Có nên mua Mercedes C300 AMG Plus 7 năm tuổi nhưng nhiều 'đồ chơi'?

Đối với những người chơi sành xe tại Việt Nam, thế hệ W204 của Mercedes-Benz C300 AMG có thể xem là đỉnh cao nhờ khối động cơ V6 3.0L. Do đó, những chiếc C300 thuộc dòng đời này thường được quan tâm mỗi khi có người đăng bán.

Mercedes-Benz C 300 AMG Plus 2014 là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) cuối cùng của C-Class thế hệ cũ (W204) trước khi chuyển sang thế hệ mới (W205). Tuy rằng không có lưới tản nhiệt sao rơi hay bodykit hầm hố như những chiếc C 300 AMG ngày nay, thế nhưng Mercedes-Benz C 300 AMG Plus 2014 vẫn đem lại cảm giác thể thao nhờ trọng tâm thấp cùng các đường gân mạnh mẽ chạy dọc thân xe.