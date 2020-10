Renault Kaptur và Arkana sẵn sàng chinh phục khách hàng lái thử

Mở màn cho sự trở lại này là hai mẫu crossover Kaptur và Arkana nhập khẩu nguyên chiếc từ châu Âu, đã sẵn sàng cho khách hàng lái thử tại phòng trưng bày chính hãng tại địa chỉ: Lô DVTM-1A, Đường số 7, Khu chế xuất Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, quận 7, TP.HCM.

Renault Kaptur - lựa chọn thời trang và chất lượng cho giới trẻ

Renault Kaptur là mẫu crossover năng động và thanh lịch, tiện nghi và mở ra một kỷ nguyên mới về thiết kế. Chiếc crossover sành điệu, trẻ trung với khả năng cá nhân hóa hấp dẫn sẽ truyền cảm hứng chinh phục những tầm cao mới khiến chủ nhân trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn.

Nhờ hệ thống chiếu sáng projector, diện mạo của Renault Kaptur càng trở nên biểu cảm, độc đáo hơn. Xe sở hữu nội thất rộng rãi tạo cảm giác thoải mái cho năm người ngồi. Hệ thống đèn chiếu sáng cho không gian hành khách ở ghế trước và ghế sau mang đến sự sang trọng xen lẫn cá tính.

Hệ thống thông tin giải trí Media Nav 4.0 thế hệ mới nhất của Renault với màn hình cảm ứng 7 inch là trợ lý không thể thiếu của bạn trong xe. Ngoài các chức năng như radio, nghe nhạc, điện thoại rảnh tay, Media Nav 4.0 còn được trang bị hệ thống dẫn đường với bản đồ RF và hệ thống khởi động từ xa Renault Start.

Hệ thống chiếu sáng projector giúp diện mạo Renault Kaptur thêm mạnh mẽ, độc đáo

Renault Kaptur đạt tiêu chuẩn an toàn 5* EURO NCAP, với các trang bị mức độ an toàn cao cả chủ động và bị động. Vì vậy, tất cả các phiên bản đều được trang bị ABS, hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp EBA và hệ thống cân bằng điện tử ESP®, đảm bảo an toàn và dễ dàng điều khiển xe cho người lái mọi lúc mọi nơi. Đồng thời, đây là phiên bản duy nhất trong phân khúc với dây an toàn 3 điểm cho ghế hành khách chính giữa.

Renault Kaptur có nhiều lựa chọn về màu sắc và đặc biệt, tất cả các xe đều có 2 tông màu thời trang; chính sách bảo hành toàn cầu 3 năm hoặc 100.000 km. Xe nhập khẩu nguyên chiếc từ châu Âu với giá bán 799 triệu đồng (đã bao gồm VAT).

Renault Arkana - tâm điểm của mọi ánh nhìn

Renault Arkana sở hữu thiết kế mang đậm chất Pháp, từ ngoại hình đến không gian nội thất trong xe

Dấu ấn của thương hiệu Renault thể hiện ngay tại phong cách thiết kế coupe-crossover đầy biểu cảm, quyến rũ và tinh tế của Pháp. Diện mạo trẻ trung được nhấn mạnh bởi phần mái vuốt cong về phía sau mềm mại, làm cho hình dáng của chiếc coupe-crossover mới thêm năng động và thanh lịch.

Ngoại hình Renault Arkana còn tạo ấn tượng bởi cụm đèn LED toàn phần tinh tế với dải đèn ban ngày hình chữ C đặc trưng. Đèn phía sau cũng sử dụng đèn LED với công nghệ Edge Light tạo vệt sáng hiệu ứng 3D kéo dài ngang đuôi xe, nhấn mạnh sự bệ vệ.

Ngoài các hệ thống an toàn chủ động truyền thống (ABS, ESP, Hỗ trợ khởi hành ngang dốc-Hill Start Assistant), Renault Arkana mới còn cung cấp các chức năng: kiểm soát hành trình (Cruise control) với chức năng giới hạn tốc độ, hệ thống giám sát áp suất lốp…

Phần mái vuốt cong về phía sau mềm mại làm nên diện mạo độc đáo của chiếc coupe-crossover mới

Renault Arkana có nhiều lựa chọn về màu sắc, chính sách bảo hành toàn cầu 3 năm hoặc 100.000 km. Xe nhập khẩu nguyên chiếc từ châu Âu và có giá bán (đã bao gồm VAT) giá 999 triệu đồng cho phiên bản tiêu chuẩn và 1.099 tỉ đồng cho phiên bản cao cấp.

Chương trình dịch vụ “My service. My Renault”

Để khởi động lại các hoạt động tại thị trường và chăm sóc khách hàng sử dụng xe Renault, Renault Việt Nam ra mắt chương trình “My service. My Renault” (Dịch vụ của tôi. Renault của tôi) tại phòng trưng bày và trung tâm dịch vụ chính thức của hãng.

Là hoạt động tri ân khách hàng đã tin tưởng sử dụng xe Renault tại Việt Nam, chương trình “My service. My Renault” đem tới cơ hội chăm sóc và sửa chữa xe theo đúng tiêu chuẩn toàn cầu của Renault. Chương trình dịch vụ áp dụng cho tất cả các xe Renault không giới hạn số ki-lô-mét, bao gồm các hoạt động:

⬥ Miễn phí kiểm tra tổng quát xe Renault

⬥ Ưu đãi 10% tất cả các phụ tùng chính hãng Renault

⬥ Ưu đãi 10% giờ công sửa chữa xe Renault

⬥ Quà tặng đặc biệt dành riêng cho khách hàng khi đến Trung tâm dịch vụ

⬥ Thời gian: từ ngày 1.10 đến 31.10.2020.

Để được hỗ trợ tốt nhất, quý khách hàng vui lòng đặt hẹn qua hotline: 1800599948.

Renault Việt Nam trân trọng được chào đón quý khách khách hàng đến tham quan và trải trải nghiệm dịch vụ tại:

Địa chỉ: Lô DVTM-1A, Đường số 7, Khu chế xuất Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, quận 7, TP.HCM.

Hotline: 1800599948.