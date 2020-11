Có giá 1,4 tỉ đồng, nội thất Toyota Fortuner Legender vẫn bị chê

Toyota Fortuner Legender khác biệt lớn với các phiên bản còn lại

Toyota Fortuner Legender là biến thể thay thế cho phiên bản 2.7 TRD Sportivo cũ, áp dụng trên phiên bản 2.4 và 2.8 với mức giá tương ứng 1,195 tỉ và 1,426 tỉ đồng.

Diện mạo Fortuner Legender thay đổi hoàn toàn so với các biến thể còn lại với lưới tản nhiệt mới thể thao và rộng hơn. Đèn pha loại full LED xếp lớp khá thời thượng. Bộ vành kích thước 18 inch và cản trước màu bạc. Phía đuôi xe, thiết kế tổng thể giữ nguyên nhưng tân trang đèn hậu mới với kiểu dáng tương tự mẫu xe anh em Camry. Đèn sương mù LED, hai khe gió giả bố trí phía sau để tăng độ thể thao cho xe.

Toyota Fortuner Legender có ngoại hình ấn tượng, bắt mắt

Các trang bị trên bản 2.8 4x4 AT Legender cao cấp với sự bổ sung đèn chào mừng, camera 360, màn hình cảm ứng 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, hệ thống loa Bose hàng hiệu, 2 ghế trước chỉnh điện 8 hướng, nút bấm khởi động, chìa khóa thông minh, màn hình đa thông tin, cốp điện, chức năng đá cốp điện và một loạt trang bị tiện nghi lần đầu xuất hiện trên dòng xe này.

VIDEO: Toyota Fortuner 2020 bản cao nhất Legender có xứng với giá bán?

Nội thất bị chê so với mức giá 1,4 tỉ đồng

Ngoại hình của Toyota Fortuner Legender được nhiều khách hàng đánh giá cao với diện mạo ấn tượng hơn so với các đối thủ cùng phân khúc. Nhìn chung phiên bản này thể hiện sự thay đổi ngoạn mục trong triết lý thiết kế của dòng xe này từ trước đến nay.

Nội thất Toyota Fortuner Legender (trên) lạc hậu hơn so với khoang lái KIA Sorento (dưới)

Tuy vậy, phần thiết kế nội thất của Toyota Fortuner Legender vẫn còn gây tranh cãi. Dù trang bị khá nhiều tiện nghi nhưng khoang lái của phiên bản này không có đột phá so với các phiên bản cấp thấp, ngoài sự nâng cấp màn hình và các nút bấm của hệ thống điều hòa tự động.

Nội thất Fortuner Legender cũng bị chê là lạc hậu so với các mẫu xe hiện đại ngày nay. Cụ thể hơn, nhiều người dùng so sánh với chiếc KIA Sorento Signature mới tung ra thị trường với phong cách thiết kế lấy công nghệ làm nền, cao cấp và đẹp mắt như xe sang để so sánh với khoang lái có phần cũ kỹ trên Fortuner Legender. Nếu so với đối thủ trực tiếp Ford Everest, nội thất Toyota Fortuner cũng bị lép vế.

Cụm cần số điều khiển trên KIA Sorento (dưới) hiện đại hơn so với nét cổ điển của Toyota Fortuner (trên)

Thực tế, Toyota có thể làm tốt hơn với khoang lái của phiên bản Fortuner Legender này như cách họ làm được với mẫu xe Camry hay các dòng xe mang tính "quốc tế" khác. Còn khoang lái hiện tại của dòng xe này có giá bán hơn 1,4 tỉ đồng quả thật là chưa xứng tầm.