Sau hơn 1 năm trở lại thị trường Việt Nam với thế hệ thứ 2 và trải qua một lần cải tiến, nâng cấp… Suzuki Ertiga vẫn chưa thể đạt được mức doanh số kỳ vọng mà hãng xe Nhật đề ra, đồng thời để Mitsubishi Xpander ngày càng bỏ xa trong cuộc đua doanh số.

Trước đó, vào cuối tháng 6.2019, nhà phân phối Suzuki tại Việt Nam cùng đại diện hãng Nhật Bản đã tổ chức sự kiện đình đám tại TP.HCM để đánh dấu sự trở lại của Ertiga thế hệ thứ 2 . Tại thời điểm đó, phân khúc MPV phổ thông 5+2 chỗ vẫn đang “ăn nên làm ra” với sự thăng hoa của Mitsubishi Xpander . Trong khi, chỉ 1 ngày sau khi ra mắt Suzuki đã bán gần 100 xe Ertiga. Với những tín hiệu lạc quan này, Tổng giám đốc Việt Nam Suzuki lúc đó đã không ngần ngại đặt mục tiêu doanh số bán 1.000 xe Ertiga mỗi tháng và tỏ rõ tham vọng cạnh tranh với Xpander.

Suzuki Ertiga trở lại thị trường Việt Nam từ tháng 6.2019

Tuy nhiên, thực tế những gì diễn ra lại “không như là mơ” đối với Ertiga tại Việt Nam. Kết thúc năm 2019, việc nguồn cung không ổn định khiến doanh số Suzuki Ertiga chỉ đạt gần 2.300 xe, tức 382 xe/tháng, và thấp hơn 9 lần so với doanh số Mitsubishi Xpander (20.098 xe). Bên cạnh đó, đặt lên bàn cân so sánh với Xpander, Ertiga vẫn lép vế khi thiếu hụt một số tính năng, công nghệ so với đối thủ đồng hương.

Suzuki Việt Nam dường như cũng hiểu rõ điều này. Chính vì vậy, bắt đầu từ năm 2020 ngoài việc nỗ lực gia tăng nguồn cung, hãng xe Nhật bắt đầu nâng cấp, cải tiến bổ sung phiên bản mới cho Ertiga. Cụ thể, bản nâng cấp Ertiga Limited được bổ sung thêm hệ thống điều hoà tự động, màn hình cảm ứng 10 inch và bệ tì tay cho hàng ghế thứ 2, camera lùi.

Nỗ lực nâng cấp, bố sung phiên bản mới không đủ để Suzuki Ertiga cạnh tranh với Mitsubishi Xpander

Trong giai đoạn doanh số bán ô tô tại Việt Nam sụt giảm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các đại lý phân phối Suzuki cũng áp dụng chương trình giảm giá ở mức 15 – 25 triệu đồng cho Ertiga. Không lâu sau đó, nhà phân phối Suzuki tại Việt Nam tiếp tục tung ra phiên bản Ertiga Sport có mức giá 559 triệu đồng và được bổ sung thêm hệ thống cân bằng điện tử và khởi hành ngang dốc. Sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ giúp Suzuki Ertiga cạnh tranh sòng phẳng với Mitsubishi Xpander

Đặc biệt, trong bối cảnh Chính phủ ban hành Nghị định 70/2020 về việc giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô lắp ráp, sản xuất trong nước đến hết năm 2020 nhằm kích cầu tiêu dùng… Nhà phân phối Suzuki tại Việt Nam vẫn nỗ lực hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, kèm quà tặng với tổng trị giá 40 triệu đồng đối với Ertiga vốn được nhập khẩu từ Indonesia để thu hút khách hàng và tăng sức cạnh tranh với Xpander vừa được Mitsubishi cải tiến.

Giá bán, doanh số các mẫu MPV phổ thông 5+2 chỗ tại Việt Nam nửa đầu năm 2020

Tuy nhiên, nỗ lực của Suzuki Ertiga vẫn chưa cho thấy dấu hiệu khả quan. Những gì diễn ra trong nửa đầu năm 2020 cho thấy, Suzuki Ertiga vẫn chưa thực sự hấp dẫn khách hàng và kỳ vọng doanh số của hãng xe Nhật. Theo số liệu bán hàng từ Hiệp Hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), sau 6 tháng đầu năm 2020 doanh số bán các phiên bản Suzuki Ertiga chỉ đạt 1.099 xe.

Kết quả này tăng tới 95% so với doanh số bán Suzuki Ertiga 6 tháng đầu năm 2019 nhưng vẫn kém Mitsubishi Xpander gần 4.800 xe. Điều này cho thấy, Suzuki Ertiga vẫn kém xa Mitsubishi Xpander trong việc tạo sức hút với khách hàng Việt Nam.

Đặc biệt, với việc Mitsubishi vừa tung ra bản Xpander lắp ráp trong nước với mức giá ngang bằng bản nhập khẩu (630 triệu đồng), đồng thời hưởng chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ ... Lợi thế về chính sách ưu đãi của Suzuki Ertiga dường như không còn nhiều ý nghĩa khi so sánh với Xpander “nội”.

Mitsubishi Xpander vừa có thêm phiên bản lắp ráp tại Việt Nam

Trong khi đó, kết quả bán hàng trong những tháng gần đây cho thấy, Suzuki Ertiga đang dần “bất lực” trước sự bứt phá của Mitsubishi Xpander, đồng thời mẫu MPV của Suzuki đang chịu áp lực cạnh tranh từ các đối thủ bám đuổi phía sau, khi khoảng cách với KIA Rondo sau 6 tháng đầu năm chỉ 592 xe. KIA Rondo do THACO phân phối theo diện ô tô lắp ráp trong nước vẫn đang được hưởng chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ. Bên cạnh đó, mẫu xe này liên tục được THACO giảm giá, ưu đãi.

Hơn 1 năm quay trở lại thị trường Việt Nam, dù được Suzuki gửi gắm nhiều kỳ vọng… Thế nhưng Suzuki Ertiga đang dần lộ rõ sự bất lực trước áp lực cạnh tranh của Mitsubishi Xpander và có nguy cơ để KIA Rondo vượt mặt trong cuộc đua doanh số ở phân khúc MPV phổ thông 5+2 chỗ, có mức giá dưới 700 triệu đồng tại Việt Nam.