Theo đó, trong nửa đầu năm 2020, Tập đoàn Toyota đã bán ra tổng cộng 4,16 triệu xe và tiếp tục dẫn đầu thị trường ô tô toàn cầu . Con số này, bao gồm doanh số bán xe của thương hiệu Daihatsu Motor và nhà sản xuất xe tải Hino Motors thuộc Tập đoàn Toyota. So với cùng kỳ năm ngoái, doanh số bán xe của Tập đoàn Toyota đã sụt giảm hơn 20%, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Tuy nhiên, thành tích này vẫn giúp Tập đoàn Toyota vượt Volkswagen AG để tạm thời xếp ở vị trí dẫn đầu thị trường ô tô toàn cầu sau khi khép lại một nửa chặng đường của năm 2020.

Nửa đầu năm 2020, Tập đoàn Toyota đã bán ra tổng cộng 4,16 triệu xe và tiếp tục dẫn đầu thị trường ô tô toàn cầu Ảnh: CNBC

So với Tập đoàn Toyota, Volkswagen AG chỉ bán được 3,89 triệu xe trên toàn cầu, giảm 27,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, hai thị trường trọng điểm của Volkswagen AG là Trung Quốc và châu Âu đã sụt giảm mạnh sau khi dịch Covid-19 bùng phát từ tháng 2.2020 khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh liên tục bị gián đoạn.

Liên minh ô tô Nissan – Renault – Mitsubishi xếp ở vị trí thứ 3 với doanh số bán đạt 3,45 triệu xe. Tuy nhiên, so với năm ngoái, doanh số bán hàng của Liên minh ô tô này đã giảm tới 33,7 %, chủ yếu sụt giảm mạnh ở các thị trường Mỹ và châu Âu.

Covid-19 đã kìm hãm đà tăng trưởng của hầu hết các ông lớn trong ngành ô tô thế giới. Tính trong giai đoạn từ tháng 3 – 5.2020, hàng loạt nhà máy sản xuất ô tô tại nhiều quốc gia đã phải tạm dừng hoạt động để phòng chống nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Liên minh ô tô Nissan – Renault – Mitsubishi xếp ở vị trí thứ 3 với doanh số bán đạt 3,45 triệu xe Ảnh: Trần Hoàng

Toyota chỉ sản xuất được 3,31 triệu xe trên toàn cầu trong nửa đầu năm 2020, giảm 28,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, doanh số toàn cầu của Toyota trong tháng 6.2020 đã giảm 16%, về mức 706.555 xe so với một năm trước đó. Tuy nhiên, tình hình vẫn có vẻ lạc quan hơn so với mức giảm lên tới 31,8% trong tháng 5.2020, một phần nhờ sự hồi phục tại thị trường Trung Quốc.

Tại Việt Nam, Toyota bán ra tổng cộng 25.177 xe trong 6 tháng đầu năm 2020, giảm 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Toyota Vios chiếm hơn 11.000 xe

Các nhà sản xuất ô tô hy vọng, thị trường ô tô sẽ phục hồi mạnh mẽ trong nửa cuối năm 2020, tuy nhiên ngành ô tô thế giới vẫn đang đối mặt với nhiều thử thách trước làn sóng dịch bệnh Covid-19 đang có nguy cơ bùng phát trở lại.