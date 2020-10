Bất chấp giảm giá kích cầu, xe máy tại Việt Nam ngày càng ‘ế’

Vẫn là phương tiện chủ yếu được người dân Việt Nam lựa chọn để di chuyển hàng ngày, tuy nhiên ảnh hưởng của dịch Covid-19 cùng với tình trạng kẹt xe, ô nhiễm… đang diễn ra tại các đô thị lớn khiến lượng tiêu thụ xe máy tại Việt Nam liên tiếp sụt giảm.

Sau cú lao dốc doanh số trong quý I, II năm 2020… nhiều nhà sản xuất đã nỗ lực tung ra các chương trình ưu đãi, giảm giá, tặng quà cho khách mua xe. Thế nhưng, kết quả bán hàng quý III.2020 chẳng những không được cải thiện mà còn giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, phản ánh thực trạng thị trường mô tô, xe máy Việt Nam ngày càng “ế”.

Qúy III.2020, cả 5 thành viên thuộc VAMM đã bán ra thị trường 677.739 xe máy các loại, giảm tới 18,5% so với cùng kỳ năm ngoái

Số liệu bán hàng mới nhất từ Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) vừa công bố, trong quý III của năm 2020 (tính từ tháng 7 - 9.2020), 5 thành viên thuộc VAMM gồm: Honda, Yamaha, Suzuki, Piaggio, SYM đã bán ra thị trường 677.739 xe máy các loại. So với quý II.2020 sức mua chỉ tăng hơn 158.000 xe nhưng lại giảm tới 18,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, Honda chiếm gần 2/3 doanh số bán hàng của VAMM. Riêng tháng 9.2020, Honda đã bán ra thị trường 169.917 xe máy các loại, giảm 4% so với tháng trước và giảm 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số bán hàng của các thương hiệu khác như Yamaha, Suzuki, Piaggio… tại Việt Nam cũng giảm so với cùng kỳ năm 2019.

Covid-19 cùng tình trạng kẹt xe, ô nhiễm không khí ngày càng gia tăng… chính là một phần nguyên nhân khiến người dân giảm dần việc mua sắm xe máy

Nguyên nhân xuất phát từ ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến người dân thắt chặt chi tiêu. Bên cạnh đó, tình trạng kẹt xe, cũng như ô nhiễm không khí ngày càng gia tăng, đặc biệt tại các đô thị lớn… chính là một phần nguyên nhân khiến người dân giảm dần việc mua sắm xe máy.

Cộng dồn 9 tháng đầu năm 2020, người Việt đã mua sắm tổng cộng 1,928 triệu mô tô, xe máy các loại, giảm 407.000 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, con số này chưa tính doanh số bán hàng của các hãng xe máy nhập khẩu, cũng như các hãng xe máy ngoài VAMM hay các đại lý phân phối không chính hãng.

Theo thống kê của MotorCycles Data, mặc dù sức mua đang có dấu hiệu chững lại nhưng Việt Nam vẫn đang xếp thứ 4 thế giới về tiêu thụ xe, sau Ấn Độ, Trung Quốc và Indonesia. Tại Đông Nam Á, lượng tiêu thụ xe máy tại Việt Nam chỉ xếp sau Indonesia.

Với đà sụt giảm doanh số từ đầu năm đến nay, các nhà kinh doanh mô tô xe máy tại Việt Nam nhận định, sức mua sẽ phần nào được cải thiện trong những tháng cuối năm khi nhu cầu mua sắm gia tăng. Tuy nhiên, so với năm 2019, doanh số bán xe máy bại Việt Nam sẽ giảm khoảng 10 – 15%.