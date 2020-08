BMW C 400 X - xe tay ga phân khối lớn hạng sang cho phái mạnh

Hiện nay, mẫu xe tay ga hạng sang của thương hiệu Đức được công bố giá bán mới 269 triệu đồng gia tăng cạnh tranh với đối thủ Honda SH300i.

Với giá bán mới giảm 20 triệu đồng so với trước đây cùng chế độ bảo hành 3 năm không giới hạn số km, BMW C 400 X nghiễm nhiên cạnh tranh trực diện với Honda SH300i. Tuy nhiên, nếu so về thông số kỹ thuật mẫu xe đến từ Nhật Bản lại không phải là “đối thủ” của BMW C 400 X.

Rõ ràng nhất chính là khối động cơ 4 thì 1 xi lanh dung tích tới 350 phân khối cho công suất 34 mã lực, mô men xoắn 35Nm, phun xăng điện tử kết hợp cùng hộp số vô cấp CVT được BMW Motorrad tự hào công bố chỉ tiêu thụ 3,5 lít/100km, ngang một số xe có dung tích động cơ nhỏ hơn đáng kể. Xe có thể đạt vận tốc tối đa 139km/giờ. Nhờ bình xăng 12,8 lít mà C 400 X có thể chạy được trên 300km chỉ với một lần bơm xăng.

Không chỉ động cơ, những trang bị cao cấp được thừa hưởng từ những mẫu xe mô tô hàng đầu của BMW Motorrad cũng là ưu điểm đặc biệt của C 400 X. Nổi bật nhất là hệ thống kết nối thông minh BMW Connectivity với khả năng kết nối cùng lúc với điện thoại và tai nghe (loa) Bluetooth của người lái và người ngồi sau, dễ dàng điều khiển nhạc, gọi điện thoại hay sử dụng bản đồ dẫn đường Navigation thông qua vòng xoay điều khiển thông minh Multi-Controller. Các chức năng được hiển thị thông qua màn hình màu TFT 6,5 inch sắc nét. Công nghệ, tiện ích kể trên đều mang đến trải nghiệm thông minh giúp C 400 X trở nên khác biệt.

Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống đèn full-LED chiếu sáng hiệu quả, tiết kiệm và bền bỉ cũng như mang đến tạo hình ấn tượng hơn. Bên cạnh cổng sạc 12V tiện lợi, cốp xe mở rộng công nghệ Flexcase độc quyền của BMW Motorrad giúp xe chứa được 1 mũ bảo hiểm fullface và 1 mũ ¾ rất rộng rãi so với nhiều đối thủ trong phân khúc.

An toàn cũng được BMW Motorrad đặc biệt chú ý với một chiếc xe ga phân khối lớn như C 400 X. Xe được phát triển trên khung sườn thép gia cố chắc chắn kết hợp với hệ thống chống bó cứng phanh ABS 2 kênh. Trong đó, điểm ăn tiền hơn hẳn nằm ở phanh đĩa kép phía trước gia tăng hiệu suất phanh không chỉ giúp xe an toàn hơn khi vận hành ở tốc độ cao mà còn tăng tính thẩm mỹ và giá trị xe lên đáng kể so với sự đơn điệu trên phanh đĩa đơn.

Kết hợp với hệ thống cân bằng tự động ASC (chống trượt bánh), người lái có thể tự tin xử lý các tình huống phanh khẩn cấp hay ôm cua khi vận hành trong điều kiện trời mưa đường xấu. Chìa khóa thông minh Keyless Ride cũng được trang bị mang đến giải pháp bảo vệ toàn diện hơn cho xe.

Không giống như Honda SH300i sở hữu vẻ ngoài lịch lãm, cao ráo và mượt mà, BMW C 400 X mang diện mạo thể thao, năng động hướng đến trải nghiệm lái phấn khích và thoải mái cho người điều khiển. Một ưu điểm khác phải kể đến chiều cao yên chỉ 775 mm phù hợp với đa số người Việt trong khi SH300i có chiều cao 805mm dù tổng thể C 400 X có phần bề thế hơn.

Chiều cao yên cùng thiết kế tổng thể tập trung vào tư thế ngồi thoải mái cho những chuyến đi trong thành phố và cả những hành trình. Xe cũng sở hữu kính chắn gió, một trang bị cần thiết không chỉ trong các chuyến đi phượt đường dài mà còn hữu ích khi di chuyển trong đô thị.

Có thể thấy, không chỉ vượt trội về động cơ, trang bị và thiết kế của C 400 X đều hướng đến trải nghiệm của người điều khiển xe, từ sự thoải mái ở tư thế ngồi, phấn khích ở tay ga đến sự an toàn trên mọi nẻo đường, đúng như những gì hãng mô tô Đức theo đuổi suốt nhiều năm.

Không lịch lãm theo phong cách “áo vest công sở”, BMW C 400 X phá cách, mạnh mẽ nhưng giữ được sự sang trọng đúng phong cách một quý ông quyền lực yêu thích tự do, mong muốn thể hiện cái tôi và khẳng định sức hút riêng của bản thân.

Đấy mới là đàn ông đích thực, và cũng chính là BMW C 400 X...