Ảnh thực tế Genesis G80 2021 khoe dáng sang trọng như xe Đức

Cạnh tranh với Mercedes-Benz E-Class, BMW 5-Series hay Audi A6, Genesis G80 2021 gây chú ý với phong cách thiết kế vừa kết hợp thời trang vốn có của Hàn Quốc, vừa toát lên vẻ sang trọng và sắc sảo trong từng chi tiết từ ngoại hình cho đến nội thất bên trong.

Bước sang thế hệ thứ 3, Genesis G80 được hồi sinh tái thiết kế theo ngôn ngữ “Athletic Elegance”. Ngôn ngữ thiết kế này từng xuất hiện trên chiếc SUV hạng sang GV80. Nhờ đó, xe mang trong mình những điểm ấn tượng với dàn đèn pha kéo dài tới cột B tạo sự liền mạch với phần đèn hậu phía sau, tất cả đều được tạo hình 2 tầng và sử dụng công nghệ chiếu sáng bằng LED toàn phần.

Genesis G80 mang ngôn ngữ thiết kế mới nhất với đèn hậu bố trí 2 tầng

Mặt khác, thay vì chạy theo xu hướng thể thao, Genesis 80 đi theo triết lý sang trọng, mang đẳng cấp doanh nhân nhiều hơn bằng cách tạo hình lưới tản nhiệt hình ngũ giác lớn giống như GV80 khiến chiếc xe không quá nặng nề, chậm chạp.

Tất nhiên, khi xu hướng xe hiện nay chạy theo kiểu dáng fastback/coupe thì GV80 cũng không ngoại lệ. Nhìn từ hai bên, mui xe dốc về phía sau cùng các ô kính tối màu cực kì sang trọng, thể thao không thua kém gì so với Audi A7 Sportback, đây cũng là chiếc xe mở đầu cho trào lưu thiết kế fastback của các xe sang hiện nay.

Genesis G80 hướng tới cạnh tranh với Mercedes-Benz E-Class, BMW 5-Series và Audi A6

Genesis G80 2021 có kích thước lần lượt dài x rộng x cao lần lượt 4.995 x 1.925 x 1.465 (mm). Điều này đồng nghĩa với Genesis G80 có phần nhỉnh hơn 5 mm về chiều dài, rộng hơn 36 mm và thấp hơn 15 mm so với phiên bản tiền nhiệm. Trong khi đó, chiều dài cơ sở vẫn giữ nguyên ở mức 3.010 mm.

Ngày trước, các hãng xe Hàn Quốc thường có khoang nội thất tương đối rối mắt, gần như bày hết các nút chức năng lên trung tâm xe. Nhưng Genesis G80 2021 lại khác, học hỏi kinh nghiệm từ xe Đức, khoang cabin thiết kế lại có bố cục tối giản nhưng vẫn đảm bảo sự hiện đại. Tuy nhiên, thay vì làm màn hình lái và màn hình giải trí gộp thành một như xu thế hiện nay thì Genesis G80 2021 lại lựa chọn tách biệt thành 2 phần riêng biệt. Nếu để ý, có thể thừa nhận thiết kế nội thất của Genesis G80 2021 là sự hòa trộn giữa cabin sedan của BMW và Audi.

Nội thất Genesis G80 2021 được đánh giá cao, nhiều chi tiết học hỏi từ xe Đức

Vô lăng trên Genesis G80 2021 được tạo hình độc đáo dạng 4 chấu tích hợp các cụm phím chức năng đặt gọn gàng ở vị trí 9 giờ và 3 giờ sát mép ngoài giúp người lái dễ dàng thao tác bằng 1 ngón tay. Đi theo xu hướng hiện đại, cụm điều hòa và màn hình trung tâm đã lượt giảm các nút bấm thay vào đó là thao tác trên màn hình cảm ứng, bên dưới là 2 hộc đồ ẩn dưới bề mặt ốp gỗ cùng cụm điều khiển hệ thống giải trí và cần số xoay nằm tách biệt trong khu vực ốp kim loại.

Nổi bật giữa các chi tiết sang trọng là các màn hình lớn và tiện dụng: màn hình hiển thị kính lái, màn hình cụm động hồ 12,3 inch và màn hình cảm ứng 14,5 inch nằm ngang trên táp lô. Màn hình cảm ứng này được cho là lớn nhất phân khúc. Cả 3 màn hình trên sẽ hỗ trợ tối đa việc cung cấp thông tin cho người lái. Apple CarPlay và Android Auto là trang bị tiêu chuẩn trên xe.

Hàng ghế phía sau Genesis G80 2021 tiện nghi vượt phân khúc

Genesis G80 2021 trang bị động cơ 4 xi lanh, dung tích 2.5L tăng áp có công suất tối đa 300 mã lực và mô men xoắn cực đại 421 Nm. Khách hàng cũng có thể lựa chọn động cơ 3.5L tăng áp mạnh 375 mã lực và mô men xoắn 530 Nm. Trong khi đó, tại một số thị trường khác ngoài Mỹ, mẫu sedan hạng sang này được cung cấp động cơ dầu (diesel) 4 xi lanh, dung tích 2.2L, cho công suất tối đa 207 mã lực và mô men xoắn 441 Nm.

Các cấu hình động cơ điện và hybrid vẫn chưa có kế hoạch ra mắt. Tuy nhiên, chúng rất khả thi trên mẫu xe sang này.

Màn hình giải trí siêu rộng trên Genesis G80 2021 với độ nét được đánh giá cao

Về các tính năng an toàn, nổi bật có hệ thống Highway Driving Assistant II cải tiến với tác dụng kiểm soát khả năng lái, tăng tốc và phanh của xe để duy trì tốc độ do người lái đặt, đồng thời giữ xe tập trung ở làn hiện tại và giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước. G80 2021 cũng có hệ thống ga tự động thông minh SCC-ML (Smart Cruise Control with Machine Learning) với khả năng ghi nhớ thói quen của người lái để tự điều chỉnh.

Các công nghệ an toàn khác như hỗ trợ tránh va chạm phía trước và phát hiện người đi bộ, hỗ trợ tránh va chạm điểm mù BCA, trợ lý đỗ xe thông minh từ xa (Remote Smart Parking Assist), ghế an toàn chủ động PSS (Pre active Safety Seat), bằng cách kéo ghế về phía trước để giữ an toàn cho hành khách trong trường hợp va chạm về phía trước hoặc phanh hay rẽ đột ngột. Đặc biệt, hệ thống treo điều khiển điện tử với công nghệ nhận diện đường đi thông qua một camera phía trước, sẽ tự động điều chỉnh giảm xóc để đảm bảo sự êm ái cho hành khách.

Cần số dạng xoay như xe Land Rover, thiết kế tinh xảo

Dù là thương hiệu còn non trẻ trên thị trường xe sang khi mới thành lập tròn 5 năm và dòng sản phẩm đầu tiên ra mắt vào năm 2017, Genesis đã nhanh chóng gây được tiếng vang với những tiến bộ vượt bậc. Có thể khẳng định, hiện nay chính Genesis mới là đối thủ tiềm năng gây áp lực lên bộ ba xe sang Đức đình đám (Mercedes-Benz, BMW và Audi) chứ không phải Lexus hay Acura.