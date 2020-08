Bentley Flying Spur 2020 đầu tiên về Việt Nam

Theo thông tin, đây cũng sẽ là chiếc Bentley New Flying Spur First Edition 2020 duy nhất tại Việt Nam. Phiên bản này được sản xuất với số lượng vô cùng hạn chế, đi kèm logo đánh dấu phiên bản với hình dáng của lá cờ Anh Quốc đặc trưng tại trụ C cũng như bệ cửa.

Chiếc xe được nhập về Việt Nam có màu ngoại thất xanh. Bộ vành đa chấu sáng bóng có kích thước 22 inch. Ở thế hệ mới này, Flying Spur có cụm đèn chiếu sáng và đèn hậu LED dạng 3D khá giống với người anh em Mulsanne (mới bị khai tử).

Chiếc xe có giá bán dự kiến vươt 30 tỉ đồng

Có một chi tiết đặc biệt ở bên ngoài xe mà không phải lúc nào cũng lộ diện là biểu tượng Bentley cách điệu ở gần nắp ca-pô. Biểu tượng này có thể trồi lên và thụt xuống giống loại trên Rolls-Royce. Hai chiếc cánh của chữ B có thể phát sáng, nổi bật hơn trong đêm.

Khoang cabin thiết kế với 4 chỗ ngồi. Hàng ghế sau có 2 ghế thương gia tách biệt. Nội thất phối tông màu nâu sáng, tương phản với lớp sơn bên ngoài. Màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch độc đáo có thể ẩn sau táp-lô. Tuỳ chọn cao nhất về hệ thống âm thanh trên Flying Spur là dòng Naim 19 loa. Còn một tuỳ chọn âm thanh thấp hơn là Bang & Olufsen 16 loa.

Bentley Flying Spur sử dụng động cơ W12 6.0L tăng áp kép, cho công suất 626 mã lực, mô men xoắn 900 Nm, đi kèm hộp số ly hợp kép 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh. Cấu hình này cho phép chiếc sedan siêu sang có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 3,8 giây, và tốc độ tối đa đạt 333 km/h.

Khoang lái dùng tông màu vàng kết hợp với gỗ truyền thống

Khi số lượng Rolls-Royce Ghost và Phantom tại Việt Nam thời gian gần đây ngày một nhiều, thì sự góp mặt của chiếc Bentley Flying Spur thu hút nhiều sự chú ý. Giá bán đồn đoán cho chiếc xe rơi vào khoảng 30 tỷ đồng.

