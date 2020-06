Thị trường ô tô Việt Nam có bước phục hồi mạnh mẽ sau thời gian ảm đạm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Nhu cầu mua sắm ô tô để sử dụng, kinh doanh của người dân kết hợp cùng hàng loạt chương trình ưu đãi, giảm giá bán xe... giúp doanh số bán hàng của hầu hết các thương hiệu ô tô đều tăng trưởng.

Theo báo cáo bán hàng vừa được Hiệp Hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố, tổng doanh số bán ô tô của các thành viên thuộc VAMA trong tháng 5.2020 đạt 19.081 xe, tăng 62% so với tháng 4.2020. Nếu tính cả 4.833 xe Hyundai do TC-Motor phân phối và 2.161 xe VinFast đã bán ra, tổng lượng ô tô người Việt trong tháng 5.2020 đạt 26.075 xe. Như vậy, sau hai tháng liên tiếp sụt giảm, thị trường ô tô Việt Nam bắt đầu tìm lại đà tăng trưởng.

So với tháng 4.2020 – thời điểm mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh ô tô đều bị ngưng trệ do thực hiện việc giãn cách xã hội phòng dịch Covid-19 , bước sang tháng 5.2020, doanh số bán hàng của hầu hết các thương hiệu ô tô tại Việt Nam đều tăng trưởng.

Tương tự Honda, với đà thăng hoa của dòng bán tải Ranger, Ford vươn lên vị trí thứ 6 với 1.156 xe, tăng 165% so với tháng 4.2020. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Mazda đạt 1.745 xe, tăng 31%); KIA đạt 1.551 xe, tăng 18% so với tháng 4.2020. Với Mitsubishi, khi doanh số bán của dòng xe chủ lực – Xpander sụt giảm, hãng xe Nhật cũng rơi từ vị trí thứ 6 (trong tháng 4.2020) xuống vị trí thứ 9. Mitsubishi bán ra tổng cộng 1.536 xe tại Việt Nam trong tháng 5.2020, tăng 75% so với tháng 4.2020.