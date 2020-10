CEO Suzuki Việt Nam: Chúng tôi có đủ phụ tùng ô tô

Trong vòng hơn 1 tháng, Suzuki Việt Nam liên tiếp vướng phải những vụ “lùm xùm” liên quan đến mẫu xe Ertiga. Từ vụ việc một chiếc Ertiga bị tai nạn tại Cà Mau phải “nằm xưởng” gần 9 tháng vì không đủ phụ tùng thay thế, sữa chữa, đến “ồn ào” mới nhất khi nhiều người dùng đồng loạt phản ánh tình trạng mẫu MPV 7 chỗ này khi vận hành có tiếng kêu phát ra từ hộp số và xe xuất hiện hiện tượng bị hụt hơi khi tăng ga. Những “vấn đề” liên tiếp xảy ra trong thời gian ngắn khiến không ít khách hàng sử dụng ô tô Suzuki rất hoang mang.

Trước sự lo ngại của nhiều người, mới đây Suzuki Việt Nam đã chính thức có động thái thể hiện “trách nhiệm” khi chính thức lên tiếng giải đáp nhiều thắc mắc liên quan đến những sự cố khiến người dùng “mất ăn mất ngủ” thời gian qua.

Suzuki Việt Nam khẳng định có đủ phụ tùng!?

Liên quan đến vụ việc chiếc Suzuki Ertiga bị tai nạn tại Cà Mau phải “nằm xưởng” đến gần 9 tháng, trả lời phỏng vấn riêng với Báo Thanh Niên, ông Toshiyuki Takahara – Tổng Giám đốc Suzuki Việt Nam cho biết, phụ tùng của hai mẫu xe Ertiga và XL7 được nhập khẩu chủ yếu từ Indonesia. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thời gian qua nhà máy tại Indonesia đã đóng cửa hoạt động tạm thời nên việc nhập khẩu bị tạm dừng. Điều này dẫn đến việc cung cấp phụ tùng không kịp thời với nhu cầu và để khách hàng phải chờ đợi lâu.

Cụ thể, trong số rất nhiều phụ tùng cần thay thế, đáng chú ý khi có một số phụ tùng, phía hãng xe Nhật Bản tại Việt Nam phải chờ đợi đến 29 ngày mới có hàng. Ông Takahara cũng nhấn mạnh, ngay cả Suzuki Việt Nam cũng không thể chấp nhận sự chậm trễ này và đang tiến hành xem xét lại tổng thể về cách quản lý phụ tùng để không xảy ra sự chậm trễ này trong tương lai. Đồng thời, vị CEO này cũng khẳng định, hiện tại Suzuki Việt Nam đã chuẩn bị đầy đủ phụ tùng tại hai kho ở Đồng Nai và Hà Nội.

Vụ việc chiếc Ertiga phải chờ phụ tùng thay thế theo Tổng Giám đốc Suzuki Việt Nam một phẩn do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19

Bên cạnh lý do chậm trễ liên quan đến phụ tùng thay thế, đại diện Suzuki Việt Nam cũng cho rằng, sự chậm trễ trong quá trình sửa chữa chiếc xe gặp nạn ở Cà Mau chủ yếu do vướng phải những khúc mắc khi đàm phán với công ty bảo hiểm, và phải mất đến 4 tháng hai bên mới đạt được thỏa thuận. Sau đó, phía hãng cũng mất rất nhiều thời gian cho việc sửa chữa do xe bị tai nạn và ngập mặn với thời gian ngâm xe trên 10 giờ.

Khi được hỏi hiện tại Suzuki Việt Nam có đầy đủ phụ tùng của toàn bộ mẫu xe ô tô đang phân phối tại thị trường Việt Nam hay không? Ông Takahara cũng thẳng thắn cho rằng, hãng xe Nhật Bản đã chuẩn bị đầy đủ. Thậm chí, hãng cũng đã nhập hàng và tăng tồn kho, nhiều hơn so với số lượng đặt hàng trên hệ thống để có thể đối ứng kịp thời có thể, nếu không may có làn sóng Covid thứ 3 bùng phát.

Mặc dù vậy, trong trường hợp xấu nhất, nếu nhu cầu thay thế phụ tùng tăng đột biến, chẳng hạn như phát sinh nhiều vụ tai nạn và Suzuki Việt Nam không đủ phụ tùng cung cấp, ông Takahara cho biết, chỉ cần khách hàng đồng ý, hãng sẽ “trưng dụng” các chi tiết trên những xe mà Suzuki Việt Nam đang sử dụng để thay thế tạm thời cho khách hàng. Dĩ nhiên, khi có phụ tùng mới về, hãng xe Nhật Bản sẽ tiến hành thay thế phụ tùng mới ngay.

Tổng Giám đốc Suzuki Việt Nam cho rằng: sẽ không để xảy ra tình trạng thiếu hụt hoặc chậm trễ phụ tùng

Ertiga hụt hơi, có tiếng ồn hộp số: Không phải lỗi!

Liên quan đến những “ồn ào” liên quan đến hiện tượng hụt hơi khi đạp ga tăng tốc và xuất hiện tiếng ồn của hộp số mà trước đó nhiều người dùng phản ánh, Tổng Giám đốc Suzuki Việt Nam khẳng định không phải do xe bị lỗi.

Cụ thể, ông Takahara cho biết, đây là chương trình được cài đặt để bảo vệ động cơ của xe Suzuki. Khi người lái đạp ga mạnh, hệ thống sẽ nhận định rằng trước tiên xe cần phải có lực mô-men xoắn và do đó sẽ tăng vòng tua máy lên. "Đây là chương trình mà khi máy tính nhận định rằng tốc độ và lực mô-men ở điều kiện nhất định thì sẽ tự động nhảy số".

Trong khi đó, để giải thích chi tiết hơn việc có âm thanh phát ra từ hộp số tự động trên Ertiga, ông Aoki - Giám đốc nhà máy Suzuki Việt Nam nêu ra hai lý do cụ thể. Đầu tiên, do chức năng Kickdown được trang bị trên tất cả xe số tự động (AT) của các hãng xe. Khi người lái nhấn mạnh chân ga, xe sẽ chuyển số và tăng vòng tua máy để tăng tốc. Bằng việc tăng tốc độ động cơ trước tiên, sau đó mô-men xoắn của động cơ tăng lên và sau đó tăng dần tốc độ. Ở trạng thái vòng tua máy cao trước khi tốc độ tăng sẽ cảm thấy như "hụt hơi" và tiếng ồn động cơ trở nên lớn hơn.

Tổng Giám đốc Suzuki Việt Nam khẳng định việc Ertiga hụt hơi, có tiếng ồn hộp số là “không phải lỗi”

Lý do thứ hai liên quan đến chức năng Lock-up trên các mẫu xe Suzuki. Tính năng này kết nối trực tiếp động cơ và hộp số trong một số điều kiện nhất định khi xe vận hành ở số 4. Tính năng này giúp cải thiện hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu và đồng thời theo dõi tốc độ tăng tốc một cách tức thời. Khi xe AT ở trạng thái Lock-up thì âm thanh sẽ có sự thay đổi.

Cuối cùng, đại diện hãng xe Nhật Bản kết luận, việc một số người dùng có thể cảm thấy không thoải mái vì âm thanh khó chịu của hộp số trên mẫu Ertiga, nhưng đó là âm thanh của hộp số tự động Suzuki và không có vấn đề gì về chất lượng.

Đáng chú ý, khi phóng viên Báo Thanh Niên đặt vấn đề về “sự thuyết phục” trong kết luận vừa nêu, ông Takahara khẳng định thêm, tiếng ồn của hộp số đã được Suzuki kiểm tra tại đại lý và cả nhà máy. Đồng thời lấy dữ liệu từ thiết bị chẩn đoán hư hỏng và gửi cho tập đoàn Suzuki ở Nhật Bản để phân tích và kết luận rằng, đây không phải là tiếng ồn.

“Chính tôi cũng đã trực tiếp lái thử xe để kiểm tra xe của người dùng phản ảnh và nhận định rằng đây không phải là tiếng ồn. Đây chỉ là sự thay đổi âm thanh do điều khiển máy tính của hộp số về mặt sản xuất của Suzuki” – Tổng Giám đốc Suzuki Việt Nam khẳng định.