Mitsubishi Attrage nhập khẩu giá thấp hơn KIA Soluto lắp ráp trong nước

Phân khúc sedan hạng B tại thị trường Việt Nam ngày càng có nhiều sự lựa chọn cho người tiêu dùng. Trong số đó, KIA Soluto ra mắt vào tháng 9 năm ngoái và bản nâng cấp của Mitsubishi Attrage vừa trình làng được xem là hai mẫu xe có giá bán thấp nhất.

Cụ thể, bản tiêu chuẩn Mitsubishi Attrage MT 2020 được hãng xe Nhật Bản nhập khẩu từ Thái Lan, phân phối tại Việt Nam từ tháng 3.2020 với giá 375 triệu đồng. Trong khi KIA Soluto do Trường Hải (THACO) lắp ráp, bán ra thị trường Việt Nam với giá 399 triệu đồng.

KIA Soluto và Mitsubishi Attrage có giá bán thấp nhất phân khúc sedan hạng B

Có thể thấy, với giá niêm yết này, Mitsubishi Attrage MT và KIA Soluto MT đều hướng đến nhóm khách hàng lần đầu sắm ô tô, những gia đình nhỏ hay các cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải, taxi công nghệ. Không những vậy, mức giá này còn có thể giúp Mitsubishi Attrage MT và KIA Soluto MT lấy khách từ phân khúc xe cỡ nhỏ hạng A.

Xét ở khía cạnh kinh tế, Mitsubishi Attrage MT phần nào nhỉnh hơn khi giá thấp hơn đối thủ tới 24 triệu đồng, đồng thời lại mang cái mác “xe nhập khẩu”.

KIA Soluto rộng rãi nhưng thấp hơn Mitsubishi Attrage

Định vị ở phân khúc sedan hạng B, đồng thời là phiên bản trang bị tiêu chuẩn... Cả Mitsubishi Attrage MT và KIA Soluto MT đều sở hữu kiểu dáng thiết kế nhỏ gọn, đơn giãn và trang bị cơ bản như đèn pha halogen, gương chiếu hậu chỉnh cơ…

Yếu tố thẩm mỹ tuỳ thuộc vào cái nhìn và cảm nhận của mỗi người. Tuy nhiên, nếu đặt hai mẫu xe này cạnh nhau có thể nhận thấy, Mitsubishi Attrage mới được thiết kế góc cạnh, mạnh mẽ và thể thao hơn, trong khi KIA Soluto lại được tạo dáng khá mềm mại, thanh thoát.

Mitsubishi Attrage thiết kế góc cạnh, mạnh mẽ trong khi KIA Soluto được tạo dáng khá mềm mại, thanh thoát

Tuy nhiên, nếu xét kỹ về mặt thông số kỹ thuật KIA Soluto MT có lẻ là lựa chọn phù hợp cho những ai cần một chiếc sedan hạng B số sàn, dưới 400 triệu đồng, rộng rãi, khoang hành lý lớn… Bởi so với Mitsubishi Attrage MT, KIA Soluto MT dù ngắn hơn chỉ 5 mm nhưng rộng hơn tới 30mm, chiều dài cơ sở nhỉnh hơn 20mm. Điều này không chỉ giúp KIA Soluto MT sở hữu không gian nội thất rộng hơn, mà khoang hành lý phía sau cũng nhỉnh hơn đối thủ Nhật Bản 25 lít.

Mitsubishi Attrage MT có phần đầu xe, nắp ca-pô dài hơn, thân xe cao hơn nhờ khoảng sáng gầm nhỉnh hơn Soluto MT tới 20mm, mâm xe cũng lớn hơn đối thủ. Đặc biệt, Attrage MT có bán kính quay vòng chỉ 4,8 m – thấp nhất phân khúc sedan hạng B, kết hợp với gầm xe cao, giúp người lái dễ dàng xoay trở trong các không gian hẹp hay bãi đỗ xe.

Về mặt trang bị, cả Mitsubishi Attrage MT, KIA Soluto MT đều chỉ ở mức cơ bản. Hệ thống thông chỉ giải trí trên cả hai xe đều dùng đầu CD, ghế bọc nỉ, điều hoà, vô lăng đều chỉnh cơ…

Mitsubishi Attrage tiết kiệm nhiên liệu nhưng máy yếu hơn KIA Soluto

Xét về mặt vận hành, KIA Soluto có vẻ nhỉnh hơn khi được hãng xe Hàn trang bị động cơ Kappa 1.4 lít, trong khi Mitsubishi Attrage 2020 được nâng cấp nhưng vẫn dùng máy xăng MIVEC 1.2 lít từ phiên bản cũ.

Khoang nối thất Mitsubishi Attrage và KIA Soluto

Cả hai mẫu xe này đều dùng hộp số sàn 5 cấp nhưng dung tích động cơ lớn hơn, giúp KIA Soluto sở hữu công suất nhỉnh hơn Mitsubishi Attrage tới 17 mã lực và sức kéo mạnh hơn tới 32 Nm ở cùng dải vòng tua máy. Bù lại, Mitsubishi Attrage cho thấy sự hiệu quả về mặt kinh tế khi chỉ tiêu hao trung bình 5,4 lít/100km theo công bố của nhà sản xuất. Tuy nhiên, thực tế con số này còn tùy thuộc vào điều kiện giao thông và kỹ năng người lái.

Về mặt an toàn, với mức giá dưới 400 triệu đồng người dùng khó có thể đòi hỏi nhiều tính năng trên những mẫu sedan hạng B tiêu chuẩn như Mitsubishi Attrage MT và KIA Soluto MT. Cả hai đều có một số trang bị an toàn cơ bản như: 2 túi khí phía trước, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD, khóa cửa điều khiển từ xa… Nhìn chung về tính năng an toàn trang bị trên Mitsubishi Attrage MT và KIA Soluto MT tương đương nhau.

Đánh giá chung

Có thể thấy với tiêu chí sedan hạng B có giá bán niêm yết dưới 400 triệu đồng… Mitsubishi Attrage MT và KIA Soluto MT đều là những lựa chọn hợp túi tiền cho những nhóm khách hàng lần đầu sắm ô tô, những gia đình nhỏ hay các cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải, taxi công nghệ.

Tuy nhiên Mitsubishi Attrage MT là lựa chọn hợp cho những ai tìm kiếm một chiếc xe nhập, hiệu quả kinh tế, diện mạo thiết kế thiết kế thể thao, thời trang. Trong khi đó, KIA Soluto MT sẽ phù hợp với những khách hàng thích không gian nội thất, động cơ nhỉnh hơn đôi chút.