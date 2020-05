BMW X6 12 năm tuổi, xe dành cho dân chơi thực dụng

Nếu mức giá 4,8 tỉ đồng hiện tại của BMW X6 thế hệ mới xa tầm với của nhiều người, thì lựa chọn BMW X6 đời đầu với kiểu dáng thiết kế đậm chất dân chơi là một gợi ý với số tiền bỏ ra để sở hữu chỉ hơn 700 triệu đồng.

Tại Việt Nam, người mua hiện nay rất dễ tìm kiếm một chiếc BMW X6 thế hệ thứ nhất (2008 – 2014) rao bán rộng rãi trên thị trường xe cũ với nhiều mức giá khác nhau, dao động trong khoảng giá từ 680 – 1,2 tỉ đồng, tùy vào độ chất và đời xe. Dẫu vậy, BMW X6 cũng là một ví dụ cho dòng xe sang mất giá khá nhanh trên thị trường nếu so với các dòng xe sang khác.

Nhìn từ phía trước, BMW X6 khá giống đàn anh X5

Về ngoại hình, với số tiền đó người mua xe sẽ có được hệ thống đèn chiếu sáng Bi-xenon và đèn sương mù halogen thay vì công nghệ LED trên thế hệ mới. Thiết kế vuốt đuôi fastback chính là điểm làm nên khác biệt của BMW X6 so với các mẫu xe SUV cùng phân khúc, đồng thời tạo dấu ấn đậm nét về dáng xe đặc trưng.

Xe sử dụng bánh mâm 255/50, vành 19 inch 5 chấu kép. BMW X6 2018 còn được trang bị đèn chiếu sáng hỗ trợ người lái ngay khi mở cửa xe. Cho đến thời điểm hiện tại, thiết kế của những chiếc BMW X6 thế hệ đầu vẫn còn rất hấp dẫn.

BMW X6 2008 rõ ràng thua thiệt nếu so sánh về số lượng ghế ngồi trên xe với những chiếc SUV hiện đại. Khác với xu thế đa dụng của những chiếc SUV có giá dưới 1 tỉ đồng ở thời điểm hiện tại, BMW X6 chỉ có 2 ghế ngồi cho hàng ghế sau. Tuy nhiên, nếu xét trong phân khúc xe sang thì đó lại là điều vô cùng dễ hiểu. Không thiếu những chiếc SUV ngày nay như Range Rover hay Lexus LX tối ưu tiện nghi cho hàng ghế thứ 2 theo cách tương tự. Và BMW X6 đã làm theo xu hướng này tương đối tốt ở thời điểm cách đây 10 năm.

Nội thất BMW X6 cũng tương đồng với BMW X5 cùng đời

BMW X6 đời 2008 sử dụng động cơ I6 xDrive35i có công suất 306 mã lực tại 5.800 vòng/phút và có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/giờ trong 6,7 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 240 km/giờ. Cảm giác phấn khích sau vô lăng của chiếc xe 10 năm tuổi là điều khỏi cần bàn cãi, nhưng con số hiển thị về lượng nhiên liệu trung bình khi đạp ga sẽ khiến nhiều người bất ngờ.

Động cơ cỡ lớn mạnh mẽ, nhưng khá “ăn” xăng đấy là lý do khiến nhiều người ngần ngại chọn mua BMW X6 đời cũ, do đó giá bán của xe cũng rớt giá nhanh để bù đắp cho chi phí sử dụng. Trên thực tế, chơi xe Đức đời cũ thường được ví von là “nhảy hố vôi” nếu người mua không có đủ kinh tế đủ để “nuôi” xe, cũng như có thời gian chăm sóc nó.

Điểm hạn chế của BMW X6 là chỉ có 2 chỗ ngồi phía sau

Nhìn chung, BMW X6 đời cũ cung cấp nhiều tiện nghi vượt trội, an toàn và cảm giác lái thú vị hơn so với xe phổ thông trong tầm giá, chính vì lý do này, BMW X6 thế hệ cũ rất thích hợp với những khách hàng trẻ nếu họ không màn đến “ăn” xăng cũng như chi phí bảo dưỡng.