Ngành ô tô Việt Nam vừa trải qua 6 tháng đầu năm 2021 đầy biến động với sự bùng phát trở lại của dịch bệnh Covid-19 đã tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các hãng xe đang góp mặt tại thị trường ô tô Việt Nam . Bên cạnh gần 150.000 ô tô mới các loại đã bán ra thị trường, các nhà sản xuất kinh doanh ô tô tại Việt Nam cũng đã triệu hồi hàng trăm ngàn xe để khắc phục lỗi.

Bên cạnh gần 150.000 ô tô mới các loại đã bán ra thị trường, các nhà sản xuất kinh doanh ô tô tại Việt Nam cũng đã triệu hồi hàng trăm ngàn xe để khắc phục lỗi

Theo số liệu Thanh Niên tổng hợp từ dữ liệu của Cục Đăng kiểm Việt Nam , chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2021, các nhà sản xuất kinh doanh ô tô tại Việt Nam đã triển khai 21 đợt triệu hồi liên quan đến gần 136.000 xe khác nhau để khắc phục lỗi. Trong đó, lỗi liên quan đến hệ thống bơm nhiên liệu chính là nguyên nhân dẫn đến các vụ triệu hồi ô tô lớn nhất tại Việt Nam, với hàng chục ngàn xe của các thương hiệu như Toyota, Mazda, Mitsubishi... Dưới đây là 5 vụ triệu hồi ô tô lớn nhất Việt Nam nửa đầu năm 2021:

VIDEO: Thị trường ô tô Việt 2020: Một năm ‘lạ kì’, nhiều điểm sáng thú vị

1. THACO AUTO triệu hồi 61.517 xe Mazda

Trung tuần tháng 5.2021, THACO AUTO khiến không ít khách hàng dùng xe Mazda tại Việt Nam lo lắng khi thông báo chương trình triệu hồi hàng loạt mẫu mã xe Mazda . Với 3 đợt triệu hồi riêng lẻ, đã có tổng cộng 61.517 xe Mazda thuộc diện ảnh hưởng và được thông báo đưa đến các đại lý, trạm dịch vụ trên cả nước để kiểm tra, khắc phục lỗi bơm nhiên liệu.

Đợt triệu hồi liên quan đến nhiều dòng xe Mazda tại Việt Nam

Hầu hết các dòng xe Mazda được THACO phân phối tại Việt Nam như Mazda 2, Mazda3, Mazda6, Mazda CX-5, Mazda CX-8 lắp ráp trong nước xuất xưởng trong những khoản thời gian khác nhau cũng như Mazda2 nhập khẩu từ Thái Lan đều liên quan đến đợt triệu hồi này. Tất cả các mẫu xe này được xác định gặp vấn đề về hệ thống bơn nhiên liệu do, có thể gây hiện tượng rung giật, không khởi động được hoặc một số trường hợp cá biệt xe có thể bị chết máy khi xe đang vận hành làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm.

Đợt triệu hồi này được THACO AUTO triển khai từ ngày 17.5.2021 đến hết ngày 31.12.2025. Thời gian sửa chữa mỗi xe được ước tính mất khoảng 1 giờ 10 phút. Đây là đợt triệu hồi lớn nhất từ trước đến này liên quan đến các dòng xe do THACO AUTO phân phối.

2. Honda triệu hồi 27.640 xe Accord, Jazz, HR-V, City

Tương tự THACO AUTO, nhiều mẫu mã ô tô Honda đã bán ra tại Việt Nam cũng “lãnh án” triệu hồi do lỗi bơm nhiên liệu (bơm xăng). Theo đó, trung tuần tháng 6.2021 hãng xe Nhật Bản bắt đầu triển khai song song hai chương trình triệu hồi liên quan đến 27.640 xe Accord, Jazz, HR-V nhập khẩu và Honda City lắp ráp trong nước ể khắc phục lỗi liên quan đến hệ thống bơm nhiên liệu. Phần lớn các xe này đều được xác định sản xuất trong các năm 2018 – 2019.

Phần lớn các xe Honda triệu hồi được xác định sản xuất trong các năm 2018 – 2019

Nguyên nhân triệu hồi được Honda Việt Nam xác định do bơm nhiên liệu lắp trên các xe này có thể chứa các cảnh bơm bị lỗi, trong một số trường hợp, có thể khiến cho bơm nhiên liệu bị kẹt, không cung cấp được nhiên liệu. Honda Việt Nam cho biết công ty chưa ghi nhận trường hợp mất an toàn do lỗi bơm nhiên liệu nào xảy ra trên thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, Honda khuyến cáo khách hàng nhanh chóng mang xe đến các đại lý để được thay thế bơm nhiên liệu mới.

3. Hyundai Thành Công (TC Motor) triệu hồi gần 23.600 xe Tucson

Giữa tháng 5.2021, Hyundai Thành Công (TC Motor) ra thông báo triệu hồi 23.587 xe Hyundai Tucson đã phân phối đến tay khách hàng Việt Nam. Trong số này, bao gồm 3.213 xe Tucson nhập khẩu được xác định sản xuất từ tháng 7.2015 đến 5.2020 và 20.374 xe Tucson do TC Motor lắp ráp, phân phối trong khoảng thời gian từ tháng 8.2017 đến 12.2020.

Hyundai Tucson là một trong những dòng Crossover bán chạy nhất của Hyundai tại Việt Nam

Trước đó, qua kiểm tra Hyundai xác định trên các xe bị ảnh hưởng xuất hiện hiện tượng nổi đèn cảnh báo hoặc đèn báo ABS trên táp lô. Trong một số tình huống hiếm gặp, bảng mạch bộ điều khiển thủy lực của hệ thống phanh ABS được gọi là HECU (Hydraulic Electronic Control Unit) tiềm ẩn nguy cơ ngắn mạch và có thể dẫn đến nguy cơ cháy bộ điều khiển HECU.

Hyundai Tucson là một trong những dòng Crossover bán chạy nhất của Hyundai tại thị trường Việt Nam. Từng có những tháng trong năm 2020, doanh số bán Hyundai Tucson vượt cả Mazda CX-5.

4. Toyota triệu hồi 16.473 xe Toyota và Lexus

Tương tự Mazda, Mitsubishi và Honda… Toyota Việt Nam cũng triệu hồi hơn 16.400 xe thuộc hai thương hiệu Toyota và Lexus do lỗi bơm nhiên liệu. Trong đó, đợt triều hồi diễn ra từ tháng 1.2021 liên quan đến 11.693 xe Toyota với các mẫu mã như Camry, Corolla, Innova, Fortuner, Land Cruiser 200, Land Cruiser Prado, Hilux… và 1.334 xe Lexus.

Toyota Việt Nam cũng triệu hồi hơn 16.400 xe thuộc hai thương hiệu Toyota và Lexus do lỗi bơm nhiên liệu

Đến tháng 2 và tháng 4.2021 hãng xe Nhật Bản tiếp tục mở rộng đợt triệu hồi 166 xe Corolla Altis và 3.280 xe Rush, Avanza bị lỗi bơm nhiên liệu. Trước đó, qua kiểm tra Tập đoàn Toyota Nhật Bản (TMC) xác định trên các xe nằm trong diện ảnh hưởng của chương trình xuất hiện hiện tượng nổi đèn báo lỗi và các thông tin cảnh báo trên bảng táp lô. Đồng thời, xe có hiện tượng động cơ bị rung giật, không khởi động được hoặc xe bị chết máy khi đang chạy làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm.

Toyota Việt Nam sẽ kiểm tra và thay thế miễn phí toàn bộ bơm nhiên liệu cho những xe trong dải ảnh hưởng của chương trình tại tất cả các đại lý của Toyota trên toàn quốc. Thời gian kiểm tra và thay thế khoảng 1,7 – 4,2 giờ.

5. Mitsubishi triệu hồi 9.156 xe Xpander, Outlander

Tháng 1.2021, Mitsubishi Việt Nam thông báo triệu hồi 2 mẫu xe Xpander và Outlander để thực hiện thay thế cụm bơm xăng. Theo đó, các mẫu xe bị lỗi có bơm xăng bên trong thùng xăng có thể ngưng hoạt động, dẫn đến việc không thể khởi động động cơ hoặc động cơ bị tắt.

Tháng 1.2021, Mitsubishi Việt Nam thông báo triệu hồi 2 mẫu xe Xpander và Outlander để thực hiện thay thế cụm bơm xăng

Trong số 9.066 xe bị ảnh hưởng, có 3.696 xe Xpander (sản xuất từ 21.8.2019 đến 20.9.2019) và 5.370 xe Outlander (sản xuất từ 15.1.2018 đến 21.7.2019). Đến đầu tháng 5.2021, Mitsubishi Việt Nam tiếp tục mở rộng đợt triệu hồi thêm 90 xe Outlander.

Chiến dịch triệu hồi của Mitsubishi Việt Nam thực hiện từ ngày 18.1.2021 đến 17.1.2023 tại các nhà phân phối ủy quyền trên toàn quốc của hãng xe Nhật Bản. Thời gian cho việc thay thế là 1,2 giờ (khoảng 72 phút) cho Xpander và 1,1 giờ (khoảng 66 phút) cho Outlander.