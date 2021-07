9 chiếc BMW 8-Series phiên bản siêu hiếm dành cho khách đặc biệt

BMW 8-Series Heritage Edition 2021 được đưa vào sản xuất kỷ niệm 30 năm ra mắt mẫu xe E31 huyền thoại. Cùng với đó là 9 chiếc xe với 9 màu sắc độc quyền từ bên ngoài cho tới bên trong nội thất. Ngoài ra, khách hàng cũng sẽ có 3 tùy chọn màu xe cá nhân hóa.

Được thiết kế với ngoại hình đặc biệt, BMW 8-Series Heritage Edition 2021 cũng sẽ nâng cấp la-zăng M-performance Jet Black, kích thước 20 inch, đi kèm kẹp phanh M Sport màu đỏ và nước sơn bóng như gói trang trí Shadow Line.

Màu sơn đặc biệt trên phiên bản Heritage Edition của BMW 8-Series

Tất cả ghế ngồi sẽ bọc da Merino, trong khi bảng táp lô và tapi của sẽ được bọc da Walknappa. Ghế ngồi sẽ được trang bị thông gió và sưởi ấm chủ động, tựa tay cũng tích hợp sưởi, trong khi cửa xe đi kèm tính năng hít tự động. BMW 8-Series Heritage Edition được trang bị hệ thống âm thanh Harman Kardon 464 watt. Ngoài ra, xe còn đính kèm huy hiệu “Edition Heritage” kích thước 1/9 inch ở bệ tì tay trung tâm để nhấn mạnh yếu tố độc bản.

Cả 9 chiếc BMW 8-Series Heritage Edition 2021 sẽ trang bị tiêu chuẩn màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD, Hệ thống hỗ trợ người lái nâng cao với điều khiển hành trình chủ động tích hợp tính năng Stop and Go, Hỗ trợ giữ làn và kiểm soát chệch làn. Ngoài ra, còn có Hệ thống kiểm soát khoảng cách đỗ xe chủ động, Hỗ trợ lùi xe an toàn và màn hình quan sát toàn cảnh 3D.

Nội thất BMW 8-Series Heritage Edition được phối màu đặc biệt theo nhu cầu của khách hàng

Phiên bản này không nâng cấp động cơ so với 840i. Vì thế BMW 8-Series Heritage Editon 2021 cũng đi kèm khối động cơ tăng áp 3.0L, 6 xi lanh thẳng hàng cho công suất tối đa 335 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Đi kèm là hộp số tự động 8 cấp Steptronic Sport và hệ dẫn động cầu sau RWD.

Phiên bản thấp nhất là BMW 840i Gran Coupe Heritage Edition có giá từ 189.900 AUD (khoảng 3,211 tỉ đồng). Bản Coupe có giá khởi điểm 192.900 AUD (khoảng 3,262 tỉ đồng). Và phiên bản mui trần Convertible có giá khởi điểm cao nhất từ 207.900 AUD (khoảng 3,516 tỉ đồng).