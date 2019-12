BMW Motorrad giới thiệu S 1000 RR hoàn toàn mới tại Việt Nam

Sự kiện ra mắt và bàn giao BMW S 1000 RR hoàn toàn mới diễn ra tại Showroom BMW Motorrad Sala và Phú Nhuận (TP.HCM) và Long Biên (Hà Nội). Tại chương trình, bên cạnh việc chiêm ngưỡng mẫu xe S 1000 RR hoàn toàn mới, khách hàng còn được giao lưu gặp gỡ với các khách hàng có cùng niềm yêu thích xe thể thao. Tổng cộng tại 3 showroom, 9 chiếc BMW S 1000 RR mới đã được bàn giao cho những khách hàng đầu tiên.

S 1000 RR mới: Kiến tạo chuẩn mực

BMW S 1000 RR được giới thiệu lần đầu tiên tại trường đua Phillip Island, Úc trong giải vô địch thế giới Superbike World Championship 2009. Kể từ khi ra mắt, S 1000 RR với 2 phiên bản thương mại năm 2009 và 2015 đã gây tiếng vang lớn khi đạt được nhiều giải thưởng thiết kế từ các tờ báo uy tín trên toàn thế giới. Tại triển lãm EICMA 2018 Milan,Ý BMW Motorrad lần đầu tiên giới thiệu S 1000 RR thế hệ thứ ba hoàn toàn mới với nhiều nâng cấp từ thiết kế đến công nghệ hỗ vận hành tạo ra chuẩn mực mới trong phân khúc xe thể thao. BMW S1000 RR mới được kỳ vọng sẽ nối tiếp thành công của các phiên bản tiền nhiệm.

Thiết kế thể thao, tối ưu khí động học

Về thiết kế, những đường nét cắt xẻ mới tạo cho S 1000 RR một ngoại hình hiện đại, tối ưu luồng khí lưu thông quanh xe làm gia tăng tính khí động học. Điểm thay đổi lớn nhất của S 1000 RR mới là phần đầu xe, với đèn pha không còn bất đối xứng, thay vào đó cụm đèn LED hiệu suất cao dạng gương cầu lồi kết hợp các dải LED ban ngày mang đến diện mạo mới năng động, thể thao hơn. Trọng lượng của xe ở phiên bản tiêu chuẩn giảm 11 kg so với thế hệ trước, từ 208 kg xuống còn 197 kg.

Linh hoạt hơn với hệ thống treo mới

S 1000 RR mới sở hữu thiết kế khung sườn mới mang tên Flex Frame, không chỉ nhẹ hơn 1,3 kg mà còn gia tăng độ chắc chắn khi xe di chuyển ở tốc độ cao. Bên cạnh đó, S 1000 RR được trang bị phuộc trước hành trình ngược Upside-down và thiết kế truyền động Full Floater Pro mới mang đến độ ổn định khi tăng tốc. Hệ thống treo điện tử DDC - Dynamic Damping Control mới linh hoạt với từng chế độ lái, giúp giảm xóc tối đa và nâng cao độ bám đường của xe.

Động cơ hiệu suất cao với công nghệ BMW ShiftCam

Với khối động cơ 4 xy lanh, dung tích 999 cc trang bị công nghệ điều khiển van biến thiên BMW ShiftCam, công suất của S 1000 RR được nâng lên 207 mã lực tăng 8 mã lực so với thế hệ trước và mô men xoắn cực đại đạt 113 Nm.

Tiên phong về công nghệ và trang bị an toàn

Khách hàng khi mua S 1000 RR mới tại Việt Nam sẽ có được 7 chế độ lái bao gồm Rain, Road, Dynamic và Race và ba chế độ lái chuyên nghiệp trong tùy chọn Pro Modes gồm Race Pro từ 1-3, đáp ứng đầy đủ nhu cầu lái xe dù di chuyển hàng ngày trong thành phố, đường đèo quanh co hay đường đua cần phát huy hiệu suất cao.

S 1000 RR được trang bị các công nghệ hàng đầu như hệ thống chống trượt bánh DTC - Slide Control, kiểm soát bốc đầu Wheelie Control, chống nâng bánh sau Stoppie Control, hỗ trợ khởi hành ngang dốc Hill Start Control, Bộ hỗ trợ sang số nhanh Gear Shift Assistant Pro. Kết hợp với đó là hệ thống hỗ trợ ghì động cơ Engine Brake, hệ thống chống bó cứng phanh ABS và ABS Pro, nâng cao mức độ an toàn khi phanh gấp không chỉ trên đường thẳng mà còn khi xe đang nghiêng trong góc cua. Bên cạnh đó, khi chọn lựa S 1000 RR có tùy chọn Pro Modes, khách hàng có thêm các tính năng an toàn khác như hỗ trợ phanh khẩn cấp - Dynamic Brake Control, hỗ trợ tăng tốc nhanh - Launch Control, bộ giới hạn tốc độ khi vào làn đường pit - Pit Lane Limiter, và bộ hỗ trợ khởi hành ngang dốc - HSC Pro với chức năng tự động hỗ trợ khởi hành ngang dốc - Auto HSC nâng cấp độ an toàn khi xe chạy trên đường đèo.

S 1000 RR lần đầu tiên được trang bị M Performance

BMW Motorrad lần đầu tiên trang bị gói M Performance giúp trong lượng của S 1000 RR giảm thêm 3,5 kg so với bản tiêu chuẩn, từ 197 kg xuống còn 193,5 kg. Gói trang bị gồm các phụ kiện cao cấp siêu nhẹ và các tính năng hiện đại của tùy chọn “Pro Modes”. Với M Performance, khách hàng dễ dàng khám phá toàn bộ tính năng của chiếc RR mới mà không bị mất đi sự thích thú và an toàn.

S 1000 RR hoàn toàn mới có giá bán 949 triệu đồng (đã bao gồm VAT) cho phiên bản Race, màu Đỏ Đen và giá bán 1,099 tỉ đồng (đã bao gồm VAT) cho phiên bản M Performance, màu Trắng Xanh Đỏ. Cả hai phiên bản đều được áp dụng chế độ bảo hành 3 năm không giới hạn số km.