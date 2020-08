Ngành ô tô chưa kịp mừng...

Theo báo cáo bán hàng từ Hiệp Hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 6.2020 tổng doanh số bán hàng của các thành viên thuộc hiệp hội đã tăng trưởng 26% so với tháng 5.2020. Đây là bước tăng trưởng mạnh mẽ nhất của thị trường ô tô Việt Nam sau những tháng liên tiếp sụt giảm do tác động từ nhiều yếu tố, trong đó có sự bùng phát của đại dịch Covid-19

Thị trường ô tô vừa cho thấy tín hiệu hồi phục trong tháng 6 và tháng 7.2020

Khép lại nửa đầu năm 2020, doanh số bán hàng của các thành viên VAMA nhìn chung vẫn sụt giảm khoảng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó riêng mảng ô tô du lịch giảm tới 30%. Dù vậy, mức sụt giảm này được nhiều doanh nghiệp (DN) kinh doanh ô tô kỳ vọng sẽ từng bước được bù đắp trong nửa chặng đường còn lại của năm 2020 trong bối cảnh tình hình sản xuất, kinh doanh ô tô tiếp tục tăng trưởng trong tháng 7.2020.

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Công Thương, ngành sản xuất xe có động cơ trong tháng 7.2020 đã tăng 2,7% so với tháng 6.2020. Sản lượng sản xuất tháng 7 ước đạt 17,9 nghìn chiếc, tăng 3,3% so với tháng trước. Tình hình kinh doanh của các đại lý ô tô cũng khả quan hơn so với những tháng cuối quý III.2020.

Chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ đã góp phần kích thích người tiêu dùng sắm ô tô

Giám đốc kinh doanh của một đại lý Ford tại TP.HCM chia sẻ, kết quả bán hàng trong tháng 7.2020 đã có bước tăng trưởng so với những tháng trước đó, lượng khách đến đại lý chọn mua xe cũng nhiều hơn. Trong khi đó, doanh số bán hàng của nhiều đại lý Hyundai trong tháng 7.2020 cũng tiếp đà tăng trưởng nhờ việc hưởng lợi từ chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ, khi phần lớn các dòng xe Hyundai đều sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, những chính sách kích cầu như giảm 50% lệ phí trước bạ được áp dụng đến hết năm 2020... được các đại lý phân phối ô tô hy vọng sẽ tạo động lực giúp thị trường ô tô hồi phục mạnh mẽ, nhất là trong giai đoạn quý III, quý IV của năm 2020.

... đã vội lo âu

Tuy nhiên, như ông bà ta thường nói “người tính, không bằng trời tính”, chỉ trong hơn một tuần vừa qua, cục diện trên thị trường ô tô đã thay đổi nhanh chóng khiến các nhà kinh doanh ô tô thấp thỏm lo âu.

Nhiều đại lý kinh doanh ô tô bắt đầu vắng khách trở lại

Dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại với các cá nhiễm liên tục gia tăng tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đắk Lắk... và Hà Nội, TP.HCM đã tác động mạnh mẽ đến hoạt động kinh doanh ô tô.

Tại TP.HCM, sau chuỗi ngày ngắn ngủi khá sôi động, tấp nập... nhiều đại lý kinh doanh ô tô bắt đầu vắng khách trở lại. Trao đổi với phóng viên Thanh Niên, N.T.T.H nhân viên bán hàng của một địa lý Ford có trụ sở gần trung tâm thành phố cho biết: “Lượng khách bắt đầu giảm trong 1 tuần trở lại đây. Dịch bệnh bùng phát trở lại khiến nhiều khách hàng ngại tiếp xúc và không đến đại lý. Thậm chí, ngay cả khi chúng tôi ngỏ ý cung cấp thông tin và đưa xe đến tận nhà để tìm hiểu, lái thử... nhiều khách hàng còn ngập ngừng từ chối”.

Trong khi đó, nhân viên bán hàng của đại lý Mitsubishi, quận Tân bình chia sẻ: “Tình hình kinh doanh bắt đầu chậm lại trong 1 tuần trở lại đây. Phần lớn khách hàng đều liên hệ tìm hiểu thông tin qua điện thoại”.

Các doanh nghiệp kinh doanh ô tô tại Việt Nam đang đối mặt với nhiều khó khăn

Tại Đà Nẵng, nơi đang có nhiều ca nhiễm Covid-19 nhất cả nước, Toyota đã tạm dừng hoạt động một đại lý Toyota ở quận Cẩm Lệ, đồng thời thông báo giản nhân sự làm việc tại 3 đại lý Toyota khác ở Đà Nẵng và Đắk Lắk để phòng dịch Covid-19.

Với những gì diễn ra trong giai đoạn đầu dịch Covid-19 bùng phát tại Việt Nam, nhiều DN ô tô lo ngại hoạt động sản xuất kinh doanh ô tô có thể sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng. “Nếu chính phủ áp dụng biện pháp, giãn cách, cách ly xã hội... nhiều nhà máy sản xuất, kinh doanh ô tô có thể sẽ lại phải tạm ngừng hoạt động như trong đợt dịch đầu tiên”. Bà T.H chủ một doanh nghiệp kinh doanh ô tô tại Bình Chánh chia sẻ.

Không chỉ tình hình kinh doanh đang đối diện nguy cơ gián đoạn, các đại lý ô tô đang lo ngại sức mua trên thị trường sẽ sụt giảm. Bởi ngoài dịch bệnh, tháng 7 âm lịch mà dân gian quan niệm là tháng Ngâu (hay tháng cô hồn) đang đến gần. Trong khoảng thời gian này, phần lớn người tiêu dùng đều kiêng kị, hạn chế mua sắm những tài sản có giá trị như nhà cửa, ô tô...

Các đại lý ô tô đang lo ngại sức mua trên thị trường sẽ sụt giảm khi tháng 7 âm lịch đang đến gần

Năm nay, tháng 7 âm lịch (tháng cô hồn) sẽ bắt đầu từ ngày 19.8.2020 và kéo dài đến giữa tháng 9.2020. Vì vậy, nếu dịch bệnh Covid-19 sớm được kiểm soát, các doanh nghiệp kinh doanh ô tô vẫn phải đối diện nguy cơ doanh số bán ô tô sụt giảm đến tận tháng 9.2020.

Theo số liệu từ VAMA, kết thúc 6 tháng đầu năm 2020, phần lớn doanh số bán hàng của các DN kinh doanh ô tô tại VN đều sụt giảm. Trong đó, so với cùng kỳ năm ngoái lượng xe Ford bán ra giảm 46%, Mazda giảm 39%, Toyota giảm 32%, Honda giảm 27%... Tình hình sẽ càng trở nên khó khăn cho các nhà sản xuất kinh doanh ô tô tại Việt Nam nếu dịch Covid-19 tiếp tục kéo dài, khiến sức mua trên thị trường ô tô sụt giảm trong giai đoạn cuối năm 2020.