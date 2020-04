Doanh số ô tô cỡ nhỏ hãng A sụt giảm, Honda Brio vượt Toyota Wigo

Những chương trình khuyến mãi, giảm giá bán liên tiếp được các nhà sản xuất, đại lý phân phối ô tô áp dụng trong quý I.2020, vẫn không đủ sức vực dậy doanh số bán hàng cho các mẫu xe thuộc phân khúc cỡ nhỏ hạng A.

Nếu so với quý I năm ngoái, phân khúc xe cỡ nhỏ hạng A với giá bán dưới 500 triệu đồng tại Việt Nam có thêm sự góp mặt của Honda Brio (ra mắt tháng 6.2019) và mẫu ô tô Việt – VinFast Fadil (bàn giao cho khách giữa tháng 6.2019). Bên cạnh đó, trong quý I.2020, hầu hết các mẫu mã như Hyundai Grand i10, KIA Morning , Honda Brio, Toyota Wigo hay ngay cả VinFast Fadil... đều được nhà sản xuất, đại lý áp dụng chính sách giảm giá. Tuy nhiên, kết quả bán hàng lại không mấy khả quan.

Doanh số bán các mẫu ô tô cỡ nhỏ hạng A trong quý I.2020 đạt 6.560 xe, giảm 26% so với cùng kỳ năm 2019

Số liệu tổng hợp từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Motor - đơn vị lắp ráp, phân phối xe Hyundai tại Việt Nam cho thấy. Tổng doanh số bán các mẫu ô tô cỡ nhỏ hạng A trong quý I.2020 đạt 6.560 xe, giảm 26%, tương đương 2.336 xe so với cùng kỳ năm 2019.

Ngoại trừ Hyundai Grand i10 và Honda Brio giữ được đà tăng trương nhưng không mấy ấn tượng, doanh số bán hàng các mẫu xe còn lại ở phân khúc này đều sụt giảm. Trong đó, Hyundai Grand i10 tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu với doanh số đạt 3.860 xe, tăng 219 xe so với cùng kỳ năm ngoái.

KIA Morning xếp thứ 2 với doanh số bán 1.240 xe. Tuy nhiên, so với quý I.2019 doanh số Morning giảm tới 56,5% tương đương 1.607 xe. Kết quả này, khiến KIA Morning bị Hyundai Grand i10 nới rộng khoảng cách doanh số lên tới 2.620 xe sau quý I.2020.

Đáng chú ý, Honda Brio với doanh số lên tới 781 xe vươn lên giành lấy vị trí thứ 3 từ tay đối thủ đồng hương Toyota Wigo. Cả hai mẫu xe này đầu được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Honda Brio có giá bán cao hơn, nhưng so với đối thủ mẫu xe Honda lại nhỉnh hơn về thiết kế, trang bị an toàn. Trong khi đó, việc chậm đổi mới sau gần 2 năm phân phối tại Việt Nam cùng với ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 khiến doanh số Toyota Wigo giảm tới 76% so với cùng kỳ năm ngoái.