 1.679 (mm), trục cơ sở dài 2.660 mm. Con số tương ứng trên Hyundai Tucson là 4.475 x 1.850 x 1.660 (mm), chiều dài cơ sở 2.660 mm. Có thể thấy, Honda CR-V chỉ dài hơn Hyundai Tucson khoảng 90 mm.

Trong khi đó, Hyundai SantaFe có kích thước tổng thể dài, rộng, cao tương ứng 4.785 x 1.900 x 1.685 (mm), chiều dài cơ sở 2.765 mm. Các con số này nổi trội hơn đáng kể so với Honda CR-V hay Hyundai Tucson cả chiều dài và chiều rộng, điều này khiến Hyundai SantaFe có vóc dáng rất bề thế cũng như nội thất rộng rãi hơn nhiều so với Honda CR-V.

Trên thực tế, Honda CR-V chỉ tương đương kích thước và cùng phân khúc Compact SUV với Hyundai Tucson

Chiều dài cơ sở của Hyundai SantaFe cũng lớn hơn nhiều so với Honda CR-V. Do đó, Hyundai SantaFe được xếp vào phân khúc CUV hạng D, trong khi Honda CR-V và Hyundai Tucson đều xếp ở phân khúc CUV hạng C. Chiều dài cơ sở lớn còn quyết định nhiều yếu tố ở phần khung gầm, giúp SantaFe đầm chắc hơn ở tốc độ cao, cũng như cho khả năng cách âm gầm nổi trội hơn so với các dòng xe CUV hạng C.

Khác biệt giữa 2 mẫu xe này còn rõ ràng hơn nếu nhìn vào thị trường Mỹ, Honda CR-V chỉ có 5 chỗ ngồi dù kích thước tương đương với phiên bản bán ra thị trường Việt Nam, xe được xếp vào phân khúc Compact SUV (xe SUV cỡ nhỏ) giống Hyundai Tucson, Toyota RAV4, Nissan Rouge hay Mazda CX-5. Trong khi đó, Hyundai SantaFe hay KIA Sorento được xếp vào phân khúc Medium SUV (SUV cỡ vừa), ngang hàng với Honda Pilot, Toyota Highlander hay Ford Explorer.

Rõ ràng, Honda CR-V dù là xe dạng 5+2 chỗ ngồi nhưng vẫn xếp vào chiếu dưới so với Hyundai SantaFe về phân hạng kích thước. Do đó, người dùng cần phân biệt rõ khi lựa chọn mua xe cho gia đình với kích thước và công năng phù hợp với nhu cầu. Nếu thường xuyên di chuyển nhiều người, mẫu xe đến từ Hàn Quốc vẫn là lựa chọn hợp lý hơn.