5 cải tiến trên Toyota Fortuner mới so với mẫu cũ

Sau gần 5 năm kể từ khi bước sang thế hệ thứ 2, mẫu SUV 7 chỗ - Toyota Fortuner vừa được hãng xe Nhật Bản cải tiến, nâng cấp... nhằm tiếp tục tạo sức hút trên thị trường. Cùng với mẫu bán tải Hilux mới, bản nâng cấp của Fortuner (Fortuner 2021) vừa ra mắt người tiêu dùng Thái Lan hôm 4.6 với 4 phiên bản, có giá bán từ 1,564 - 1,839 triệu baht, tương đương 1,147 - 1,349 tỉ đồng.

So với mẫu cũ, Toyota Fortuner 2021 được thay đổi một số chi tiết thiết kế ngoại thất, tinh chỉnh động cơ 2.8 lít và bổ sung công nghệ, tính năng an toàn. Dưới đây là những điểm mới trên Toyota Fortuner 2021 so với mẫu cũ.

Toyota thay đổi hoàn toàn diện mạo cho Fortuner 2021

1. Thiết kế đầu xe

Ở lần nâng cấp này, Toyota thay đổi hoàn toàn diện mạo cho Fortuner 2021. Cụ thể, lưới tản nhiệt được mở rộng, gồm 2 đường viền mạ crôm nối liền cụm đèn pha như bản cũ. Tuy nhiên, thay vì sử dụng các thanh ngang trang trí như bản cũ, các chi tiết trên lưới tản nhiệt Fortuner 2021 được cách điệu theo kiểu gợn sóng. Cụm đèn pha mới được thiết kế mảnh hơn và sử dụng công nghệ đèn LED. Phần hốc đèn sương mù, hốc gió trước của Fortuner 2021 cũng thiết kế rộng và góc cạnh hơn, kết hợp phần cản trước giúp phần đầu xe trông mạnh mẽ, hầm hố hơn.

2. Mâm xe, đèn hậu thiết kế mới

Bản cao cấp nhất của Fortuner 2021 được trang bị bộ mâm 21 inch, trong khi bản tiêu chuẩn dùng mâm 18 inch. Tuy nhiên, mâm xe mới được thiết kế cách điệu đồng thời phối hau tông màu tạo cảm giá năng động, thể thao hơn. Ở phía sau, về cơ bản Fortuner 2021 vẫn giữ thiết kế như mẫu cũ, hãng chỉ trau chuốt lại cụm đèn hậu bằng việc bổ sung thêm công nghệ đèn LED kết hợp đường viền màu bạc.

Mâm xe mới được thiết kế cách điệu đồng thời phối hau tông màu tạo cảm giá năng động, thể thao hơn

3. Thiết kế cụm đồng hồ hiển thị dành cho người lái

Bên cạnh cách phối màu nội thất, một trong những thay đổi nổi bật nhất trên Fortuner 2021 chính là cụm đồng hồ hiển thị dành cho người lái. Vẫn là cách sắp xếp 2 đồng hồ hiển thị tốc độ, vòng tua máy ở hai bên và một màn hình LCD 4,2 inch chính giữa. Tuy nhiên cụm đồng hồ hiển thị dành cho người lái trên Fortuner 2021 được phối màu xanh cùng các chi tiết trang trí nhìn hiện đại, bắt mắt hơn.

Cụm đồng hồ hiển thị dành cho người lái trên Fortuner 2021 được phối màu xanh cùng các chi tiết trang trí nhìn hiện đại, bắt mắt hơn.

Ngoài ra, Fortuner 2021 còn được trang bị màn hình cảm ứng 9 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/ Android Auto, hệ thống loa JBL Premium Audio, đèn LED trang trí nội thất, đá đóng mở cốp, hệ thống viễn thông T-Connect với nhiều chức năng như: Tìm xe, kiểm tra vị trí của xe, nhắc nhở bảo dưỡng xe…

4. Trang bị thêm công nghệ, tính năng an toàn

Bên cạnh những tính năng an toàn tiêu chuẩn như phanh ABS, EBD, BA, hệ thống cân bằng VSC, chống trượt TRC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo… Ở bản 2021, hãng xe Nhật Bản lắp đặt gói an toàn Toyota Safety Sense cho Fortuner như hệ thống cảnh báo va chạm Pre-Collision System, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo chệch làn đường.

5. Cải tiến động cơ

Tương tự mẫu cũ, Toyota Fortuner 2021 vẫn sử dụng động cơ dầu 2.8 lít, tuy nhiên động cơ này đã được Toyota tinh chỉnh lại cho công suất tối đa 204 mã lực tại 3.400 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 500 Nm tại 1.600 - 2.800 vòng/phút, kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp. So với động cơ trên phiên bản cũ, động cơ 2.8 lít trên Fortuner 2021 tăng 27 mã lực và sức kéo mạnh hơn 50 Nm.