‘Đá sân khách’ Honda e ẵm giải Xe của năm 2021 tại Đức

Một lần nữa các mẫu mã ô tô Đức lại tiếp tục “thất thủ” ngay trên sân nhà trong cuộc cạnh tranh giải thưởng “German Car of the Year 2021 - Xe của năm 2021 tại Đức”. “Vị khách” giành chiến thắng tại giải thưởng lần này là một mẫu ô tô điện mang thương hiệu Nhật Bản được giới thiệu tại Triển lãm Ô tô Frankfurt diễn ra vào năm ngoái - Honda e.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một mẫu ô tô thương hiệu Nhật giành giải “Xe của năm 2021 tại Đức” bất chấp việc phải chinh chiến trên “đất khách” và gặp phải sự cạnh tranh đến từ một loạt các thương hiệu danh tiếng của châu Âu như Volkswagen, Mercedes -Benz, BMW… Đây cũng là lần thứ 2, các hãng xe Đức để mất giải thưởng danh giá này vào tay một mẫu xe ngoại quốc. Trước đó, năm 2018, giải "Xe của năm 2019" tại Đức thuộc về mẫu xe thương hiệu Anh quốc - Jaguar I-Pace.

Honda e được các thành viên trong hội đồng giám khảo đánh giá cao về thiết kế, công nghệ, tính năng vận hành…

Giải thưởng “German Car of the Year 2021 - Xe của năm 2021 tại Đức” do một hội đồng giám khảo gồm các nhà báo hành đầu trong lĩnh vực ô tô tại Đức tham gia đánh giá, thẩm định. Các thành viên trong hội đồng giám khảo đã tiến hành lái thử và đánh giá các mẫu xe mới nhất, sau đó xếp hạng dựa trên tính năng vận hành, mức độ thân thiện với người dùng, tính tiện ích, mức độ đáp ứng nhu cầu thị trường, sự đổi mới...

Các mẫu xe tham gia sẽ được chia thành 5 phân khúc, gồm xe nhỏ, xe hạng trung, xe sang, xe sử dụng năng lượng mới và e tính năng vận hành cao. Mẫu xe dẫn đầu trong mỗi phân khúc sẽ vào vòng chung kết để cạnh tranh giải "Xe của năm".

Honda e được các thành viên trong hội đồng giám khảo đánh giá cao về thiết kế, công nghệ, tính năng vận hành… Theo Honda, mẫu ô tô điện này có khả năng đi được tối đa 220 km sau mỗi lần sạc và chỉ mất gần 8 giây để tăng tốc từ 0-100 km/giờ.

Thiết kế của Honda e lấy cảm hứng từ Mk1 Civic với chiều dài 3.895 mm, rộng 1.750 mm, cao 1.495 mm, kích thước này nhỏ hơn BMW i3. Honda e trang bị cặp đèn pha tròn LED, sạc điện trên nắp ca-pô, cụm đèn hậu LED cũng dạng tròn. Bộ mâm 16 inch, bản Advance là 17 inch.

Tại Đức cũng như các thị trường châu Âu, Honda e được phân phối 2 phiên bản với giá bán từ 32.300 - 35.500 USD.