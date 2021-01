Audi Q7 4 năm tuổi, xe sang giữ giá tại Việt Nam

Các dòng xe sang 7 chỗ cỡ lớn dành cho gia đình thuờng mất giá nhanh hơn các dòng xe cỡ nhỏ. Nhưng không phải trường hợp nào cũng vậy, chẳng hạn như chiếc Audi Q7 đời 2016 đang rao bán với giá khoảng 2,7 tỉ đồng, rẻ hơn xe mới lăn bánh khoảng hơn 500 triệu đồng. Đây là mức khấu hao chấp nhận được với một chiếc xe sang có giá bán xe mới vào thời điểm 2016 khoảng 3 tỉ đồng.

Audi Q7 đời 2016 đã bước sang thế hệ hoàn toàn mới, do đó kiểu dáng của chiếc xe vẫn còn duy trì cho đến đời xe hiện tại. Bản cải tiến mới đây cũng chỉ được nâng cấp một số chi tiết, về tổng thể không khác gì phiên bản đã ra đời 4 năm trước.

Kiểu dáng Audi Q7 được xem là tinh tế, lâu lỗi mốt

Mẫu xe thế hệ mới được nhiều khách Việt ưa chuộng không chỉ bởi kiểu dáng nam tính, phù hợp với nhiều lứa tuổi mà còn ở khả năng vận hành. Cỗ máy 2.0 lít tăng áp dù không mạnh so với kích thước xe nhưng đủ đáp ứng nhu cầu tại thị trường Việt Nam nhờ công suất phù hợp, ngoài ra cỗ máy này còn giúp xe tiết kiệm nhiên liệu hơn các dòng xe 7 chỗ hạng sang khác.

Audi Q7 đời 2016 sử dụng động cơ 2.0 TFSI quattro có công suất cực đại 252 mã lực và mô-men xoắn cực đại 370 Nm. Mức công suất này đủ để mang lại cảm giác lái khiến nhiều người hài lòng, hơn thế nữa xe cũng có hệ dẫn động Quattro danh tiếng của Audi.

Ngoại hình Audi Q7 đời 2016 được trau chuốt, mượt mà hơn nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ với lưới tản nhiệt đơn đi kèm hệ thống đèn pha bắt mắt. Đèn sương mù đã được tích hợp cùng đèn pha với điểm nhấn ở giữa là dải LED vắt ngang hình mũi tên kép. Trong khi đó, đèn pha phía sau cũng có thiết kế tương tự, tạo nên sự đồng bộ và cân đối cho kiểu dáng chiếc xe.

Nội thất Audi Q7 không nổi bật về trang bị nhưng có thế mạnh về không gian

Audi Q7 sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao tương ứng 5.050 x 2.100 x 1.740 (mm) chiều dài cơ sở của xe đạt 2.990 mm, chiếc SUV ngắn hơn 37 mm nhưng vẫn giữ chiều cao so với phiên bản cũ. Kích thước này thậm chí nhỉnh hơn mẫu xe Việt VinFast Lux SA2.0.

Bên trong, nội thất được bọc da cao cấp, cùng với những trang bị đi kèm ở khoang cabin được lắp đặt hợp lý và quan trọng là luôn hướng đến người lái. Đây cũng là chiếc SUV rộng nhất trong cùng phân khúc. Không gian để chân, vai và đầu (thêm 41 mm cho hàng ghế trước) rộng hơn khá nhiều so với phiên bản trước.

Xe có Hệ thống giải trí MMI Radio Plus với màn hình màu 7 inch có khả năng hiện/ẩn chỉ bằng 1 nút bấm. Xe hỗ trợ đầy đủ các kết nối FM/AM, CD, MP3, WMA, SDXC và AUX-IN với đầu ra là dàn âm thanh tới từ thương hiệu BOSE. Hàng ghế thứ 2 của Audi Q7 được thiết kế phù hợp có 3 người ngồi với phần đệm giữa phẳng và sàn xe không nhô quá cao.

Hàng ghế sau rộng rãi hàng đầu phân khúc, một chi tiết hấp dẫn khách hàng mua xe cho gia đình

Audi Q7 giữ giá một phần do giá xe mới hiện tại đã tăng lên khoảng 3,4 tỉ đồng, cao hơn 400 triệu so với giá xe 4 năm trước chỉ khoảng 3 tỉ đồng. Nhờ đó, những người mua Audi Q7 đời 2016 đỡ lỗ hơn nhiều so với các dòng xe khác.