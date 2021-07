Xe 'dân chơi' BMW 128i độc nhất Việt Nam

Người Việt đã quá quen với những chiếc xe của BMW như 3-Series, 5-Series hay X3, X5, X6. Tuy nhiên, với kiểu xe 2 cửa Coupe như chiếc BMW 128i đời 2008 này rất hiếm gặp trên đường phố Việt Nam.

Với nhiều người, chiếc BMW 128i đời 2008 này có ngoại hình không mấy hấp dẫn, tuy vậy khả năng vận hành mới chính là vũ khí thu hút các "Bimmer", những người cuồng cảm giác lái của xe BMW. Cụ thể, chiếc xe này sử dụng động cơ I6 3.0 lít, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp cho công suất 230 mã lực và mô-men xoắn cực đại 271 Nm tại 2.750 vòng/phút. Tại thời điểm ra mắt, hãng xe BMW khẳng định chiếc xe "tí hon" này có thể tăng tốc từ 0-100 km/giờ trong 6,6 giây.

Kích thước nhỏ gọn cùng động cơ khỏe giúp chiếc BMW 128i đời 2008 này cực kỳ lanh lẹ

Hơn thế nữa, chiếc BMW 128i đời 2008 này còn sử dụng hệ dẫn động cầu sau, đi kèm là trục cơ sở ngắn, trọng lượng nhẹ, một chi tiết đáng giá đối với những người chơi xe thể thao thực thụ. Chiếc BMW 128i Coupe có thể chở 4 người, nhưng trẻ em ngồi hàng ghế sau thoải mái hơn người lớn. Còn ở hàng ghế trước không có khác biệt nhiều so với mẫu xe đàn anh BMW 3-Series cùng đời.

Thực chất, BMW 128i Coupe là phiên bản thu nhỏ của mẫu xe đàn anh BMW 328i với kích thước dài, rộng, cao lần lượt 4.373 x 1.747 x 1.422 (mm). Vào thời điểm 2008, mọi phiên bản BMW 1-Series Coupe đều được trang bị gói ngoại thất M-Sport. Chiếc BMW 128i đời 2008 này được trang bị mâm 5 chấu kép, kích thước 17 inch.

Khoang nội thất xe BMW 128i sau 13 năm vẫn còn chất lượng tốt nhờ được giữ gìn và chăm sóc kỹ

Với hình ảnh chụp khoang nội thất, có thể thấy chủ nhân hiện tại vẫn bảo quản xe rất cẩn thận. Ghế da được bọc lại, vô lăng da lộn alcantara không có dấu hiệu bị sờn, bết bẩn. Ngoài những trang bị nguyên bản, chiếc BMW 128i đời 2008 này đã được độ thêm màn hình giải trí trung tâm.

Đây không hẳn là xe giá rẻ, mà chỉ rẻ so với các dòng xe của BMW với tính năng vận hành ổn so với hai mẫu xe đàn anh BMW 3-Series. Việc tìm mua một chiếc BMW 128i kiểu Coupe tại Việt Nam hiện nay khá trở ngại bởi số lượng xe được đưa về Việt Nam rất ít, đếm trên đầu ngón tay. Chiếc BMW 128i đời 2008 này đang rao giá 790 triệu đồng, ngang ngửa với xe sedan hạng C phổ thông đời mới như Mazda3, Honda Civic hay Toyota Altis.