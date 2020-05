Audi A8 có thêm phiên bản bọc thép chống đạn

Phiên bản mới nhất của Audi A8L Security hiện đang mở bán tại Nga với mức giá 750.000 USD (khoảng hơn 17 tỉ đồng). Audi A8L được trang bị khoang hành khách được bảo vệ nghiêm ngặt được đảm bảo nhờ cấp độ chống đạn VR9 và hệ thống kính cường lực cấp độ 10. Làm một so sánh nhỏ, chiếc sedan bọc thép này có độ an toàn gấp 3 lần so với Mercedes G63 bọc thép của Brabus sử dụng cấp độ chống đạn VR6.

Thoạt nhìn rất khó để nhận biết giữa phiên bản tiêu chuẩn của Audi A8L và biến thể Security nếu không nhờ vào đèn hiệu màu xanh trên nóc xe. Trọng lượng của Audi A8L Security rơi vào mức 3.875 kg không chỉ vì được bọc thép mà còn do phần cứng bổ sung mà Audi đã cài đặt. Tất cả các xe bọc thép của công ty đều được các cơ quan an ninh kiểm tra để đánh giá khả năng chống lại các tay súng bắn tỉa, lựu đạn và hỏa lực.

Chiếc Audi A8L Security bọc thép này nặng gần 4 tấn

Nếu xe bị kẹt và cửa không thể mở theo cách thông thường, một hệ thống pháo trên xe có thể được kích hoạt, tạo ra vụ nổ đủ để xé toạc bản lề giữa cửa và thân xe. Bộ lốp run-flat cho phép Audi A8L Security chạy với vận tốc 80 km/giờ trong phạm vi 80 km ngay cả khi đã bị thủng.

Một số trang bị đáng chú ý trên xe bao gồm: hệ thống chữa cháy có vòi phun dưới gầm xe, vỏ bánh xe, bình xăng và bên dưới mui xe. Một hộp bọc thép được tích hợp trong cốp chứa các thiết bị điện tử cho hệ thống liên lạc nội bộ, cùng với một bộ pin bổ sung.

Khoang nội thất của Audi A8L Security cũng sang trọng không thua gì bản thường

Tuy được phát triển dựa trên cấu hình của Audi A8L nhưng bên dưới nắp ca-pô của phiên bản Security lại là khối động cơ V8 tăng áp kép tương tự Audi S8. Nhờ đó, chiếc xe có công suất 563 mã lực và mô men xoắn tối đa 800 Nm. Với sức mạnh này phiên bản Security 2021 có khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/giờ trong 6,3 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 210 km/giờ.

Việc biến đổi một chiếc Audi A8L tiêu chuẩn sang cấu hình Security đòi hỏi 400 giờ làm việc trong một cơ sở chuyên dụng. Khách hàng cũng sẽ phải chờ từ 3-6 tháng để nhận xe.