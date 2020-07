Giá trị thương hiệu được công ty nghiên cứu thị trường Kantar khảo sát, đánh giá dựa trên các yếu tố như vốn hóa thị trường, kết quả khảo sát toàn cầu về thái độ của người tiêu dùng đối với các thương hiệu. Xét riêng lĩnh vực ô tô, ngoài Tesla giá trị các thương hiệu ô tô còn lại đều sụt giảm so với năm ngoái.

Trong số các thương hiệu ô tô trên toàn cầu, Toyota tiếp tục dẫn đầu Top 10 thương hiệu ô tô giá trị nhất. Tuy nhiên, so với năm ngoái, giá trị thương hiệu Toyota giảm 3%. Mercedes-Benz xếp thứ 2 với giá trị thương hiệu được Kantar ước tính đạt 21,349 tỉ USD, giảm 9% so với năm ngoái. Tiếp theo là BMW đạt 20,517 tỉ USD, giảm 12%; Tesla đạt 11,350 tỉ USD tăng 22%. Đây cũng là hãng ô tô duy nhất trong Top 10 có giá trị thương hiệu tặng cao hơn so với năm ngoái.