Ford Everest giảm giá kỷ lục 200 triệu đồng tại Việt Nam

Không được hưởng lợi từ chính sách giảm lệ phí trước bạ như đối thủ Toyota Fortuner, các đại lý bán xe Ford Everest phải tìm cách giảm giá để thu hút khách hàng. Nhiều đại lý hiện đang chạy chương trình giảm 50 - 100% phí trước bạ cho khách hàng mua xe Everest trong thời điểm hiện tại.

Một số đại lý khác chọn hình thức giảm trực tiếp cho khách hàng bằng tiền mặt. Cụ thể, một đại lý Ford tại khu vực phía Nam đang chào bán Ford Everest phiên bản Titanium 2.0 lít AT (số tự động) 4WD với mức giảm tiền mặt 200 triệu đồng. Như vậy, số tiền mà người mua bỏ ra để sở hữu xe là 1,199 tỉ đồng, mức giá thấp chưa từng thấy tại Việt Nam. Nhiều khả năng mức giảm này dành cho những mẫu xe còn tồn kho từ năm 2019.

Tất cả các phiên bản Ford Everest đều đang giảm giá để kích cầu

Tình trạng Ford Everest giảm giá tại đại lý đã kéo dài nhiều tháng nay. Đại lý ở khu vực phía Nam đang chào bán phiên bản Ambiente 2.0 lít MT (số sàn) 4x2, Ambiente 2.0 lít AT (số tự động) 4x2, Trend 2.0 lít AT (số tự động) 4x2 và Titanium 2.0 lít AT (số tự động) 4x2 với mức giảm từ 70 đến 120 triệu đồng. Đó là chưa kể tới các gói quà tặng phụ kiện tùy theo chính sách từng đại lý.

Không chọn hình thức giảm giá, một số đại lý thu hút khách bằng việc trang bị hàng loạt món đồ chơi độc đáo, biến chiếc xe Everest trở nên hầm hố và được gọi tên là Everest Raptor, tương tự Ranger Raptor. Khách hàng khi mua xe này được tặng gói độ và giảm 100 triệu đồng tiền mặt.

Như vậy, có thể thấy Ford Everest đang gặp nhiều bất lợi tại thị trường Việt Nam. Ngoài việc bị người dùng than phiền gặp lỗi trong quá trình vận hành, Ford Everest còn chịu nhiều áp lực từ đối thủ Toyota Fortuner về doanh số cũng như chính sách giảm lệ phí trước bạ đối với xe láp ráp trong nước.

Các đại lý chủ động "độ" xe Ford Everest theo phong cách hầm hố để hút khách

Ford Everest có tổng doanh số 1.848 xe trong nửa đầu năm 2020, thấp hơn Toyota Fortuner với 3.677 xe bán ra và Hyundai SantaFe (3.629 xe ), cao hơn Mazda CX-8 (1.359 xe), Kia Sorento (531 xe), Mitsubishi Pajero Sport (272 xe) và Isuzu mu-X (210 xe).