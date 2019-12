Honda Civic - 'ông hoàng' xe độ một thời

Tại thời điểm mới ra mắt lần đầu tiên tại thị trường Việt Nam, Honda Civic đã tạo nên cơn sốt với giới chơi xe, nhất là khách hàng trẻ, những người thích tạo cá tính và phong cách riêng cho chiếc xe của mình.

Honda Civic đời 2007 - 2011 có thiết kế trẻ trung, dễ độ, dễ thiết kế 'đồ chơi' cá tính cho ngoại hình trở thành một lựa chọn hàng đầu cho những người thích gắn thêm bodykit, độ mâm xe kích thước lớn, cũng như tinh chỉnh các chi tiết nhỏ khác trên xe. Civic lúc đó cũng là mẫu xe có nhiều trang bị nâng cấp nhất, có nhiều tại các thị trường chơi xe lớn như Thái Lan, Malaysia hay Nhật Bản, do vậy số lượng 'đồ chơi' mà chủ xe có thể lựa chọn nhiều vô số kể.

Ở thời điểm hiện tại, lựa chọn một chiếc Honda Civic cũ cho nhu cầu "chơi xe" kinh tế là một lựa chọn hợp lý, khi giá xe cũ đã quay về mức chấp nhận được, những thứ 'đồ chơi' dành cho thế hệ xe này vẫn còn nhiều và giá lại rẻ, phù hợp cho những 'dân chơi' ít tiền. Đây là lý do trên các diễn đàn và hội nhóm về chơi xe Civic vẫn còn những người thỉnh thoảng 'khoe' những chiếc Civic đời 2007 - 2011 'độ' đẹp mắt, như chiếc xe trong bài viết này.

Nhiều phiên bản Honda Civic độ ra đời phục vụ cho người chơi xe tại Việt Nam

Năm 2007, Honda Civic phân phối tại Việt Nam với 2 phiên bản 1.8 và 2.0. Phiên bản 1.8 AT và MT được trang bị động cơ 1.8 i-VTEC, công suất 141 mã lực. Trong khi đó phiên bản 2.0 AT có dung tích 2.0L cũng dùng công nghệ i-VTEC cho sức mạnh 155 mã lực. Thời điểm 2007 xe Civic nằm trong phân khúc xe hạng C có giá khởi điểm chỉ 495 triệu đồng cho phiên bản 1.8 MT, 515 triệu đồng cho phiên bản 1.8 AT và 605 triệu đồng cho phiên bản 2.0 AT, ngang ngửa với xe hạng B tại Việt Nam.