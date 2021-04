Cận cảnh Hyundai Santa Cruz - bán tải lai Crossover

Santa Cruz có chiều dài cơ sở 3.005 mm, dài hơn 249 mm so với Tucson mới và chiều dài tổng thể cũng nhỉnh hơn 315 mm, đạt 4.971 mm. Do đó kích thước của xe lớn hơn đáng kể so với Hyundai Tucson, nhưng đủ để vận hành linh hoạt trong các đô thị ở Mỹ. Theo Hyundai, với kích thước tổng thể nhỏ gọn, Santa Cruz đủ cơ động để lái xe trong thành phố và quan trọng hơn là dễ dàng tìm chỗ đỗ xe trong đô thị.