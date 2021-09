Sedan hạng C bán chạy nhất: Chọn KIA K3, Mazda3 hay Hyundai Elantra?

Sự trở lại của KIA K3 bằng hình hài, tên gọi mới (trước đây là KIA Cerato) mang đến làn gió mới đồng thời giúp các thương hiệu xe Hàn tiếp tục áp đảo phân khúc sedan hạng C tại Việt Nam. Ở thời điểm hiện tại, KIA K3 (tính cả Cerato), Mazda3 và Hyundai Elantra là 3 mẫu sedan hạng C bán chạy nhất thị trường Việt Nam.

Mỗi mẫu xe đều có điểm mạnh và lợi thế cạnh tranh riêng để tạo sức hút với khách Việt. KIA K3 mang đến sự mới mẻ, trẻ trung cùng giá bán cạnh tranh, Mazda3 sở hữu thiết kế sang trọng, hiện đại cùng hàng tá tính năng công nghệ, trong khi Hyundai Elantra thể thao, mạnh mẽ và mang lại cảm giác lái phấn khích. Để biết mẫu xe nào trong số 3 cái tên này phù hợp với bạn, hãy cùng đặt KIA K3, Mazda3 và Hyundai Elantra lên “bàn cân” so sánh.

Tương tự Mazda3, KIA K3 vừa trình làng được Trường Hải (THACO AUTO) lắp ráp tại nhà máy ở Chu Lai, Quảng Nam. Trong khi đó, Hyundai Elantra do TC Motor lắp ráp, phân phối. Vì vậy, xét về xuất xứ, cả ba mẫu xe này đều không có khác biệt.

Tuy nhiên, về giá bán, lựa chọn màu sắc… lợi thế rõ ràng đang nghiêng về phía KIA K3 . Với hy vọng tiếp nối thành công của KIA Cerato, bản nâng cấp KIA K3 vừa tung ra có 3 phiên bản cùng trang bị động cơ 1.6 lít với mức giá chỉ từ 559 - 659 triệu đồng. Bản K3 2.0 Premium dự kiến tung ra trong tháng 11 tới đây. So với Mazda3 và Hyundai Elantra , giá bán thấp hơn cả trăm triệu đồng. Bên cạnh đó, mẫu sedan hạng C mang thương hiệu Hàn Quốc do THACO lắp ráp, phân phối cũng có tới 7 lựa chọn màu sắc, nhiều hơn so với Mazda3 (5 màu) và Hyundai Elantra (5 màu).