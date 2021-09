Chính phủ Mỹ đặt hàng 10 xe Chevrolet Suburban thiết kế riêng

Cơ quan An ninh ngoại giao Mỹ (viết tắt DSS hoặc DS) là cơ quan thừa hành pháp luật và là cánh tay an ninh của Bộ Ngoại giao Mỹ. Do đó, các phương tiện dành cho đơn vị này cũng được thiết kế đặc biệt để bảo vệ yếu nhân. 10 chiếc Chevrolet Suburban sẽ được hãng xe GM sản xuất trong 2 năm tới với giá trị lên tới 3,64 triệu USD/ chiếc để phục vụ riêng cho DSS.

VIDEO: Cận cảnh chiếc SUV Chevrolet Suburban chở tổng thống Trump rời viện

DSS chịu trách nhiệm bảo vệ các tài sản ngoại giao, các cá nhân và thông tin, cũng như đảm bảo sự toàn vẹn của các tài liệu đi lại của Chính phủ Mỹ chống các hành vi gian lận hộ chiếu và thị thực; ngoài ra còn thực thi các công tác chống khủng bố, phản gián, an ninh mạng và điều tra hình sự. DSS đang chịu trách nhiệm bảo vệ cho 275 nhiệm vụ ngoại giao ở hơn 170 quốc gia và 30 thành phố trên đất Mỹ.

Chevrolet Suburban phiên bản đặc biệt được thiết kế, sản xuất dành riệng cho DSS có phần thân vỏ, động cơ, phanh được cải tiến trên cơ sở khung gầm rời Body On Frame. Nhiều tính năng được quân đội phát triển cũng có thể được trang bị trên chiếc xe SUV đặc biệt này.

Chevrolet Suburban thường xuyên xuất hiện trong dàn xe hộ tống Tổng thống Mỹ

Từ năm 1935, Chevrolet Suburban đã trở thành một biểu tượng xe cơ giới trong đội hình phương tiện phục vụ cho các cơ quan chính phủ Mỹ, bên cạnh nhiều cái tên khác như Ford Expedition/Explorer, Chevrolet Tahoe hay GMC Yukon. Tất cả đều có đặc điểm chung là kích thước lớn, động cơ khỏe, cơ động ở mọi địa hình.

10 chiếc Chevrolet Suburban bản đặc biệt đầu tiên đang được chế tạo là bước khởi đầu trong mối quan hệ của GM Defense (công ty sản xuất xe Chevrolet cho quân đội và Chính phủ Mỹ) với DSS. Sau khi hoàn thành hợp đồng trị giá 36,4 triệu USD, bộ phận này dự kiến sẽ có một hợp đồng khác thực hiện, theo đó sẽ cho phép họ sản xuất khoảng 200 xe Chevrolet Suburban mỗi năm trong 9 năm, bắt đầu từ tháng 5 năm 2023.

Chevrolet Suburban được hãng xe GM sản xuất riêng dành cho Chính phủ Mỹ

Trong các chuyến thăm quốc tế của Tổng thống Mỹ, Chevrolet Suburban thường xuất hiện trong đội hình xe hộ tống, đây cũng là một phần nhiệm vụ của Cơ quan an ninh ngoại giao Mỹ. Do đó, nhiều người Việt cũng đã trực tiếp nhìn thấy dàn xe này trước đây khi nó lăn bánh trên đường phố Hà Nội, TP.HCM. Dù vậy, hầu hết xe Suburban công vụ hiện tại đều là thế hệ cũ, nên việc thay thế và nâng cấp là điều tất yếu.

Mặc dù GM Defense chưa công bố nhiều thông tin về động cơ trang bị trên Chevrolet Suburban mới, nhưng chính quyền Tổng thống Biden cho biết, họ đang đầu tư vào việc điện khí hóa hạm đội liên bang. Hiện tại, GM Defense đã phát triển cả phương tiện chạy bằng điện và hydro.