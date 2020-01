Cận Tết Nguyên đán 2020 doanh nghiệp ô tô ‘đua’ giảm giá, xả hàng

Không còn tình trạng ô tô khan hàng, đội giá bán hàng trăm triệu đồng như năm trước. Bước vào tháng 1.2020 - thời điểm cận kề dịp Tết Nguyên đán 2020, nguồn xe lắp ráp cũng như nhập khẩu ngày càng dồi dào, trong khi sức mua tăng trưởng không đang kể... tiếp tục tạo tiền đề cho cuộc đua giảm giá bán đang ồ ạt diễn ra trên thị trường ô tô Việt Nam.

Tiếp tục điệp khúc “giảm giá ô tô”

Giống như những gì diễn ra trong giai đoạn cuối năm 2019, bước vào tháng đầu tiên của năm 2020 - thời điểm cận Tết Nguyên đán Canh tý 2020, điệp khúc “giám giá ô tô” tiếp tục được các doanh nghiệp (DN) “tấu” thành bản nhạc sôi động trên thị trường ô tô Việt Nam.

Vios được Toyota nâng cấp, bổ sung bản mới đồng thời giảm giá bán

Ngay trong ngày đầu năm 2020, Toyota Việt Nam tạo chú ý khi tung ra thị trường bản nâng cấp của mẫu xe hút khách - Toyota Vios. So với mẫu cũ đời 2019, Vios 2020 được Toyota trang bị thêm một số tính năng công nghệ, đồng thời bổ sung thêm 2 phiên bản mới. Tuy nhiên, giá bán mẫu xe này vẫn giữ ở mức cao nhất 570 triệu đồng. Không những vậy, hai phiên bản mới, gồm Vios E CVT và Vios E MT còn được hãng xe Nhật bán với giá 470 - 520 triệu đồng, giảm 20 triệu đồng so với bản trước đây.

Sự xuất hiện của Toyota Vios 2020 khiến các đại lý Toyota lập tức áp dụng mức giảm 40 triệu đồng kết hợp cùng hàng loạt quà tặng, phụ kiện cho các phiên bản Vios 2019. Tương tự Vios, mẫu MPV 7 chỗ Toyota Innova lắp ráp trong nước tiếp tục được các đại lý phân phối giảm giá lên tới 60 triệu đồng.

Fortuner được áp dụng hàng loạt ưu đãi trong thời điểm cận Tết Nguyên đán 2020

Trong khi đó, trái ngược hoàn toàn với tình trạng khan hàng, đội giá hơn 100 triệu đồng diễn ra vào đầu năm ngoái. Ở thời điểm hiện tại, mẫu SUV 7 chỗ - Fortuner đang được Toyota Việt Nam phối hợp với các đại lý phân phối triển khai ưu đãi một phần phí trước bạ, bảo hiểm thân võ, phiếu dịch vụ cho khách mua xe. Thậm chí, một số đại lý áp dụng thêm ưu đãi cho Toyota Fortuner với tổng trị giá lên tới 150 triệu đồng.

Đối thủ cạnh tranh của Toyota Fortuner là mẫu Pajero Sport cũng được Mitsubishi Motor Việt Nam (MMV) áp dựng mức giảm từ 50 - 92,5 triệu đồng, tùy từng phiên bản trong tháng 1.2020. MMV còn giảm giá bán từ 15,5 - 51,5 triệu đồng cho các phiên bản Outlander, giảm 20 triệu đồng cho bản Attrage MT Eco và Attrage CVT Eco…

Pajero Sport cũng được Mitsubishi Motor Việt Nam (MMV) áp dựng mức giảm từ 50 - 92,5 triệu đồng

Trường Hải (THACO) tạo áp lực cạnh tranh lên các đối thủ, khi mạnh tay giảm giá hầu hết các mẫu mã thuộc hai thương hiệu ô tô phổ thông KIA, Mazda. Theo đó, trong tháng 1.2020, THACO áp dụng ưu đãi giá, kèm quà tặng với trị giá lên tới 10 triệu đồng cho mẫu Soluto, 22 triệu đồng đối với KIA Morning, 26 triệu đồng với KIA Cerato và 50 triệu đồng cho KIA Sedona…

Đối với thương hiệu Mazda, THACO áp dụng ưu đãi giá 10 triệu đồng cho Mazda3 và Mazda BT-50, mẫu Crossover Mazda CX-5 mới được ưu đãi giảm giá 20 – 50 triệu đồng, trong khi các phiên bản của CX-8 được giảm từ 50 - 100 triệu đồng.

Hầu hết các mẫu mã Mazda đều được THACO ưu đãi giá bán

Áp lực cạnh tranh trên thị trường cũng khiến TC Motor lao vào cuộc đua giảm giá bán. Tuy nhiên, mức giảm chỉ được DN này áp dụng đối với mẫu xe 7 chỗ - Hyundai SantaFe. Cụ thể, trong tháng 1.2020, phiên bản đặc biệt SantaFe máy dầu được giảm tới 50 triệu đồng.

Không chỉ thị trường ô tô phổ thông, phân khúc xe sang nhập khẩu cũng đang chứng kiến cuộc đua giảm giá với sự chú ý tập trung vào các mẫu mã BMW do THACO phân phối. Theo đó, BMW cũng tiếp tục làm mới các chương trình ưu đãi giá của hãng trước thời điểm cận Tết Nguyên đán. Hầu hết các sản phẩm đều được giảm giá khoảng 50 - 75 triệu đồng. Trong đó, mẫu 3 Series đời cũ (F30) được áp dụng mức giảm giá cao nhất, lên tới 300 triệu đồng.

Cải thiện doanh số, xả hàng tồn kho

So với năm 2018, việc các DN kinh doanh tăng cường lắp ráp, nhập khẩu ô tô trong năm 2019 giúp nguồn cung ngày càng dồi dào, qua đó chấm dứt cơn khát, giải quyết bài toán khan hàng với các mẫu mã ô tô hút khách, đặc biệt là xe nhập khẩu.

Ô tô nhập khẩu về ồ ạt, mang đến nhiều lựa chọn cho người tiêu dùng

Theo số liệu Tổng cục Hải Quan, tính từ đầu năm 2019 đến hết ngày 15.12.2019, thị trường Việt Nam đã nhập khẩu khoảng 136.630 xe ô tô các loại tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2018. Lượng ô tô lắp ráp trong nước năm 2019 cũng có sự tăng trưởng vượt bậc so với năm 2018. Trong khi đó, tỉ lệ tăng trưởng doanh số bán ô tô trên thị trường lại chưa thất sự tương xứng. Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 11.2019 chỉ tăng 14% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó chủ yếu là mảng xe nhập khẩu.

Việc lắp ráp, nhập khẩu ồ ạt, trong khi sức mua ô tô trên thị trường không thực sự tăng trưởng như kỳ vọng… đang khiến nhiều doanh nghiệp lao đao với bài toán giải quyết lượng hàng tồn kho.

Các DN kinh doanh dang nỗ lực giảm giá bán, góp phần giảm lượng xe tồn kho

Động thái tiếp tục giảm nhanh, giảm mạnh giá bán ô tô của các DN trên thị trường ngoài việc thu hút khách hàng, cạnh tranh, cải thiện doanh số… còn nhằm mục đích xả bớt lượng ô tô đang đối diện nguy cơ tồn kho.