Bằng lái xe cấp mới từ ngày 1.6 phải có mã quét QR để xác minh

Theo ông Nguyễn Văn Huyện - Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam việc cấp giấy phép lái xe mới có in mã quét QR được thực hiện theo thông tư số 38/2019/TT-BGTVT về đào tạo và cấp giấy phép lái xe. Theo đó, từ ngày 1.6, Tổng cục Đường bộ đã thực hiện in mã QR vào bằng lái ô tô, xe máy được cấp mới, cấp đổi. Việc này thực hiện với bằng lái do Tổng cục Đường bộ và các sở giao thông vận tải cấp.