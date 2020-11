Có thể ví von một chiếc xe hơi cũng giống như con ngựa vậy, trải qua thử thách đường sá, qua đủ các dạng địa hình khác nhau mới có thể nói xe tốt hay ngựa tốt. Để trở thành một chú ngựa chiến dai sức bền đường dài ngoài sự huấn luyện hay thì giống cũng phải tốt, tựa như một chiếc xe người lái tốt mà xe dở thì đường xa đâu dám đi.Bản thân chúng tôi luôn đưa những chiếc xe thực hiện những cuộc hành trình dài ngày, trải qua mọi điều kiện thời tiết đường sá từ đồng bằng lên miền núi, thậm chí là cả off-road bùn lầy để có thể kết luận về một chiếc xe hay hoặc dở. Như chuyến đi cùng với chiếc Toyota Rush ngang dọc khắp mọi miền là “đường dài” để biết “ngựa có hay”.



Giữa những cơn nắng hè oi ả với nhiệt độ ngoài trời lên tới hơn 40 độ C, chúng tôi xuất phát từ Hà Nội, qua Mai Châu, ngược dòng Sông Mã rồi tới biên giới Việt - Lào ở Tén Tằn. Cung đường hội đủ những yếu tố của một chuyến thử xe đúng nghĩa. Một hành trình như thế lẽ dĩ nhiên cần một chiếc xe pick-up hoặc SUV 4x4 đích thực, nhưng không, chúng tôi chọn chiếc Rush bởi tin vào những gì mà Toyota đã trang bị cho nó.



Hệ thống động lực 1.5L tưởng chừng như yếu ớt trên đèo dốc nhưng cách bố trí cầu sau khiến lực đẩy chiếc xe tốt hơn rất nhiều so với dẫn động cầu trước. Cả hệ thống treo sau đa liên kết với các thanh giằng khiến chiếc xe đầm chắc trên đường đèo dốc hơn so với hệ thống giảm xóc sau dạng thanh dầm chịu xoắn như trên những chiếc MPV kiểu 5+2. Chặng đường từ Mường Lý lên Sài Khao là thử thách với bất cứ tay lái và ngay cả những chiếc SUV 4x4 bởi mặt đường bé với hàng chục các suối nước chảy qua đầy trơn trượt bùn lầy, có những dốc cao và cua gắt nhưng Rush vẫn có thể vượt qua được khá nhẹ nhàng. Ngoài cầu sau thì khoảng sáng gầm xe lớn cộng với góc tới và thoát đúng bằng chiếc bán tải Hilux đã khiến chúng tôi có thể lần đầu tiên mang một chiếc xe ô tô một cầu lên được tới Sài Khao.

Hành trình kết thúc tại cửa khẩu Tén Tằn, Rush đã thực sự chinh phục chúng tôi. Nếm trọn cái nắng hơn 45 độ C ở miền Tây Thanh Hóa, trải qua những cơn mưa rừng xối xả, qua đủ các thể loại đường sá khác nhau, dù vất vả, dù có những lúc phải xoay trở mệt nhọc nhưng hơn hết, Rush đã giúp chúng tôi có được nhiều những cảm xúc khi qua bao địa danh nổi tiếng mà đoàn quân Tây Tiến đã đi.



Ngay sau chuyến đi Tây Tiến với tổng quãng đường đi gần 1.000 km trở về, chúng tôi lại có dịp ngao du cùng chiếc Rush tới mảnh đất Quảng Bình từ Hà Nội. Đây là chặng đường để nói về những tiện nghi và cảm giác lái trên đường cao tốc xa lộ. Rush sở hữu không gian rộng rãi như chiếc MPV 7 chỗ đúng nghĩa đích thực. Hệ thống điều hoà hai giàn lạnh có cửa gió tới mỗi ghế là ưu điểm lớn trong điều kiện khí hậu nóng như Việt Nam. Cốp sau của Rush cũng rộng nhất trong phân khúc và được gia tăng khi gập hàng ghế thứ 3.

Trên cao tốc, Rush tăng tốc ở mức khá, tiếng ồn trong khoang cabin ở mức chấp nhận được nhưng những bản nhạc từ hệ thống giải trí có thể xóa đi nhược điểm này. Tay lái trợ lực điện nhẹ nhàng trong phố đông, ở những đoạn đường chật hẹp mỗi khi qua các thành phố trên dọc đường vào Đồng Hới nhưng lại khá đầm chắc khi di chuyển tốc độ cao. Độ cao ghế lớn nên tầm nhìn thoáng rộng, cho bạn cảm giác như bạn lái một chiếc pick-up nhiều hơn. Nói chính xác thì Rush là chiếc xe thực dụng đến từng chi tiết, giúp bạn và gia đình thoải mái dã ngoại cuối tuần.

Vượt đèo Ngang để sang mảnh đất hẹp nhất trên nước Việt, nơi nắng gió và chịu nhiều thiên tai bão lũ, chúng tôi lang thang xuống cả những đồi cát ở Quảng Phú, rồi dọc biển chỗ Gành Đá Nhảy hay cả những đoạn đường nhỏ hẹp của vùng nông thôn. Nhưng Rush đã vượt qua tất cả, cùng mang tới nhiều trải nghiệm mà không thấy mệt mỏi vì di chuyển đường xa.

Có một điểm mà chúng tôi ấn tượng với chiếc xe này là các trang bị an toàn. Nếu đặt lên bàn cân với các đối thủ thì Rush có lượng trang bị an toàn hơn nhiều. Chiếc xe đạt tiêu chuẩn 5 sao của Asean NCAP với hàng loạt các tính năng như hệ thống phanh ABS, EBD, BA, hệ thống ổn định thân xe VSC, hỗ trợ kiểm soát lực kéo TRC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, 6 túi khí,… Rõ ràng, với một chiếc xe ô tô, an toàn là một trong những yếu tố cần được xem xét đầu tiên khi bạn quyết định mua xe bởi nó có thể sẽ cứu sống bạn khi va chạm tai nạn xảy ra.

Tựu trung lại, trải qua hai hành trình với tổng quãng đường gần 2.000 km, Rush đã hoàn thành trọn vẹn vai trò là kẻ vận chuyển cần mẫn. Rush thuộc kiểu không hào nhoáng bề ngoài nhưng lại chất lượng bên trong. Mức giá bán của Rush cũng đã được Toyota giảm xuống còn 633 triệu đồng, khá hợp lý với túi tiền của rất nhiều người. Với người xưa thì “Đường dài mới biết ngựa hay” còn với chúng tôi thì thấy rằng “Rush - tưởng không hay mà lại hay không tưởng”.

Nguồn: Toyota Việt Nam