4 mẫu ô tô mới tầm giá 500 triệu đồng cho khách Việt

Thị trường ô tô Việt Nam đầu năm 2021 đã cho thấy sự khởi sắc khi chứng kiến hàng loạt mẫu xe mới trình làng. Đặc biệt trong phân khúc ô tô giá “mềm”, tầm trên dưới 500 triệu đồng, sự xuất hiện của những Honda City 2021, Toyota Vios 2021, Mitsubishi Attrage bản CVT Premium mới hay mẫu CUV MG ZS 2021 phiên bản Standard đang mang đến thêm nhiều lựa chọn hấp dẫn cho khách hàng.

Honda City 2021

Thực tế, H onda City 2021 đã được Honda Việt Nam giới thiệu đến khách hàng trong nước từ tháng 12 năm ngoái. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 , phải sang đầu năm 2021, mẫu sedan hạng B nhà Honda mới chính thức có xe “lên kệ” và giao đến tay khách hàng. Tại Việt Nam, Honda City 2021 phân phối chính hãng với 3 phiên bản gồm City 1.5G, City 1.5L và City RS, đi kèm giá bán lần lượt 529, 569 và 599 triệu đồng. Trong đó, phiên bản tiêu chuẩn City 1.5G tiệm cận với nhóm khách hàng đang có nhu cầu tìm mua một chiếc ô tô trong tầm tiền khoảng trên dưới 500 triệu đồng.

Honda City 1.5G dù bị cắt một số trang bị nhưng vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc

Giống với hai phiên bản cao cấp hơn, Honda City 1.5G cũng được trang bị động cơ xăng 1.5 lít, cho công suất 119 mã lực và mô men xoắn 145 Nm, kết hợp với hộp số vô cấp CVT.

Tuy nhiên, về cơ bản phiên bản này thiếu khá nhiều trang bị. Xe sử dụng đèn chiếu sáng halogen projector, thay vì đèn full LED, bộ mâm 15 inch. Nội thất bản phiên bản G khá đơn giản với ghế nỉ, vô lăng không bọc da, không có bệ tì tay cả phía trước và sau, điều hòa chỉnh tay, không có cửa gió phía sau, hệ thống đề nổ bằng nút bấm không hỗ trợ mở cửa từ tay nắm cảm ứng. Xe không có camera lùi và ga tự động. Mặc dù vậy, với số tiền khoảng “sêm sêm” 500 triệu đồng, phiên bản Honda City mới này cũng là một lựa chọn đáng cân nhắc cho khách hàng.

Mitsubishi Attrage CVT Premium

Bên cạnh 2 phiên bản Attrage CVT và Attrage MT ra mắt năm 2020, tháng 2.2021, Mitsubishi Việt Nam bổ sung phiên bản New Attrage CVT Premium với nhiều nâng cấp, bổ sung thêm sự lựa chọn cho người dùng.

New Attrage CVT Premium được bổ sung thêm hàng loạt hệ thống an toàn hỗ trợ người lái, bao gồm: Hệ thống cân bằng điện tử (ASC); Hệ thống khởi hành ngang dốc (HSA); Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) và Chức năng nhắc nhở thắt dây an toàn cho hàng ghế phía trước.

So với những bản thấp hơn, Mitsubishi CVT Premium trang bị thêm nhiều tính năng an toàn, tiện ích

Ngoài ra, New Attrage CVT Premium còn được trang bị hàng loạt tiện ích như: Cảm biến tự động bật/tắt đèn chiếu sáng phía trước; Chức năng gạt mưa tự động; Hệ thống Kiểm soát hành trình(Cruise Control).

Ngoài ra, phiên bản CVT Premium của New Attrage được trang bị mâm hợp kim 2 tông màu. Xe có mức giá niêm yết 485.000.000 triệu đồng.

Toyota Vios 2021

Totota Vios 2021 có lẽ là mẫu xe trong tầm giá từ 500-600 triệu được khách hàng Việt chờ đợi nhất đầu năm 2021. Mẫu xe này vừa được Toyota giới thiệu với 7 phiên bản khác nhau, đi kèm giá bán dao động từ 478 - 638 triệu đồng.

Toyota Vios 2021 là mẫu xe tầm giá 500 triệu đồng được khách hàng chờ đợi nhất đầu năm 2021

Ở phiên bản 2021, Toyota Vios thay đổi thiết kế trẻ trung hơn, xuất hiện đèn pha và đèn sương mù LED, đèn định vị ban ngày thiết kế mới. Bên cạnh đó, tất cả các phiên bản đều được bổ sung, nâng cấp một số tính năng an toàn, tiện nghi như hệ thống đèn báo phanh khẩn cấp – EBS trên Vios phiên bản GR-S, G và E CVT; tính năng tự động khóa cửa theo tốc độ trên Vios phiên bản G; đèn chờ dẫn đường, đèn chiếu sáng tự động bật tắt và hệ thống mã hóa khóa động cơ trên Vios phiên bản E CVT; cảm biến sau hỗ trợ người lái trên Vios phiên bản E MT (số sàn).

Vios 2021 tiếp tục sử dụng động cơ 2NR-FE dung tích 1.5 lít cho công suất tối đa 107 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 140 Nm tại 4.200 vòng/phút.

MG ZS 2021 tiêu chuẩn (Standard)

Sau hai phiên bản cao cấp có giá trên dưới 600 triệu đồng, mới đây thương hiệu MG vừa trình làng thêm một phiên bản tiêu chuẩn cho dòng CUV đô thị này, qua đó giúp khách hàng có thêm lựa chọn xe đa dụng với mức giá thấp nhất phân khúc.

Với phiên bản tiêu chuẩn vừa bán ra, MG ZS đang là mẫu CUV có giá bán khởi điểm thấp nhất tại Việt Nam

MG ZS tiêu chuẩn có giá bán chỉ 519 triệu đồng. Dù là bản giá rẻ nhưng bản này vẫn có thiết kế tương tự với hai phiên bản còn lại. Xe vẫn có đèn chiếu sáng LED. Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất so với hai bản còn lại là mâm xe 16 inch được thiết kế khác đi, đồng thời đèn sương mù bị cắt bỏ.

Về nội thất, MG ZS bản tiêu chuẩn bị lược bỏ một số tính năng để giảm giá thành. Theo đó, xe chỉ còn 2 túi khí, thay vì 4 hay 6 túi khí như bản Comfort hoặc Luxury. Hệ thống âm thanh chỉ còn bốn loa. Xe cũng không có camera 360 giả lập 3D như phiên bản Luxury.

Về vận hành, MG ZS tiêu chuẩn vẫn sử dụng động cơ I4 1.5L cho công suất 112 mã lực và mô-men xoắn 150Nm. Xe trang bị hộp số biến thiên vô cấp CVT.