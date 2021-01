Tại các nước phát triển, dòng xe MPV thường được nhiều gia đình lựa chọn bởi tính tiện dụng của chúng. Chúng ta thường thấy cảnh những nhóm bạn, gia đình ngao du vòng quanh nước Mỹ cả tháng trời trên những chiếc MPV đầy cảm xúc. Tại Việt Nam, có lẽ Toyota Innova là mẫu MPV được biết tới nhiều nhất, cũng là mẫu xe thành công nhất trong phân khúc này. Có thể nói Innova dường như không có đối thủ khi liên tiếp dẫn đầu và luôn lọt vào top những mẫu xe bán chạy nhất trên thị trường.



Không chỉ giới chạy xe dịch vụ mua những chiếc xe MPV mà ngay cả nhiều gia đình Việt, công ty cũng thường xuyên sử dụng loại xe này bởi sức chuyên chở lớn với 7-8 người, gầm xe cao nên đi được nhiều loại địa hình khác nhau. Nó đáp ứng mọi nhu cầu của người sử dụng với các cách gập ghế linh hoạt cũng như mức tiêu hao nhiên liệu thấp. Chúng ta biết sự rộng rãi của Innova đã trở nên quá nổi tiếng, đến mức nếu nhắc tới chiếc 7 chỗ rộng thì hai cái tên luôn được đưa ra là Innova và Fortuner, nó như một đặc điểm nhận dạng nhưng cũng là thế mạnh. Đặc biệt, khoảng để chân thoải mái, trần xe cao, nhiều hốc chứa đồ tiện ích… đáp ứng mọi nhu cầu cho những chuyến đi xa.

Anh Nguyễn Xuân Nghĩa (Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ: “Năm nào gia đình mình và nhà em gái cũng về quê Đức Thọ - Hà Tĩnh để ăn tết, 4 người lớn, 4 trẻ con cùng đồ đạc lỉnh kỉnh, quà bánh rồi đồ ăn… thế mà vẫn vừa hết trên chiếc Innova. Quãng đường hơn 300 km mà nhẹ nhàng như không, không ai thấy mệt mỏi gì cả. Innova có thể nói là chiếc xe cho tất cả mọi người, tất cả mục đích luôn”. Dĩ nhiên, mục đích của nhà sản xuất khi tạo ra những chiếc MPV là tính đa năng và thực dụng. Nhưng…

Innova sở hữu hệ dẫn động cầu sau, treo sau phụ thuộc đa liên kết với khối động cơ 2.0L nên sẽ đầm chắc hơn, chở tải tốt hơn khi đi đủ 7-8 người cùng hành lý leo dốc khỏe hơn, êm ái hơn trên đường xấu và ổn định hơn trên đường đèo. Chính vì sự khác nhau từ cấu tạo như thế cũng như kích thước lớn hơn nên Innova rất phù hợp để làm xe gia đình, công ty rộng rãi và đặc biệt là xe chạy dịch vụ cao cấp. Điều này thì có lẽ không cần phải bàn cãi nhiều khi hầu hết các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam đều chọn xe Innova làm xe công ty để chuyên chở kỹ sư, cán bộ công nhân viên.



Anh Phạm Gia Huy (quận 7, TP.HCM) chia sẻ: “Tháng 11 vừa rồi, gia đình tôi đi du lịch ở Phú Quốc, thường xuyên di chuyển giữa các điểm với 7 người ngồi mà có hôm gọi được một chiếc Innova thì ngồi rộng rãi thoải mái. Innova cũng leo dốc tốt hơn rất nhiều, cũng phải thôi vì động cơ to hơn, khỏe hơn”.

Tại sao lại nói Innova là chiếc xe tất cả trong một? Bởi thế hệ hiện tại của Innova có một sự cải tiến mạnh mẽ từ chiếc xe có công năng phục vụ cho tất cả các nhiệm vụ chuyên chở, trở thành chiếc xe sở hữu những trải nghiệm về sự sang trọng và tiện nghi hơn. Dễ dàng nhận thấy nội thất của Innova được trau chuốt với chất liệu cao cấp hơn bên cạnh nhiều tiện ích hữu dụng phục vụ cho toàn bộ hành khách trên xe. Trải ngiệm cảm giác lái cũng hứng khởi hơn rất nhiều với hai chế độ lái Eco và Power mode - phù hợp để tối ưu cho mọi điều kiện và cung đường hoạt động. Đặc biệt phiên bản Venturer với màu sắc trẻ trung cùng bộ ốp thân xe thể thao đầy cá tính rất phù hợp cho những khách hàng trẻ tuổi, gia đình trẻ muốn một chiếc xe thực dụng về công năng nhưng cũng tạo nên vẻ riêng, nó như “ngôi nhà di dộng” chở bạn đi khắp mọi nơi.

Innova cũng là mẫu xe sở hữu rất nhiều tính năng an toàn. Đạt tiêu chuẩn 5 sao về an toàn của ASEAN NCAP, 7 túi khí, hàng loạt các hệ thống như phanh ABS, EBD, BA, ổn định thân xe VSC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, camera lùi cũng như cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau… Hẳn nếu bạn là người hay đưa cả gia đình rong ruổi trên những nẻo đường khám phá vùng đất mới thì toàn bộ các tính năng của Innova đều đáp ứng rất tốt. Từ động lực mạnh mẽ, khung gầm chắc chắn, hệ thống treo êm ái linh hoạt, dẫn động cầu sau khỏe khoắn, sang trọng và tiện nghi trong nội thất, an toàn tối đa cũng như mức tiêu hao nhiên liệu tối ưu nhất. Một chiếc xe đảm nhận tất cả mọi nhiệm vụ cũng như mang lại nhiều trải nghiệm đa dạng nhất cho bất cứ hành khách nào.

Thông tin chi tiết về Toyota Innova, độc giả tìm hiểu thêm tại đây.

Nguồn: Thông tin dịch vụ