10 ô tô đã qua sử dụng bán chạy nhất sau đại dịch Covid-19

Sau khi sụt giảm mạnh trong tháng 3.2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 , thị trường ô tô đã qua sử dụng đã bắt đầu hồi phục trong tháng 5.2020. Dựa trên kết quả khảo sát 3,6 triệu ô tô đã qua sử dụng tại Mỹ, chuyên trang iSeeCars cho biết, doanh số bán ô tô đã qua sử dụng tại Mỹ trong tháng 4 và tháng 5.2020 đã 38,4% so với năm 2019. Tuy nhiên, so với tháng 4.2020, thị trường ô tô đã qua sử dụng trong tháng 5.2020 đã có dấu hiệu hồi sinh mạnh mẽ với mức tăng trưởng 105,5%.